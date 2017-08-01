Пресса Британии: сумасшествие Белого дома играет на руку Путину

В обзоре британских газет:

Как Трамп объединяет европейцев вокруг Путина

Трамп не позволил Скарамуччи затмить себя

Мир готов действовать против Николаса Мадуро

"Европа вступила в противоречие сама с собой

"Президент Путин снова выигрывает от невообразимого сумасшествия, прорывающегося из-за стен Белого дома", - считает автор газеты Guardian Натали Нугайред.

Вице-президент США Майк Пенс совершает рабочее турне по Европе и уверяет союзников, что слоган новой администрации - "Америка - прежде всего" - не означает "Только Америка". Однако европейцы ошеломлены и напуганы, они не понимают, что происходит за океаном, и Пенсу в его миссии приходится нелегко.

"Когда закончится это сумасшествие? Америка, пожалуйста, вернись в свое прежнее состояние, стань снова великой и единой", - написал в своем "Твиттере" бывший премьер-министр Финляндии.

На прошлой неделе ЕС открыто выразила неодобрение по поводу утвержденного конгрессом США законопроекта относительно принятия новых санкций против России. Зачем конгрессмены это сделали, понятно, пишет Нугайред. Им надо было посадить Трампа в одну лодку с ними. Теперь президент не сможет самолично снять или ослабить эти санкции, даже если очень захочет.

Казалось бы, европейцы должны были в связи со всем этим облегченно вздохнуть. Их очень беспокоило, что Трамп может заключить некий секретный договор с Путиным в обход европейских столиц.

Однако реакция Европы оказалась совершенно иной. МИД Германии намекнул, что на кону бизнес-план, предусматривающий поставки жидкого газа из США в Европу. Правительство Франции подвергло сомнению легитимность американского законопроекта в международном контексте. А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вообще призвал Европу предпринять ответные шаги. Правда, ЕС практически сразу от этой мысли отказался.

Прямо-таки можно было представить себе Путина, вдыхающего острый запах конфликта между Европой и Вашингтоном Натали Нугайред, Guardian

В этом эпизоде вдруг показалось, что Европа выступила на стороне Владимира Путина против конгресса США. Прямо-таки можно было представить себе Путина, вдыхающего острый запах конфликта между Европой и Вашингтоном, пишет колумнист Guardian.

Некоторые в Брюсселе высказали предположение, что новые санкции США могут скорее расколоть европейцев в российском вопросе, чем объединить. Однако, уверена Натали Нугайред, сложившаяся ситуация показала лишь, что этот раскол и так существует и подогревается европейскими нефтегазовыми корпорациями.

Реакция Западной Европы на решение конгресса ясно показала, что для Евросоюза важнее, чтобы крупные компании продолжали делать деньги на бизнесе с Россией.

Не поддержав тех политиков за океаном, которые пытаются обуздать пропутинские инстинкты Трампа, Европа вступила в противоречие сама с собой.

Пару месяцев назад канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейцы должны взять свою судьбу и будущее в собственные руки. В эпоху Трампа и "брексита" Европе как никогда необходимо защищать свои принципы и интересы. Но похоже, что нежелание поддерживать Трампа сильнее.

И это тоже понятно, считает автор Guardian. Меркель готовится к очередным выборам и не хочет ссориться с бизнес-лобби, особенно с той его частью, которая выступает за налаживание отношений с Россией.

Макрон, в свою очередь, не хочет портить отношения с Меркель. Британия занята "брекситом".

Страны Центральной и Восточной Европы готовы поддержать американские санкции, но их позиция по этому вопросу значит куда меньше, чем мнение германо-французского альянса.

Идет ли все к тому, что Европа пересмотрит свои отношения с США? Это будет очень непросто, но ясно одно: пока у власти Дональд Трамп, симпатии Европы будут на стороне американского конгресса, а не Овального кабинета.

Вот таким причудливым образом внутренний конфликт в правящих кругах США долетел до этого берега Атлантики, резюмирует автор Guardian.

"В Белом доме только одна звезда"

Ни одна британская газета не обходит стороной увольнение Энтони Скарамуччи с поста главы пресс-службы президента Дональда Трампа.

"Уволен через 11 дней тихой злобы: человек, посмевший затмить президента" - гласит заголовок Daily Telegraph.

По мнению издания, Скарамуччи хорошо иллюстрирует поговорку "жить с мечом и умереть от него". Не успел он взмыть на головокружительную высоту, в политическую стратосферу, как его босс, Дональд Трамп, беспощадно столкнул его обратно вниз.

Ссылаясь на свои источники в Белом доме, DT утверждает, что Трампа испугало то, как грубо и оскорбительно он говорил о ряде других сотрудников администрации. Учитывая, что Трамп и сам часто не стесняется в выражениях, тем более удивительно, что манера Скарамуччи его оттолкнула.

Трампа начало раздражать, насколько быстро Скарамуччи стал знаменитостью, этаким шоуменом от политики Daily Telegraph

Тут, скорее всего, Трамп перестраховался, считает газета. Интервью Скарамуччи журналу New Yorker, в котором он, собственно, нецензурно обругал своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона, было воспринято в Республиканской партии как оскорбление партийных ценностей и устоев. Не поддержать этот праведный гнев Трамп просто не мог.

