Какую роль могут сыграть Россия, Китай и Индия в судьбе Венесуэлы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия была одной из немногих стран, открыто поддержавших идею Конституционной ассамблеи

В мире намного больше стран, которые отказываются признать законность состоявшихся в воскресенье в Венесуэле выборов Конституционной ассамблеи, чем государств, эту ассамблею одобривших.

И хотя президент Николас Мадуро остается непреклонен, поддержка Боливии, Кубы, Сальвадора и Никарагуа едва ли сможет компенсировать санкции, которые могут наложить на Венесуэлу другие страны.

К кому же может обратиться за помощью лидер Венесуэлы в случае угрозы международной изоляции и новых санкций со стороны Вашингтона?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Колумбии Хуан мануэль Сантос первым отверг идею выборов Конституционной ассамблеи Венесуэлы

В число критиков новой венесуэльской ассамблеи входят не только США, но и ведущие региональные державы, такие как Мексика, Бразилия и Аргентина, а также Чили, Перу, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Канада, Швейцария и весь Евросоюз.

Поэтому за поддержкой Венесуэла может обратиться к таким далеким в геополитическом отношении странам, как Россия, Китай и Индия.

Пока что свое мнение высказала только Россия, которая призвала международное сообщество проявить сдержанность и не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.

Китай предпочитает сохранять молчание, равно как и Индия - единственный, помимо США, крупный импортер венесуэльской нефти, который платит за нее валютой.

В связи с этим возникает вопрос: что на самом деле может ожидать Каракас от Москвы, Пекина и Дели?

Россия: политическая и моральная поддержка

В понедельник Москва одной из первых выразила свою поддержку Конституционной ассамблее и подвергла критике тех, кто поставил под сомнение сами выборы или отказался признать результаты голосования.

Российский МИД обвинил страны, выступающие против создания ассамблеи, в "усилении экономического давления на Каракас" и углублении поляризации венесуэльского общества.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Венесуэла может рассчитывать на моральную, но не материальную поддержку со стороны России

Москва и дальше будет морально поддерживать правительство Николаса Мадуро, но оказать Венесуэле существенную материальную помощь она едва ли сможет. Максимум, на что может рассчитывать Каракас, так это на реструктуризацию своего долга или в лучшем случае на его списание.

Впрочем, как указывает специалист по отношениям Китая со странами Латинской Америки из Лондонской школы экономики Альваро Мендес, Москва договорилась о важной доле в национальной нефтяной компании CITGO в счет погашения части венесуэльского долга. CITGO - крупная компания, которая занимается переработкой, транспортировкой и сбытом нефтепродуктов, в частности, в США.

Все вышеперечисленное стимулирует активное вмешательство России в венесуэльский кризис.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кремль заручился долей в венесуэльской государственной нефтяной компании CITGO, которая продает нефтепродукты на рынке США

Китай: прагматизм и предусмотрительность

Долг Венесуэлы Китаю в размере 65 млрд долларов свидетельствует о том, какими тесными стали связи между двумя странами в последние годы.

По той же причине Китай не сможет стать альтернативным рынком сбыта для венесуэльской нефти в случае, если США наложат запрет на импорт нефти-сырца из этой страны.

Любой экспорт венесуэльской нефти в Китай возможен лишь в счет погашения венесуэльского долга, а не как способ получения дохода Каракасом.

Пока что, учитывая сложности, которые Каракас испытывает с выплатами своего долга, Китай сократил объемы займов Венесуэле, не меняя в целом своей стратегии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В поисках экономической поддержки Мадуро побывал и в Китае

В июне газета Financial Times сообщала, что неофициальные представители китайского правительства встречались с представителями оппозиции, чтобы заручиться гарантиями выплаты долга в случае, если власть в стране переменится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В целом стратегия Китая в отношении Венесуэлы остается прежней, однако власти КНР сократили объем займов, предоставляемых Каракасу

"Не думаю, что Китай выступит с заявлением по поводу выборов Конституционной ассамблеи, отчасти потому, что он придерживается политики невмешательства, - считает специалист по отношениям Китая с развивающимися странами из Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа в Пекине Мэтт Ферчен. - Но правда заключается в том, что они очень озабочены. И все будет зависеть от того, как они оценят тот эффект, который могут оказать их действия на стабильность в Венесуэле".

Все это свидетельствует о том, что Китай постарается скрытно и предусмотрительно защитить прежде всего свои интересы.

Индия: дистанция и молчание

Помимо левых сторонников, которых Уго Чавес приобрел в Индии во время своих многочисленных визитов, за ситуацией в Венесуэле там внимательно следят представители нефтяной и фармакологической промышленности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Индии хорошо знают о Венесуэле благодаря неоднократным визитам в страну Уго Чавеса

Экспорт нефти-сырца в Индию остается основным источником дохода для правительства Мадуро, хотя этот доход снизился вдвое на волне падения мировых цен на нефть.

Однако как указывает бывший индийский дипломат Нилан Део, Индия начала импортировать нефть из Венесуэлы лишь из-за того, что в отношении ее бывшего поставщика, Ирана, были введены международные санкции, которые уже сняты.

И хотя Део не предвидит сокращения импорта венесуэльской нефти, его рост в будущем также маловероятен.

Не ожидает Део и каких-либо политических заявлений индийского правительства по поводу выборов Конституционной ассамблеи.

"Они этого не сделали, и вряд ли сделают, поскольку у правительства хватает своих проблем", - объясняет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Индии Нарендра Моди увеличил закупки в Венесуэле нефти-сырца

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди отказаться от участия в саммите Движения неприсоединения, который состоялся в Венесуэле в сентябре прошлого года, может быть расценено как желание сохранять дистанцию с режимом Мадуро.

Однако Део полагает, что Индия не станет открыто заявлять о своем отношении к событиям в этой латиноамериканской стране.

"Не думаю, что они увидят пользу в том, чтобы заявлять о своей позиции, если они ничем не могут помочь", - приходит к заключению бывший дипломат.