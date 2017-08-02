Солнце, Луна и звезды: лучшие астрономические фотографии года

Северное сияние, серебристые облака, суперлуние, ночное небо: Королевская обсерватория в Гринвиче ежегодно проводит конкурс на звание лучшего фотографа года в сфере астрономии.

Мы публикуем фотографии, вышедшие в финал конкурса. Победитель будет объявлен 14 сентября.

Битва, которую мы проигрываем

Правообладатель иллюстрации Haitong Yu

Млечный путь в небе над радиотелескопом на станции Миюнь Национальной астрономической обсерватории Китая. Автор снимка Хайтун Юй хотел показать, как мешает астрономам так называемое световое загрязнение - засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения.

Подсветка городов и радиомагнитный шум делают бесполезными обсерватории и радиотелескопы, размещенные вблизи мегаполисов.

Хайтун Юй использовал специальный фильтр и мультиэкспозицию, чтобы совместить в одном кадре яркое свечение города и далекое мерцание Млечного пути.

Полярная корона

Правообладатель иллюстрации Yulia Zhulikova

Северное сияние в Мурманске сфотографировала Юлия Жуликова. Замерзшие деревья подернуты розовым светом уличных фонарей.

Молодая луна над островом Уайт

Правообладатель иллюстрации Ainsley Bennett

На снимке Энсли Беннета молодая луна заходит над Нидлсским маяком за меловые скалы острова Уайт.

Яркий тонкий серп освещен солнцем, а полный силуэт Луны хорошо вырисован в вечернем небе отраженным от Земли светом.

Протуберанец

Правообладатель иллюстрации Andrew Whyte

Масштабный выброс газообразного вещества над поверхностью Солнца сфотографировал Пол Эндрю.

Астрономы различают несколько типов протуберанцев, и этот - один из самых крупных. За внешнее сходство его иногда называют "кустом" или "частоколом".

Золото на голубом

Правообладатель иллюстрации Brandon Yoshizawa

Снежные пики и золотые кроны в калифорнийской Сьерре сфотографировал Брэндон Йошизава.

Осенний пейзаж дополняет величественный Млечный путь.

Суета и покой

Правообладатель иллюстрации Prisca Law

Приска Лоу поднялась на самую высокую точку Гонконга - пик Виктория, откуда открывается одинаково прекрасный вид на суетливые огни мегаполиса и на невозмутимо глубокое ночное небо.

Город укутан желтым смогом искусственного света, усыпан огнями небоскребов и опутан неоновыми нитями перегруженных магистралей.

Зажигая огни

Правообладатель иллюстрации Nicolas Alexander Otto

Николас Александер Отто собирался сфотографировать полярное сияние на Лофотенских островах, но шоу задерживалось, и он отправился к морю.

Долгая прогулка оправдала ожидания: как только вдали показался пляж, небо вспыхнуло бирюзово-пурпурным свечением. Мягкий ковер зеленого мха дополнил идеальный пейзаж.

Отто создал этот снимок из шести кадров, чтобы добиться ровной цветопередачи и избавиться от цифрового шума.

Смотрите, падает звезда!

Правообладатель иллюстрации Rob Bowes

Роб Боуз "поймал" звезду, упавшую в Ла-Манш у берега английского острова Портленд. Величественную сцену дополняет Юпитер - яркая точка в ночном небосводе.

Снимок сделан из двух кадров: на одном проработано небо, вторым Боуз вытащил из темноты прибрежные скалы.

Дневной полет

Правообладатель иллюстрации Dani Caxete

Международная космическая станция на фоне Луны. Фотография Дани Каксета сделана днем.

Подсвеченная солнцем МКС в этот момент находилась в 9 градусах над горизонтом.

Как и луна, станция периодически попадает в солнечный свет, совершая несколько оборотов вокруг Земли в сутки. Поэтому ее можно заметить в небе даже днем.

Дорога домой

Правообладатель иллюстрации Ruslan Merzlyak

Серебристые облака освещают дорогу, по которой автор снимка Руслан Мерзляков возвращался домой через шведские леса.

Самые высокие облака на планете формируются в земной атмосфере на высоте свыше 61 км.

Считается, что они состоят из кристаллов льда. Заметить их можно только в сумерках и в определенных широтах - когда в ледяной пыли преломляются лучи закатившегося за горизонт солнца.

Околоземный объект

Правообладатель иллюстрации Derek Robson

31 октября 2016 года, в Хэллоуин, околоземный астероид (164121) 2003 YT1 едва разминулся с Землей (по меркам Вселенной), пройдя от нее всего в 5 млн километров.

Астероид был открыт 18 декабря 2003 года в Каталинском небесном обзоре.

Дерек Робсон попытался запечатлеть небесное тело при помощи камеры, штатива и программы Astrophotography Tool.

Туманность Медуза

Правообладатель иллюстрации Chris Heapy

Туманность IC443 в созвездии Близнецов за необычную форму прозвали Медузой. Это остатки сверхновой звезды, взорвавшейся, вероятно, около 30 тысяч лет назад.

Левую часть снимка Криса Хипи занимает полупрозрачная часть туманности - межзвездная пыль в облаке ионизированного водорода.

Все фотографии публикуются с разрешения Insight Astronomy Photographer of the Year.