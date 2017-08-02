СМИ России: Кремль ведет страну к полной изоляции

В обзоре российских газет:

Путина упрекают в крахе внешней политики

Племянница Рогозина возглавила Сочинский нацпарк

Аппарат Госдумы укрепят силовиками

СПЧ готовит гуманизацию тюремной системы

"Независимая газета": на одной ступени с Ираном и КНДР

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, а Кремль рассматривает возможность "чувствительного ответа".

Оппозиция в это время ищет рецепт выхода из санкционного кризиса, пишет "Независимая газета".

Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов уверен, что ответ Кремля будет заключаться в еще большем завинчивании гаек внутри России. Выход для России Касьянов видит в смене власти демократическим путем, а дальше - в устранении самой причины введения санкций. Политик напоминает, что меры против страны приняты из-за аннексии Крыма и российских действий в Донбассе, а сегодня добавилось еще два повода: вмешательство России в выборы в США и военная кампания в Сирии.

Они окончательно, на многие десятилетия, меняют нас с Китаем местами в сфере науки и технологий. Под технологическими санкциями 140-миллионная страна в XXI веке обречена на отставание "Независимая газета"

По мнению основателя "Яблока" Григория Явлинского, "принятие закона, ставящего Россию на одну ступень с Ираном и КНДР, - символ полного краха всей внешней политики Путина-Лаврова". По его мнению, Россия оказалась на пороге полной изоляции, страну подвели к исключению из мировой финансовой системы, отсечению от глобальных рынков капитала.

По словам Явлинского, даже в нынешней ситуации есть разумные предложения по выходу из сложившегося кризиса. В первую очередь, по его словам, необходимо реформировать экономику так, чтобы не зависеть от нефти и газа. Также нужно отменить контрсанкции и инициировать созыв международной конференции для обсуждения международно-правового положения Крыма. Также нужно вывести войска "отпускников" из Донбасса и становить антиукраинскую пропаганду.

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский также уверен, что для России последствия санкций будут весьма печальные: "Они окончательно, на многие десятилетия, меняют нас с Китаем местами в сфере науки и технологий. Под технологическими санкциями 140-миллионная страна в XXI веке обречена на отставание". По его мнению, нужна смена действующей власти и политического режима в целом.

Впрочем, издание делает вывод, что призывы оппозиционеров не будут услышаны: "Как в свое время в Иране, когда подогреваемые телевидением люди жгли американские флаги с криками: "Санкции нам не страшны". Оказавшись в итоге в голоде, нищете и полной мировой изоляции, которая продолжается по сей день. Подписание Трампом новых санкций приближает Россию к этому страшному сценарию", - заключает "НГ".

"Коммерсант": резонансное назначение племянницы Рогозина

Племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина назначена директором Сочинского национального парка, пишет "Коммерсант". После первого сообщения минприроды заявило, что в отношении бывшего главы нацпарка Николая Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Дарья Филиппова будет временно руководить администрацией до окончания проверки.

Источники газеты говорят, что назначение родственницы вице-премьера было инициировано не Рогозиным, а самим минприроды - ведомство таким образом якобы пыталось добиться отставки Пеньковского. Экс-директор парка считает, что минприроды "натворило глупость, а теперь пытается оправдаться".

Экологи не исключают, что неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям.

"Ведомости": выходцы из ФСБ и МВД обеспечат "рост и вес" Госдумы

Два важнейших подразделения аппарата Государственной думы - правовое управление и управление по информационно-технологическому обеспечению - возглавят выходцы из ФСБ и МВД, пишут "Ведомости".

Правовое управление вместо опытного руководителя Михаила Деменкова возглавит занимавшая должность первого замначальника договорно-правового управления ФСБ Екатерина Горбачева. Управление по информационно-технологическому обеспечению отойдет бывшему куратору СМИ в "Единой России" Павлу Климовскому.

А задачи понятные - рост, вес и усиление Госдумы. Аппарат нужно укреплять теми людьми, которые смогут укрепить Думу в целом "Ведомости"

В ФСБ Горбачева работала долгое время, занималась экспертизой и взаимодействием с парламентом и правительством. Ее хорошо знают в государственно-правовом управлении президента. Правовое управление - одно из самых высококвалифицированных думских управлений, но сейчас ему требуется реформа, считает председатель комитета по делам общественных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Помощь правового управления стала чаще требоваться на этапе второго чтения законопроектов, сейчас нужно активнее спорить с правительством, доказывать нашу точку зрения", - объясняет Гаврилов.

По мнению председателя комитета по информационной политике Леонида Левина, Горбачева - "профессионал в области права и юрист с огромным опытом". Левин считает, что Горбачева усилит управление в качестве ключевого подразделения парламента.

В команду спикера Госдумы Вячеслава Володина также перейдет Павел Климовский, в обязанности которого будет входить сопровождение и развитие информационных систем и информационных ресурсов, разработка технических систем и средств для обеспечения деятельности депутатов и аппарата.

Политолог Константин Калачев отмечает, что все кадровые назначения в Думе Володина стоит воспринимать "через призму поставленных задач": "А задачи понятные - рост, вес и усиление Госдумы. Аппарат нужно укреплять теми людьми, которые смогут укрепить Думу в целом".

По мнению Калачева, роль правового управления действительно должна возрасти, а сейчас "есть вопросы к его авторитету и значимости". Назначение Климовского показывает необходимость качественного информационного сопровождения, говорит эксперт.

"Независимая газета": СПЧ готовит поправки в Уголовный кодекс

Совет по правам человека (СПЧ) готовит поправки в Уголовный кодекс (УК), направленные на гуманизацию тюремной системы.

Предлагается, в частности, не направлять в колонии людей, чей срок подходит к концу, а предусмотреть для них возможность остаться в СИЗО и условно-досрочное освобождение, пишет "Независимая газета".

По словам автора поправок, члена СПЧ Андрея Бабушкина, по закону заключенных обязаны этапировать из СИЗО сразу после суда вне зависимости от срока приговора. И часть осужденных освобождаются по дороге к месту отбытия наказания либо же через несколько дней после прибытия в колонию в сотнях, а иногда и в тысячах километров от места их жительства.

Правозащитник Бабушкин, по сути, предлагает отменить узаконенную пытку "Независимая газета"

Яркий пример - фигурант "болотного дела" Ярослав Белоусов, которого направили по этапу за месяц до окончания срока заключения. Почти весь срок он провел в СИЗО.

Он называет этап настоящей пыткой: "Ты всегда в металле - будь то железнодорожный вагон или воронок, вокруг табачный дым, духота и скученность. В купе, где шесть полок, стандартно запускают 12-14 человек. Окон в таком вагоне нет. Так что правозащитник Бабушкин, по сути, предлагает отменить узаконенную пытку", - он уточнил, что, проведя в таких переездах месяц, прибыл в колонию на три дня.

Бабушкин предлагает включить в Уголовный кодекс три поправки: разрешить оставаться в СИЗО гражданам, которым сидеть остается не более 3 месяцев на момент вступления приговора в силу, условно-досрочно освобождать тех, кому остается сидеть не более 30 дней. А также, в случае отбытия в СИЗО более половины срока, оставшуюся отбывать условно.

Правозащитники называют поправки важнейшим шагом для положительных изменений в уголовно-исправительной системе. Член правления комитета "За гражданские права" Николай Кавказский, который в рамках "болотного дела" был арестован и провел в СИЗО год, полагает, что инициатива помогла бы очень многим людям.

Источник, близкий к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), также в положительном ключе высказался об инициативе Бабушкина, пишет "НГ".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.