Эксперт: ситуация с пенсиями в России доведена до абсурда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пенсионеры оказались главными проигравшими от кризиса в России, полалгают эксперты

В последние годы появляется все больше признаков кризиса, надвигающегося на российскую пенсионную систему. В рейтинге Global Retirement Index, оценивающем уровень жизни пенсионеров, Россия заняла 40-е место среди 43 стран.

Различные эксперты отмечают, что от нынешнего кризиса пенсионеры пострадали больше всех, так как в прошлом году правительство не смогло индексировать пенсии в полном объеме. На фоне ухудшения демографии и сокращения доходов бюджета правительству все сложнее выполнять обязательства перед пенсионерами.

Агентство Standard & Poors год назад предупредило, что старение населения и несбалансированная пенсионная система в ближайшие десятилетия загонят Россию в долговой кризис.

ЦБ и минфин пытаются справиться с проблемой с помощью очередной пенсионной реформы, но пока окончательного решения принято не было.

В 2012-2014 годах президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков был заместителем министра экономической развития России. Он был вынужден покинуть этот пост после того, как извинился в "Фейсбуке" за решение правительства заморозить пенсионные накопления граждан.

Би-би-си: На прошлой неделе был опубликован рейтинг Global Retirement Index, согласно которому Россия по уровню жизни пенсионеров оказалась на 40-й строчке из 43-х. Проблема только ли в маленьких пенсиях?

Сергей Беляков: Если вы обратите внимание на саму методологию рейтинга, то в ней учитывается несколько групп показателей. Финансовые показатели, характеризующие прожиточный минимум пенсионера, уровень пенсионного обеспечения, - это только одна из групп. Часть показателей касается инфраструктуры, жизненной среды, доступности инфраструктуры для пенсионеров, экологии. Во многом именно они тянут Россию вниз списка.

Правообладатель иллюстрации АНПФ Image caption Беляков критикует правительство за непоследовательность в пенсионной реформе

Это не значит, что с финансовыми показателями все хорошо, но в рейтинге отражается весь комплекс проблем, связанных с качеством жизни в стране. Люди молодого, трудоспособного возраста компенсируют ограничения, связанные со средой обитания, относительно меньшей зависимостью от инфраструктуры, высокими заработками.

Пенсионеры значительную часть заработка теряют, поэтому доля других показателей существенно возрастает, да и чувствительность к среде выше.

У нас проблемы и с финансовыми показателями жизни пенсионеров, и с условиями жизни, что рейтинг и выявил. Собственно, и рейтинг для этого не нужен, достаточно поездить по странам, посмотреть, кто как живет, кто как одевается, кто как выглядит, и многое становится понятно.

Би-би-си: В прошлом году была проведена лишь частичная индексация пенсий, а затем единоразовая выплата. Как это отразилось на доходах пенсионеров?

С.Б.: Первое, о чем нужно сказать, - это причины, которые привели к прошлогоднему решению. Законом у нас установлена обязанность государства проиндексировать пенсии на величину инфляции предыдущего года. Первый раз в истории российской пенсионной системы государство не смогло выполнить это требование.

Это - прямое следствие разбалансированности пенсионной системы, к которой мы пришли в результате непоследовательных действий правительства относительно того, какую пенсионную систему мы строим, как она должна выглядеть и какими мерами это должно достигаться.

Это очень болезненная тема. Неспособность выполнить финансовые обязательства - это одна из проблем. Другая проблема - это общее недоверие к пенсионной системе, которое как раз и формируется в результате такой непоследовательной политики.

Мы в 2002 году определили структуру пенсионной системы, состоящую из трех элементов: страховая часть государственного обязательного пенсионного обеспечения, накопительный элемент и негосударственное пенсионное обеспечение, корпоративные и добровольные программы. Исходя из этой логики, развивали пенсионную систему, всю пенсионную отрасль. Были созданы негосударственные пенсионные фонды, их количество в какой-то момент достигло 79, потом началась консолидация рынка. Появилась достаточно эффективная система регулирования.

В какой-то момент государство решило, что от складывающейся системы, уже сформированной, можно отказаться и пересмотреть концепцию. Но одно дело, если бы взамен существовавшей концепции пенсионного рынка по итогам публичного экспертного обсуждения пришла другая концепция. Но этого не произошло, и мы начали принимать какие-то непоследовательные половинчатые меры.

Правообладатель иллюстрации АНПФ Image caption Пенсионеров становится все больше, а людей в трудоспособном возрасте - меньше

В результате государство столкнулось с невозможностью выполнить обязательства. Очевидно, что если на полную компенсацию денег не хватает, то единовременная выплата финансово для государства должна обойтись дешевле. Значит, пенсионеры получают меньше денег. По нашим оценкам, на том, что полная индексация была заменена единовременной выплатой, бюджет сэкономил 386 млрд рублей. Каждый пенсионер, по нашим расчетам, потерял 6 тыс рублей. Ведь в случае полной индексации прибавка к пенсии с февраля по декабрь составила бы одну тысячу рублей в месяц.

