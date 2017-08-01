Преступники на мопедах в Лондоне: берегите ваши телефоны

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Полиция разыскивает двух молодых людей, наехавших на пешехода в районе Ислингтон на севере Лондона

Британскую столицу захлестнула волна ограблений, совершаемых на мотороллерах и мопедах.

Раньше жертвами таких разбойных нападений становились в основном ювелирные магазины. Теперь смартфоны и прочие дорогие гаджеты - похоже, основное, за чем охотятся двухколесные преступники, большинство из которых молодые или даже несовершеннолетние правонарушители.

О том, что подобного рода преступления периодически совершаются в столице, известно стало не вчера. Еще пару-тройку лет назад крупные учреждения, чьи офисы расположены в центре города, призывали своих сотрудников проявлять бдительность и не ходить с дорогими мобильниками в руках.

Но ограбления такого рода становятся все более дерзкими. В феврале 2017 года четверо преступников средь бела дня заехали на двух скутерах в небольшой торговый центр One New Change в лондонском Сити, разбили витрину ювелирного магазина и, умыкнув драгоценности, умчались. Все происшествие заняло пару минут, полиция даже не успела приехать.

В последние месяцы география подобного рода ограблений расширилась. В июле в спокойном и относительно благополучном районе Ист-Финчли на северо-западе Лондона жертвой ограбления двух грабителей на мопеде стала женщина на последних месяцах беременности. Преступники заехали на тротуар, специально чтобы вырвать у нее из рук сотовый.

На юге Лондоне, в Кройдоне, также не так давно был случай, когда воры на мопеде проследовали за черным кэбом на одну из тихих спальных улочек и, угрожая ножом, потребовали у водителя всю выручку.

Русской службе рассказали из первых рук, как в центре Лондона, в двух шагах от Гайд-парка, двое на скутере попытались вырвать сумку у приехавшей в британскую столицу россиянки, которая, не выпустив ее из рук, упала на землю - и в результате получила травмы и ушибы, поскольку преступники проволокли ее за собой по тротуару.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Камера наружного наблюдения запечатлела двух грабителей на мотороллере в потоке движения после совершения ограбления

Чем вызвано возросшее число преступлений на скутерах?

Полиция объясняет это двумя причинами.

Во-первых, стали чаще красть сами мопеды и мотороллеры - то есть мототехнику, объемом двигателя до 50 куб. см. По данным полиции Лондона, за период с июля 2016 по июнь 2017 года было совершено почти 15 тысяч краж подобной техники, по большей части скутеров. Это половина всех угнанных в Лондоне движущихся средств.

Это, как указывают эксперты, в свою очередь вызвано тем, что двухколесные механизированные транспортные средства стали более популярны у лондонцев, и их стало намного больше, поскольку пробки в столице никуда не делись, налог на въезд в центр вырос, а скутеры от него освобождены.

Кроме того, их просто легче украсть: все современные автомобили оснащены иммобилайзерами и противоугонными системами, тогда как основная защита мототехники - это встроенный электрозамок рулевой колонки, который грабители сравнительно легко могут обезвредить.

А зачастую не требуется даже этого, поскольку преступники просто силой стаскивают владельца с его мотороллера, садятся вместо него - и тут же уезжают.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Противоугонные средства на мототехнике зачастую довольно примитивные

Молниеносные кражи

Часть украденных скутеров (каждый из которых в среднем приносит ворам до 3 тыс. фунтов или 4 тыс. долларов) разбирается на запчасти или перегоняется за границу. Однако главное, что привлекает в них преступников, - это возможность совершать молниеносные кражи - иногда до 10 за час.

В октябре 2016 года в Лондоне был осужден на трехлетний срок 21-летний Кавелл Хатсон, сумевший со своим подельником за один час украсть прямо из рук владельцев 21 мобильный телефон. Хатсон управлял мотороллером и был схвачен полицией при помощи камер наружного наблюдения, однако его сообщнику удалось скрыться от правосудия.

Число подобных преступлений, зарегистрированных лондонской полицией, за год выросло более чем в три раза.

