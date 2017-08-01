Приключения посольства США в России: драмы, скандалы, курьезы

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Нынешнее осложнение российско-американских отношений в связи с решением Владимира Путина урезать штат американского посольства в России - далеко не первое, и, по практически единодушному мнению аналитиков, не последнее.

Данная коллизия выделяется лишь небывалым числом высылаемых дипломатов: 755. Даже в годы холодной войны счет в подобных случаях шел на десятки, а не на сотни.

Самое большое за всю историю выдворение советского дипломатического персонала - 105 человек - имело место в 1971 году, и не в США, а в Британии, после того, как перебежчик Олег Лялин выдал всю тамошнюю разведсеть КГБ.

Впрочем, американцы утверждают, что такого количества дипломатов в России у них нет, и объявленное Путиным сокращение коснется в основном сотрудников из числа российских граждан.

Многие перипетии двусторонних отношений непосредственно касались американского посольства в Москве и его здания. Одни носили драматический характер, другие спустя годы способны вызвать юмористическое отношение.

Первые шаги

Дипломатические отношения со страной большевиков США установили одними из последних - 16 ноября 1933 года, после избрания левого, по тамошним меркам, президента-демократа Франклина Рузвельта. Ранее препятствием служила главным образом антирелигиозная и антицерковная политика советской власти.

Отсутствие посольств в Москве и Вашингтоне не мешало сотрудничеству, когда налицо был взаимный интерес.

Только детройтская фирма знаменитого промышленного архитектора Альберта Кана спроектировала для СССР в 1929-1932 годах 521 объект. В 1931 году на советских предприятиях и стройках работали 172 американских инженера.

Изначально СССР обещал американскому посольству резиденцию в районе Ленинских гор, но переговоры об аренде оказались неудачными, и посольство разместилось по адресу Моховая, 13, менее просторно, зато в шаговой доступности от Кремля.

В 1953 году миссия переехала на Новинский бульвар, где находится по сей день.

В 1969 году, на заре брежневской разрядки, американцам дополнительно предоставили в бесплатное пользование четыре гектара земли.

Медовый месяц

Первым американским послом в Москве стал Уильям Буллит, который еще в марте 1919 года по поручению президента Вудро Вильсона приезжал в Москву обсуждать возможность мирных переговоров между русскими красными и белыми, встречался с Лениным и закусывал в Кремле черной икрой.

Через 14 лет, Буллит, богач и бонвиван, прототип одного из героев романа "Великий Гэтсби", решил, по его словам, "превратить посольство в островок американской жизни в океане советской злой воли".

Правообладатель иллюстрации US Embassy in Russia Image caption В этом неоклассическом особняке жили промышленник Второв, большевик Чичерин и 26 сменивших друг друга американских послов

Помимо служебного здания на Моховой, посольство получило в пользование в качестве личной резиденции его главы так называемый Спасо-хаус - бывший особняк миллионера Николая Второва в Старопесковском переулке, где после революции проживал нарком иностранных дел Георгий Чичерин.

Буллит пристроил к особняку обширный зал приемов и устраивал в нем балы с привезенным из Америки ново-орлеанским джазом и дрессированными медведями, тратя на них в том числе личные средства.

Впоследствии, на приеме в честь 200-летия США в 1976 году, зал вместил три тысячи человек.

Гостями Буллита бывали, в частности, Николай Бухарин, маршалы Буденный и Егоров, режиссер Всеволод Мейерхольд и писатель Михаил Булгаков.

26 ноября 1938 года, на следующий день после назначения наркомом внутренних дел, Лаврентий Берия подписал приказ, в котором говорилось: "В отношении советских граждан, посещающих иностранные посольства и консульства, практиковать задержание и выяснение личности задержанных".

С тех пор даже сотрудники наркомата иностранных дел перестали посещать посольства, в том числе американское, без прямого указания.

"Мы вам не сторож"

В сентябре 1939 года из американского консульства во Львове, занятом Красной армией во время "освободительного похода" в Польшу, пропала ценная коллекция антиквариата, являвшаяся собственностью жены американского посла в Варшаве Энтони Биддла, дамы весьма состоятельной.