Те же источники также поведали DT, что Трампа начало раздражать, насколько быстро Скарамуччи стал знаменитостью, этаким шоуменом от политики. Президенту начало казаться, что персона Скарамуччи в глазах мировой общественности начала затмевать его собственную.

Daily Telegraph пишет, что Скарамуччи заплатил 100 тысяч долларов за небольшую роль в фильме "Уолл-стрит: деньги никогда не спят", сиквеле известной ленты "Уолл-стрит". Скарамуччи появляется в кадре в двух сценах общей продолжительностью 15 секунд.

"В Белом доме есть только одна звезда", - цитирует газета неназванный источник, близкий к администрации. В последнее время фотографии мультимиллионера "Гуччи-Скарамуччи", как назвал его когда-то Джордж Буш, мелькали на первых полосах всех газет, журналов и таблоидов.

Кроме того, вторая жена Скарамуччи - открытый противник Дональда Трампа. Она всегда критиковала своего мужа за симпатии к новому главе Белого дома. Правда, в настоящий момент она разводится со Скарамуччи, но для Трампа, судя по всему, это уже не имело большого значения.

Чтобы, по его собственному выражению, привнести в разболтавшийся Белый дом немного военной дисциплины, Трамп назначил новым главой своей администрации отставного генерала Джона Келли.

Роль главы администрации заключается в том, что через него осуществляется контакт между всеми департаментами Белого дома и президентом. Однако Скарамуччи желал установить свой собственный личный канал для общения с Трампом.

"Какой он недисциплинированный, этот Скарамуччи", - сказал Келли и в первый же день своей работы в новом качестве попросил президента от него избавиться, пишет DT.

По данным Daily Telegraph, за несколько часов до того, как официально стало известно об увольнении Скарамуччи, букмекеры начали принимать ставки на то, что он не протянет на посту пресс-секретаря и до Рождества.

Абсолютная власть

Не остались незамеченными и результаты выборов в новую Конституционную ассамблею Венесуэлы. Власти объявили их состоявшимися, а это значит, что не за горами изменение конституции страны, ради чего и созывается Ассамблея.

Затевая эти выборы, президент страны Николас Мадуро уверял избирателей, что это позволит положить конец беспрерывной череде протестов и установить в стране мир и согласие, однако противники Мадуро считают, что теперь власть перейдет от парламента, который контролирует оппозиция, к правительству.

Теперь у Мадуро есть все, чего он хотел, пишет Financial Times: лояльная, податливая Ассамблея, которая может распускать конгресс, переписывать конституцию и подтасовывать любые будущие выборы.

Международное сообщество должно безотлагательно решить, что с этим делать, считает FT.

Главное слово за США. Вашингтон может ввести против Мадуро масштабные санкции, в частности, полностью прекратить импорт венесуэльской нефти. Но это было бы бесчеловечно по отношению к голодному и доведенному до отчаяния народу страны, да и на американских импортерах это отразится не лучшим образом.

Обычно очень лояльная к левым убеждениям Латинская Америка потеряла терпение. Правительства большинства стран региона обвинили Мадуро в узурпации власти и пренебрежении мнением народа Times

Можно применить более ограниченные санкции, сократить объемы закупок, не давать Венесуэле долгосрочных ссуд, не продавать акции американских компании, что угодно, но надо действовать.

Пока Соединенные Штаты ограничились тем, что заморозили личные активы Мадуры и запретили ему въезд в США.

По мнению собеседника издания, специалиста по Латинской Америке Джейсона Маршака, Вашингтону необходимо заручиться поддержкой других стран региона, и, по счастливому стечению обстоятельств, именно нынешнее правительство США внушает симпатии большинству латиноамериканских государств.

Венесуэла не представляет никакой внешней опасности для региона, но результат прошедших выборов означает, что политика страны с такими огромными запасами нефти не изменится еще много лет, что представители оппозиции теперь могут в любой момент ждать визита спецслужб, что самой оппозиции может не остаться вовсе и что у народа Венесуэлы практически нет надежды на перемены.

На прошлой неделе в стране прошел организованный оппозицией неофициальный референдум, в котором приняли участие более семи миллионов человек (всего в Венесуэле 19,5 млн зарегистрированных избирателей). 98% голосовавших высказались против созыва Конституционной ассамблеи.

Этим людям надо помочь. В ходе организованных оппозицией протестов, продолжавшихся четыре месяца, были убиты 120 человек, тысячи ранены и арестованы.

Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай и Перу предупредили Мадуро, что Венесуэла станет страной-изгоем, если он не откажется от своих планов, пишет Times.

Обычно очень лояльная к левым убеждениям Латинская Америка потеряла терпение. Правительства большинства перечисленных стран заявили, что не признают легитимности Конституционной ассамблеи, и обвинили Мадуро в узурпации власти и пренебрежении мнением народа.

Times напоминает, что Николас Мадуро - в прошлом водитель автобуса. Он никогда не скрывал своего стремления к абсолютной власти и игнорировал любые законы, принятые оппозиционным ему парламентом, называя их фашистскими и олигархическими.

Обзор подготовила Анастасия Успенская, bbcrussian.com