В конце июня текущего года полиция зарегистрировала более 16 тысяч таких преступлений, совершенных за последние 12 месяцев - по сравнению с примерно 5 тысячами годом раньше.

90% таких случаев - это кражи мобильных телефонов. Их легко перепрограммировать и продать, однако часть из них оседает в руках самих бандитов, которым нравится иметь в своем распоряжении с десяток разных сотовых.

"Это чуть ли не "идеальное" преступление, потому что его совершают в перчатках и шлеме с опущенным стеклом. Преступников очень трудно разглядеть, и все происходит за считанные секунды... К тому же они отдают себе отчет в том, что полиция, возможно, не будет их преследовать", - пояснил Би-би-си эксперт по криминологии из Университета Миддлсекса Саймон Хардинг.

Впрочем, в полиции не согласны с тем, что это "идеальное преступление", поскольку ограбления происходят на публике и зачастую свидетелей отказывается довольно много. Правда, полицейские признают, что не будут преследовать нарушителей, если это становится "слишком опасно".

И это еще одна причина, почему такие ограбления участились.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Глава полиции Лондона Крессида Дик обсуждает с офицером полиции методы борьбы с угоном мототехники

Грабители с большой дороги

Представляющая интересы полицейских Федерация столичной полиции (Met Police Federation) полагает, что офицеры просто-напросто боятся преследовать воров на мототехнике, особенно если те без шлемов, поскольку в случае, если с подозреваемым что-то случится, виновата будет именно догоняющая его полиция.

Глава федерации Кен Марш прокомментировал эту ситуацию, сказав, что полицейские никак не защищены от последствий в том случае, если кто-то пострадает в результате погони.

"Мы хотим делать все возможное, чтобы ловить правонарушителей на мопедах. Но мы хотим это делать, не причиняя урона и зная при этом, что если что-то случится во время преследования, то у нас будет полная поддержка и защита со стороны и властей, и общественности", - сказал он.

Один из бывших полицейских, а ныне владелец кафе для байкеров Марк Уилсмор сказал Би-би-си, что действующие сейчас правила ведут к возращению разгула грабежей на большой дороге: "Мы возвращаемся в XVIII век. У нас банды кочующих бандитов, которых не волнуют никакие законы".

В середине июля в лондонском районе Уимблдон как раз произошел такой случай: 16-летний подросток погиб, когда полиция на автомобиле и при поддержке вертолета преследовала мопед, на котором ехал он и его подельник.

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption Обнародованный полицией снимок подозреваемого в ограблении в Кройдоне на юге Лондона

Что ограничивает полицию?

"Мы проводим анализ рисков на предмет преследования кого-либо. Вождение в Лондоне на скорости, когда вокруг много пешеходов, да еще в районе плотной застройки - это стратегия большого риска", - заявил Би-би-си заместитель помощника комиссара полиции Лондона Грэм Макналти.

То есть, как поясняет обозреватель Би-би-си по вопросам внутренних дел Данни Шоу, полицейский, который собирается пуститься на машине в погоню, должен запросить добро в главной диспетчерской.

Подключиться к принятию решения должны будут консультант-оперативник и старший инспектор.

Старшие полицейские чины должны будут в этот момент оценить несколько факторов:

представляет ли подозреваемый угрозу для публики;

намеревается ли он совершить следующее преступление;

каковы дорожные условия, то есть погода, время суток и количество автомобилей на интересующем участке в данный момент.

При этом полицейские сами признают, что преступники осведомлены об этих сдерживающих правилах и зачастую нарочно снимают шлемы, зная, что полиция - опасаясь, как бы подозреваемый не получил травму головы, - почти наверняка прекратит погоню.

Среди юных правонарушителей даже стало модно помещать в интернете фотографии на украденных мотороллерах с описанием своих "подвигов", что повышает их авторитет у уличной шпаны.

"Здесь присутствует элемент кайфа - молодежи нравятся кражи, гонки, преступления - вся эта щекотка нервов, а в конце еще и полицейская погоня", - полагает профессор Хардинг.

Всплеск преступлений на мототехнике, по словам эксперта, обусловлен и нынешней ситуацией, когда слишком много потенциальных жертв бродит по улицам с дорогостоящей техникой в руках.