Посольство США в Москве два года тщетно добивалось ответа по поводу имущества коллеги.

5 июня 1941 года посол Лоуренс Штейнгардт был принят заместителем наркома иностранных дел Соломоном Лозовским.

"Советское правительство не является сторожем имущества г-на Биддла и не может нести ответственности за его пропажу. Господинн посол, очевидно, считает, что, когда люди делают революцию, они только и думают о том, как бы сохранить чье-либо имущество", - заявил советский представитель.

Беседа перешла на мировую ситуацию. В ответ на предостережение Штейнгардта о скоплении германских войск у границ СССР Лозовский сказал, что "Советский Союз относится очень спокойно ко всякого рода слухам о нападении на его границы" и "встретит во всеоружии всякого".

Операция "Златоуст"

Летом 1945 года посол Аверелл Гарриман был приглашен на празднование 20-летия лагеря "Артек". Четыре пионера преподнесли ему "изделие детского творчества" - деревянное панно с изображением Большой печати США.

Подарок провисел в кабинете посла до 1952 года, когда в нем обнаружили замаскированного "жучка". Сейчас оно находится в музее ЦРУ в Лэнгли.

Устройство под кодовым названием "Златоуст" разработал в "шарашке" изобретатель Лев Термен, который, оставаясь заключенным, получил за него Сталинскую премию.

На грани разрыва

До низшей точки за всю историю советско-американские отношения опустились в последние месяцы жизни Сталина.

Назначенный послом в мае 1952 года Джордж Кеннан в одном из первых отчетов в Вашингтон написал: "Мы настолько отрезаны и стеснены запретами, и нас настолько игнорирует советское правительство, что это выглядит так, как будто дипломатические отношения вообще прерваны".

В сентябре 1952 года посла выдворили из СССР - редчайший случай в мировой практике. Поводом послужило то, что Кеннан, находясь в Западном Берлине, в разговоре с местными журналистами сравнил положение американских дипломатов в Москве со своей жизнью в нацистском рейхе, где он был интернирован в 1941-1942 годах.

"Отвечать симметрично" Вашингтон не стал.

Несколько месяцев американские дипломаты в Москве жили без главы, в полной изоляции и, по воспоминаниям, в постоянном страхе, что их всех в любой момент отправят в ГУЛАГ. Из опасения быть похищенными они не выходили в город поодиночке.

"Сплошной микрофон"

Новый скандал разразился в 1975 году, когда сотрудники американского посольства обратили внимание на непонятные сбои в работе электронных устройств.

Возникло подозрение, что русские в целях сбора информации просвечивают здание на Новинском бульваре какими-то лучами. Слухи усилились после того, как посол Уолтер Стессел на следующий год скончался от лейкемии.

Дальнейшие действия КГБ заставляют предполагать, что неизвестных мировой науке лучей все же не существует, поскольку в 1980-х годах советская разведка пошла традиционным путем: попыталась начинить строившийся новый корпус посольства подслушивающими устройствами, причем в таком количестве, что здание, по оценкам экспертов, "представляло собой один гигантский микрофон".

Крошечные "жучки", созданные в секретных лабораториях под руководством выдающегося специалиста Вячеслава Асташина, и вживленные в стеновые панели, имитировали частицы мусора, попавшие в бетон. Энергию они получали от перепадов температуры и вибрации здания.

Правообладатель иллюстрации Nikolay Malyshev/TASS Image caption Последний глава КГБ стал для чекистов самым непопулярным главой их ведомства за всю историю

Американцы обнаружили аппаратуру в 1987 году, когда стройка практически завершилась. Сенатская комиссия не пришла к решению: с одной стороны, было ясно, что единственный выход - снести здание, с другой стороны, речь шла о деньгах налогоплательщиков.

5 декабря 1991 года первый и последний председатель Межреспубликанской службы безопасности СССР (бывший КГБ) Вадим Бакатин на приеме в американском посольстве передал послу Роберту Страуссу схему "жучков".

По его словам, это был символический жест, поскольку о наличии подслушивающих устройств американцы и без того знали и заселяться в здание не собирались,

Ветераны КГБ утверждали, что американцы все же получили новую для них ценную информацию и требовали судить Бакатина, хотя он передал документ с письменного согласия обоих действовавших на тот момент президентов, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Ознакомившись с материалами, хозяева посольства решили демонтировать здание и возвести на его месте новое.

