Биткоин распался на две валюты: как это произошло

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Биткоин распался на две виртуальные валюты

В сообществе биткоина произошел раскол. Небольшая группа разработчиков отделилась и создала новую криптовалюту Bitcoin Cash. Причиной этого спин-оффа стал идеологический спор о том, как ускорить работу системы. Раскол может привести к хаосу в индустрии объемом более 40 млрд долларов.

В последние несколько недель курс биткоина на биржах существенно колебался. 11 июня стоимость криптовалюты достигла максимума в 3019 долларов за 1 биткоин. Через несколько дней курс упал до 2457 долларов, а к середине июля снизился до 1939 долларов. Потом снова произошел отскок на уровень 2700-2800 долларов.

Все это происходило на фоне ожесточенных споров о том, как ускорить работу системы биткоин-платежей, которая стала больше, дороже и медленнее.

В итоге небольшая фракция разработчиков криптовалюты отделилась, создав новый биткоин. Пока эта группировка "повстанцев" не заручилась серьезной поддержкой, но многие в сообществе еще не определились с тем, за кем теперь идти, так что все может измениться.

Как работает биткоин

Биткоин - полностью виртуальная валюта. Ею можно рассчитываться за товары и услуги, но мест, где принимают биткоины, пока относительно немного. Чтобы начать ею пользоваться, надо установить биткоин-кошелек на компьютер или мобильный телефон. Также можно завести веб-версию кошелька на сайтах, где принимают биткоины.

Криптовалюту можно купить за обычные деньги на биржах или у других пользователей.

Новые биткоины попадают на рынок в результате так называемого майнинга: это процесс вычисления сложной математической задачи.

Несколько лет назад, когда криптовалюта только набирала популярность, обычный пользователь мог заниматься майнингом и создавать биткоины. Сейчас этот процесс требует больших энергозатрат и компьютерных мощностей, поэтому начали образовываться пулы - большие сообщества майнеров.

Майнеры получают новые "монеты" в качестве вознаграждения за то, что обеспечивают работу биткоина.

Система устроена так, что каждая операция требует подтверждения, иначе мошенники могли бы продавать фальшивые биткоины. Как только происходит транзакция, информация о ней "пробегает" по всей системе и подтверждается майнерами.

Если транзакция подтверждается, информация о ней добавляется в цепочку блоков (блокчейн). Можно представлять себе блокчейн как журнал осуществленных операций. В нем содержатся данные о том, кто, кому, когда и сколько заплатил. Сейчас размер блокчейна биткоина - около 126 гигабайт.

Копия журнала есть у каждого майнера. Этим обеспечивается децентрализованность системы - транзакция не будет одобрена, пока ее не проверят все майнеры. Именно поэтому информацию в журнале нельзя подделать - она хранится на многих компьютерах. Таким образом, биткоин не подконтролен какой-то одной организации (как, например, Центробанку в случае с традиционной денежной системой).

В чем суть конфликта

Сейчас в блокчейн добавляется один блок каждые 10 минут. Размер блока может быть не более одного мегабайта. Это ограничение было введено, чтобы защитить систему от DDoS-атак. Именно из-за этого ограничения сейчас произошел раскол.

Когда популярность биткоина выросла, число транзакций увеличилось, а скорость их обработки, напротив, снизилась.

В мае 2017 года ситуация сильно ухудшилась. Некоторые пользователи жаловались, что им приходится ждать несколько дней для подтверждения платежей.

Чтобы ускорить операцию, пользователь может повысить комиссию за ее подтверждение - майнеры быстрее обрабатывают операции с высокой комиссией.

Но это делает биткоин невыгодным для небольших платежей. В таких условиях нет смысла использовать эту валюту, например, в кафе и барах.

В сообществе пользователей биткоина уже давно обсуждаются два способа решения проблемы: снять ограничение в 1 Мб или хранить часть информации за пределами блокчейна.

Что предлагают майнеры

За упразднение лимита в 1 Мб выступают многие майнеры. Они говорят, что такой шаг позволит "разгрузить" систему и снизить комиссию за операции (объемы операций при этом увеличатся, и майнеры все равно останутся в выигрыше). Этот способ решения проблемы называют Bitcoin Unlimited.

Часть сообщества - в основном, разработчики - выступает против такого решения. Снятие лимита приведет к тому, что для подтверждения транзакций будет требоваться все больше и больше мощностей.

В результате многие мелкие майнеры выйдут из бизнеса, и система окажется под контролем крупных организаций, опасаются разработчики. А это противоречит самой идее биткоина как децентрализованной криптовалюты.

Что предлагают разработчики

Противники Bitcoin Unlimited предлагают другой способ. Они считают, что часть информации, которая хранится в блокчейне, можно безболезненно перенести за пределы цепочки блоков и хранить в отдельных файлах. В результате освободится много места, и скорость операций удастся увеличить.

Этот способ решения проблемы называется Segregated Witness или сокращенно SegWit. Сторонники Bitcoin Unlimited считают, что SegWit - это лишь временное и более сложное решение. К тому же снижение объема информации, которую обрабатывают майнеры, сократит их влияние на рынок.

Совсем недавно эти два лагеря пришли к компромиссу. Они разработали общее решение - SegWit2x.

Часть информации все-таки будет храниться за пределами блокчейна, как того и хотели разработчики. Майнерам также удалось частично отстоять свою повестку. Лимит на добавление новых данных не снимут совсем, но повысят до 2 Мб в течение следующих 3 месяцев.

Bitcoin Cash

SegWit2x поддержали 95% майнеров, и все уже было решили, что разделения биткоина на две конкурирующие валюты удалось избежать.

Однако потом группа инсайдеров под руководством экс-инженера Facebook Амори Сечета объявила о запуске криптовалюты Bitcoin Cash. Это почти то же самое, что и биткоин, но лимит на добавление данных увеличен до 8 Мб.

Сторонники Bitcoin Cash не верят, что в рамках SegWit2x лимит на добавление новых данных увеличится, поэтому они и решили создать свою версию криптовалюты.

Что изменится

В зависимости от того, какая часть сообщества поддержит Bitcoin Cash, будет определяться влияние новой криптовалюты на стоимость традиционного биткоина. Особенна важна поддержка майнеров.

Если у Bitcoin Cash есть будущее, то для майнеров это хороший шанс заработать - кто раньше присоединится к новой криптовалюте, тот получит больше прибыли за счет роста стоимости Bitcoin Cash.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что влияние Bitcoin Cash будет не очень большим. Но не исключено, что курс традиционного биткоина в ближайшее время будет сильно колебаться. 1 августа курс составлял около 2900 долларов. Этот показатель упал ниже отметки в 2700 долларов вскоре после запуска Bitcoin Cash.

Фьючерсы на Bitcoin Cash перед запуском торговались по 300 долларов. Стоимость новой валюты прояснится, когда ею начнут торговать отраслевые биржи.

Безусловно, нестабильность биткоина ни в коем случае не означает, что криптовалюте в целом что-то угрожает. Даже при негативном сценарии биткоин может всего лишь потерять популярность, и его место займет какая-то из конкурентных криптовалют - например, Ethereum.