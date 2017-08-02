Пресса Британии: Трамп - главная причина хаоса в Белом доме

В обзоре британских газет:

Сможет ли генерал Келли навести порядок Белом доме?

Почему Британия озабочена планами Пентагона вооружить Украину

Когда на британских автозаправках появятся зарядные станции

Кто сеет хаос в Белом доме

Новый глава администрации Трампа Джон Келли поклялся навести воинскую дисциплину и строевой порядок в Белом доме, чего, в общем, и следовало ожидать от отставного генерала морской пехоты, окунувшегося в атмосферу чудовищной неразберихи, пишет в своей редакционной статье газета Guardian.

Назначение Келли приветствовалось многими как своеобразная проверка способности нынешней президентской администрации функционировать более или менее организованно.

Келли, будучи генералом чрезвычайно уважаемым, пообещал сделать так, что докладываться ему будут все без исключения сотрудники Белого дома, даже члены семьи Трампа. Ну, удачи вам в этом, генерал, иронично замечает Guardian.

Генерал Келли может, конечно, усмирить некоторых наиболее бесцеремонных участников этих аппаратных баталий, идущих на нескольких фронтах, что он и сделал в случае с Энтони Скарамуччи.

Но крайне маловероятно, что Келли сможет положить конец некомпетентности и подковерной борьбе за контроль над Белым домом, утверждает Guardian.

На самом деле еще не ясно, хочет ли этого сам президент, пишет газета. Есть несколько причин этой доходящей до фарса борьбы. Но главная причина - в самом обитателе Овального кабинета.

"Изменить поведение босса? Да за такое нужно давать пятую генеральскую звезду", - шутил в свое время старший советник Обамы Дэвид Аксельрод.

С каждым днем становится все яснее, что Трамп не только не способен, но и не хочет меняться. Ведь он продолжает вести себя в том же духе, в котором вопреки всему выиграл выборы.

Но борьба за президентство и работа в этой должности - это совершенно разные вещи. Многие сторонники Трампа надеялись, что он станет для них хорошим президентом, но Трампа никогда не интересовало управление страной. Он просто хотел быть ее боссом, размышляет газета.

Вся эта дымовая завеса, которую он устраивает своими твитами и интервью прессе, заслоняет тему, остающуюся самой главной проблемой его президентства: вмешательство России в выборы и возможный сговор с участием его собственного предвыборного штаба.

По сравнению с этим бледнеют все остальные беззакония. Трамп боится результатов расследования и особенно - изучения его финансовых дел. Свидетельство этому - его нападки на главу спецкомиссии Роберта Мюллера и самоустранение от расследования генпрокурора Джеффа Сешнса.

Помощники Трампа хвастают тем, что контролируют время, которое Трамп проводит у телеэкрана, чтобы он не набрасывался на кого-нибудь с нападками после очередного ток-шоу.

В предоставляемых ему аналитических справках разведслужб имя Трампа упоминается настолько часто, насколько это возможно - чтобы он продолжал их читать. Его собственные друзья говорят, что взгляды Трампа меняются в зависимости от последнего человека, с которым он разговаривал.

Следствие всего этого - его хаотичная политика, его расчеты и импровизированные реакции.

Но назвать его мастером хаоса - значит не понимать природы происходящего. С таким же успехом можно сказать, что ребенок, закатывающий истерику, полностью контролирует ситуацию.

Маленькие дети не в состоянии справиться со своими инстинктами, но только очень усталые родители позволяют им хозяйничать в доме.

Трамп стоит у руля самой могущественной страны в мире, и его капризы оборачиваются неожиданными виражами его политики.

Некоторые успокаивают себя тем, что противники Соединённых Штатов не стремятся к конфликту, они просто радуются ослаблению Америки. Но риск ошибок и просчетов - со стороны как США, так и, например, Северной Кореи, велик, резюмирует Guardian.

"Не разжечь пожар конфликта"

Советник Терезы Мэй по национальной безопасности Марк Седвилл предостерег британские власти об опасности усиления конфронтации между Украиной и Россией в связи с планами Пентагона снабдить украинскую армию противотанковыми вооружениями.

Как пишет Daily Telegraph, американские дипломаты и военные ждут от Трампа санкции на поставки Украине вооружений, которые защитили бы страну от агрессивных намерений Москвы.