Пицца не пострадала

22 августа 1986 года власти США обвинили в шпионаже и арестовали Геннадия Захарова, сотрудника советской миссии при ООН, не обладавшего дипломатическим иммунитетом. 3 сентября в Москве был задержан американский журналист Николас Данилофф, в отличие от Захарова, разведчиком не являвшийся.

Инцидент уладили министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь Джордж Шульц. Захаров предстал перед судом, признал вину и 28 сентября вылетел на родину. В тот же день вернулся домой Данилофф.

Одновременно американцы выслали 80 советских дипломатов, занимавшихся, по их словам, недозволенной деятельностью.

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Scherbak/TASS Image caption Дача в Серебряном Бору, куда перекрыли доступ американским дипломатам, выглядит достаточно скромно

СССР в ответ никого не выслал, зато запретил своим гражданам работать в посольстве США.

По имеющимся данным, этот нетривиальный ход подсказал Горбачеву глава КГБ Виктор Чебриков. В отличие от советских посольств, избегающих найма местного персонала, американцы полагались на него во всех вопросах жизнеобеспечения и оказались в сложной ситуации.

Из иностранцев в посольстве остались лишь три гражданина Италии, в том числе повар.

"По крайней мере, пицца хуже не стала", - пошутил на приеме в посольстве один советский чиновник.

В 1994 году после ареста в США российского агента Олдрича Эймса американцы выслали руководителя легальной резидентуры СВР Александра Лысенко, а власти РФ в ответ указали на дверь его визави Джеймсу Моррису.

По тогдашним временам этим и ограничилось, хотя Биллу Клинтону пришлось объясняться с конгрессменами и прессой, с какой стати США помогают "новой" России, продолжающей против них разведывательную работу.

"Яйцеметатели"

Дважды - 13 сентября 1995-го и 28 марта 1999 года - посольство на Новинском бульваре пытались обстрелять из гранатомета. В первом случае зданию был нанесен незначительный ущерб, во втором покушение предотвратили дежурные милиционеры. Оба раза задержать нападавших и установить их мотивы не удалось.

После начала операции НАТО против Сербии в мае 1999 года антиамерикански настроенная молодежь "бомбила" посольство США в Москве яйцами, помидорами и банками с краской, обогатив российский политический лексикон новым термином "яйцеметатели". Зданию потребовался косметический ремонт.

Странные случаи

В последний год работа посольства омрачилась двумя малопонятными инцидентами.

В ночь на 6 июня 2016 года дипломат, подъехав к зданию на такси, как утверждает российская сторона, в ответ на просьбу постового полицейского показать удостоверение личности, ударил его по лицу и прорвался в здание.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала его сотрудником ЦРУ.

Если так, то тем более непонятно, для чего было разведчику скандалить и привлекать к себе внимание.

Захарова предположила, что он "сильно перенервничал", возвращаясь с операции.

Дело закончилось выдворением "хулигана" и еще одного его коллеги и зеркальной высылкой двух российских дипломатов.

9 января нынешнего года консульский отдел посольства США на несколько дней приостановил выдачу виз, как было сказано на официальном сайте, из-за проблем с водоснабжением в здании. Мосводоканал в ответ заявил, что никаких жалоб от американцев не получал.

Перемелется - мука будет?

Как показывает опыт, все кризисы рано или поздно разрешались. Но на смену им идут новые. По-настоящему наладить отношения не удается.

Периодические попытки что-то "перезагрузить" выглядят натужно и ни к чему не ведут.

Немногочисленным сторонникам сближения по обе стороны океана и вспомнить нечего, кроме встречи на Эльбе и полета "Союза" и "Аполлона".

"Россия и Соединенные Штаты живут в разных мирах. Противоречия носят фундаментальный и мировоззренческий характер, поэтому устранить их на сегодняшний день невозможно. Очевидно, что вообще нет желания вести переговоры - не о чем договариваться! И не хочется!" - резюмирует историк Леонид Млечин.