Есть и второй негативный эффект. Индексация проводится каждый год, соответственно, ежегодно растет и база, на которую проводится новая индексация. Если индексации не было в 2016 году, то снижается и база 2017 года. Значит, граждане будут нести потери и дальше.

Би-би-си: В СМИ писали, что Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предлагает повысить пенсии на 10 тысяч рублей в год. Как вы собираетесь это сделать?

С.Б.: Есть индивидуальные пенсионные счета граждан, на которые начисляются пенсионные средства. У нас есть понимание того, что государство не может справиться самостоятельно с формированием достойной пенсии.

Перед пенсионными системами всех государств стоит задача стабильного и устойчивого пенсионного обеспечения граждан. Это вопросы социальной справедливости, социальной стабильности в обществе. Это основополагающие вопросы развития общества. Ни одно государство в мире самостоятельно достойно пенсию выплатить не может.

Государства решают эту задачу по-разному. Часть из них берет функцию пенсионного обеспечения только на себя, и тогда пенсионеры получают гарантированный минимум. Часть государств, стремясь создать лучшие условия для жизни пенсионеров, создают дополнительные инструменты пенсионного обеспечения - пенсионные фонды и страховые компании.

В нашей стране государство, пожалуй, впервые в новейшей истории России столкнулось с неспособностью профинансировать и невысокие обязательства.

В нашей стране государство, пожалуй, впервые в новейшей истории России столкнулось с неспособностью профинансировать и невысокие обязательства. При этом есть индустрия пенсионных фондов, которая привлекает деньги будущих пенсионеров, и за счет инвестирования этих денег мы можем увеличить уровень пенсионного обеспечения.

Для того чтобы это увеличение было существенным, нам нужны стабильность и более широкие возможности для инвестирования. Возможности пенсионных фондов по привлечению денег пенсионеров и их размещению в экономике сейчас ограничены. Одним из ключевых и новых предложений нашей ассоциации является использование доходов от управления государственным имуществом. Если комплекс мер по решению этой проблемы будет реализован, то по нашим оценкам, дополнительно на пенсионный счет каждого гражданина могут поступать до 10 тысяч рублей ежегодно.

Правообладатель иллюстрации АНПФ Image caption Коэффициент замещения: пенсии не могут обеспечить высокий уровень жизни для пожилых

Би-би-си: Вы говорили о проблеме доверия к пенсионной системе. В условиях низкого доверия вряд ли можно провести какую-либо серьезную реформу. Как его повысить?

С.Б.: Несколько лет назад в правительстве мы серьезно обсуждали недоверие к его действиям, которое было связано в основном с двумя причинами. Первая - это непоследовательность решений, когда сначала анонсируется и реализуется одно, а потом параллельно принимаются другие меры, которые идут в совершенно ином направлении.

Вторая причина - это абсолютная разноголосица среди лиц высокого уровня, которые по одной и той же теме заявляют совершенно противоположные позиции. Когда люди стоят перед проблемой, что делать со своими деньгами, то разброс мнений - это фактор непредсказуемости. Соответственно, люди оставляют деньги у себя.

Минимальный уровень зарплат, который позволяет хоть сколько-то откладывать на пенсионные счета, - это от 60 до 70 тысяч рублей. По состоянию на 1 января 2017 года, в среднем россияне получали чуть более 36 тысяч. Сейчас - более 41 тысячи.

Мы довели ситуацию в пенсионной системе до абсурда. Когда президент говорит о необходимости развития многоуровневой, стабильной, устойчивой к стрессам системы, обеспечивающей стабильный пенсионный доход граждан, а вице-премьер [Ольга Голодец], курирующий это направление, девальвирует заявления президента и председателя правительства. Она говорит, что пенсионные фонды - это сомнительный игрок на рынке, что они не заслуживают доверия, что финансовые результаты их деятельности не внушают такого доверия. Но она не понимает одной простой вещи, что она подрывает доверие не к какому-то негосударственному пенсионному фонду, а к пенсионной системе в целом. Мы это видим по опросам граждан о том, доверяют ли они пенсионной системе и государству как агенту или не доверяют, надеются ли они на пенсию или не надеются. Нет, не надеются.

Это несет очень большие риски. У нас 43 млн пенсионеров, из них более трети продолжают работать. Отсюда следует два малоутешительных вывода. Во-первых, уровень пенсионного обеспечения недостаточен, чтобы сводить концы с концами. Во-вторых, одна треть занятых в экономике не доверяют пенсионной системе и вынуждены продолжать работать. Часть из них трудится в сером секторе экономики.

Нам нужно формировать доверие к пенсионной системе, нужно, чтобы государство четко определило структуру пенсионной системы, то, как она будет выглядеть, роль государства, роль негосударственных пенсионных фондов, сформировало политику по развитию всех этих уровней и не отходило от принятия последовательных решений. Тогда медленно, но мы сможем изменить ситуацию и сформировать доверие.