Ссылаясь на американскую Wall Street Journal, британская газета сообщает, что министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил этот план. Военные утверждают, что эти вооружения смогут защитить украинских военных от российских вооружений, поставленных сепаратистам в Донбассе.

Однако Марк Седвилл предупреждает: "Очень важно не разжечь пожар конфликта. По ту сторону восточной границы наблюдается весьма сильная ажитация".

Украина уже неоднократно просила поставить ей противотанковые установки, однако страны Запада до последнего времени не горели желанием это сделать, опасаясь спровоцировать Кремль и привести к эскалации конфликта, уже унесшего более 10 тысяч жизней.

Помощь в основном ограничивалась предоставлением военной подготовки и "нелетальных" видов поставок - комплектов первой помощи, зимнего обмундирования, приборов ночного видения, бронежилетов и так далее.

Но американцы предлагают поставить Украине такие противотанковые вооружения, как ПТРК "Джавелин", и возможно, даже средства ПВО.

"Оборонительные вооружения, которые позволят Украине защитить себя, например, уничтожая танки, смогут помочь положить конец угрозам Украине со стороны России", - заявил спецпредставитель США в Киеве Курт Волкер.

Высокопоставленные чиновники говорят, что это решение может быть принято в лучшем случае лишь через несколько месяцев и что Трамп еще не ознакомился с предложениями Пентагона.

Но если США решат вооружить Украину, на Британию будет оказано давление с тем, чтобы она тоже присоединилась к этим поставкам.

Но, как сообщает Daily Telegraph, во вторник представитель британского МИДа заявил, что политика Лондона остается неизменной: британская помощь ограничивается поставкой нелетальных видов оборудования, вооружений и тренинга, а разрешение этого конфликта должно достигаться только мирными средствами.

BP и Shell готовятся к революции в автотранспорте

Один из крупнейших поставщиков бензина и дизельного топлива в Британии компания BP сообщила о планах установить на своих автозаправках станции для зарядки электромобилей, пишет Times.

ВР подтвердила, что ведет переговоры с производителями об установке таких станций в течение ближайших лет.

Один из ее основных конкурентов компания Shell уже начала реализацию пилотной схемы зарядных станций на автозаправках в Британии и Нидерландах.

Эти решения приняты всего через несколько недель после обнародования правительством планов, согласно которым владельцы автозаправок будут обязаны устанавливать у себя зарядные станции для электромобилей.

Правительство также намерено резко увеличить количество стоянок перед автозаправками вдоль основных магистралей, на которых будут устанавливаться зарядные станции.

Однако, как пишет Times, остаются опасения, что крупнейшие продавцы бензина и солярки пока не готовы наступить на горло собственной песне и медлят с установкой этих станций, опасаясь падения продаж традиционного топлива.

Интернет-сервис Zap Map, следящий за развитием сети зарядных станций в Британии, утверждает, что на сегодня в стране лишь около дюжины автозаправок оборудованы станциями для зарядки электромобилей.

Подавляющее большинство таких станций установлены просто на обочинах дорог, на парковках у универсамов, на сервисных станциях и в прочих подобных местах.

Глава ВР Боб Дадли утверждает, что компания ведет переговоры об установке зарядных станций на 17 тысячах своих автозаправок.

В этом году в Британии, по оценкам, будет продано около 100 тысяч электромобилей. Это менее 5% авторынка. Большинство населения по-прежнему предпочитает бензиновые и дизельные двигатели.

Но ВР предсказывает, что количество электромобилей начнет быстро расти в ближайшие годы, и к 2035 году их общее число в мире достигнет 100 миллионов.

Тем временем, как сообщает Times, американская компания Alphabet, которой принадлежит Google, разрабатывает принципиально новую батарею на основе соли и антифриза.

Батарея призвана решить проблему консервации электроэнергии, получаемой от возобновляемых источников, а также проблему потери большой части вырабатываемой электроэнергии из-за периодического временного несоответствия между спросом и предложением в электросетях.

Эта проблема может усугубиться с появлением большого числа электромобилей.

Батарея разработана лауреатом Нобелевской премии физиком Робертом Лафлином, работающим в Стэндфордском университете.

Разработчики, участвующие в этом проекте, утверждают, что батарея на основе соли и антифриза может стать в несколько раз более дешевой по сравнению с другими способами консервации энергии.

Кроме того, она может заряжаться и разряжаться тысячи раз и сохранять свои свойства в течение 40 лет.

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com