Благодаря усилиям Ольги Юрьевны Голодец возрастает нагрузка на бюджет Российской Федерации, на бюджет ПФР. Подрывая доверие к пенсионным фондам, она фактически говорит о том, что только государство может выполнить функцию пенсионного обеспечения граждан. Ожидания формируются именно такими заявлениями. Потом все обещания остаются нереализованными, невыполненными, это рискует трансформироваться в какое-то недовольство со стороны граждан. Вряд ли это является целью социальной политики государства.

Би-би-си: В СМИ публикуются расчеты о том, какую надбавку к пенсии может дать Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Есть расчеты, что если 30-летний человек со средней зарплатой начнет откладывать сейчас, то он в будущем получит прибавку к пенсии всего в несколько тысяч рублей. Есть ли у вас какие-то расчеты?

С.Б.: В этом году исполняется 25 лет негосударственным пенсионным фондам. В 2002 году, когда была принята действующая концепция пенсионной системы, фонды начали привлекать деньги вкладчиков. По накоплениям в рамках ОПС пока выплаты невелики. Например, за 2016 год ПФР осуществил пенсионные выплаты 1,26 млн человек. Из них пожизненная и срочная выплаты были назначены всего 10,1 тыс застрахованных лиц, а их средние суммы составили 802 и 1052 рублей. Большая же часть получила единовременную выплату в размере чуть более 10 тыс. рублей.

Важно, чтобы эта величина росла, увеличивались доходность от инвестиций и объем средств, который перераспределялся на счета граждан.

В 2014 году, когда было принято, а потом продлено решение о моратории на пенсионные накопления приток средств в фонды приостановился. Соответственно объем средств, которые фонды могут инвестировать, сжимается.

Не надо строить иллюзий, что пенсионные фонды способны обеспечить доход в 30-40 тысяч ежемесячно. Для этого нужно очень много откладывать.

Если мы такую стратегию продолжим и дальше, то мы придем к обратному эффекту: доходность фондов стабилизируется на каком-то уровне, а затем начнет падать, потому что количество вновь привлекаемых средств будет меньше по сравнению с обязательствами, которые нужно будет выполнять. Главное - это устойчивость этой части пенсионной системы и развитие возможностей пенсионных фондов. Только в этом случае динамика будет положительной, и тогда пенсионеры будут получать прибавку не 5-7 тысяч, а существенно больше.

Не надо строить иллюзий, что пенсионные фонды способны обеспечить доход в 30-40 тысяч ежемесячно. Для этого нужно очень много откладывать. Граждане зачастую считают, что можно откладывать чуть-чуть, а получить какую-то значительную сумму при выходе на пенсию. Это иллюзия, вызванная неправильной стратегией поведения в рамках социальной политики государства.

Необходимо формировать ответственное поведение граждан, которое исключает завышенные ожидания от государства. Не будет оно платить огромную пенсию, которая неизвестно откуда взялась. Если человек хочет получать высокую пенсию, то должен сам разделять эту ответственность вместе с государством.

Би-би-си: Сейчас обсуждаются предложения по поводу заморозки индексации пенсий работающих пенсионерам и другие меры. Могут ли они сбалансировать систему?

С.Б.: Те, кто предлагает эти меры, минтруд и другие, - заложники мер, которые разбалансируют систему. Устойчивы многоуровневые системы, когда разные циклы состояния российской экономики по-разному влияют на эти уровни. Мы сейчас усилиями Ольги Юрьевны [Голодец] сконцентрировались только на одном элементе - государственном пенсионном обеспечении.

Денег из бюджета все меньше. И нам приходится принимать решения об отказе от индексации, переходе на страховые баллы, стоимость которых будет определяться, исходя из ситуации в экономике. Чтобы проиндексировать пенсии, средства приходится перекидывать из других статей бюджета. Причем есть защищенные статьи - например, "оборонка" , откуда деньги брать не будут никогда. Получается, что для финансирования пенсий берут из расходов на образование или здравоохранение.

Количество пенсионеров растет, увеличивается доля населения, которая формирует так называемую "экономику серебряного века". Развитые страны с такой же структурой экономики, как у нас, очень озабочены этой проблемой. Со стороны пожилых увеличивается спрос на товары для возрастных категорий. Поэтому государства озабочены формированием платежеспособного спроса, в который нужно вливать деньги - или субсидировать стоимость этих товаров разными льготами для производителей, или снижать стоимость для покупателей, или формировать доход будущих пенсионеров.

У нас этим не занимаются. У нас увеличивающееся количество граждан, которые потенциально могли бы предъявить спрос на эти продукты, его не формируют. Мы увеличиваем дефицит, мы разбалансируем экономику, и мы не можем использовать возможности другой структуры экономики.

Русская служба Би-би-си связалась с представителями вице-премьера Ольги Голодец. Пресс-служба не прокомментировала претензии, высказанные в интервью Сергея Белякова, но оставила за собой право на ответ.