Почему незамужние китаянки замораживают яйцеклетки за рубежом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Благодаря росту китайской экономики, у многих женщин появилась возможность путешествовать

В Китае растет число незамужних женщин, которые отправляются в другие страны, чтобы заморозить свои яйцеклетки на будущее и продолжить строить карьеру на родине.

Как правило, эти женщины получили хорошее образование, неплохо зарабатывают и нередко сами выбирают свободу от брачных уз.

Это показательный пример тех изменений, которые происходят сегодня в китайском обществе.

Однако китайское законодательство пока не успевает за этими изменениями и не отвечает всем их потребностям - в частности желанию подумать о своих будущих детях.

Увеличение числа людей, не состоящих в браке или отношениях, - общемировая тенденция, и Китай тут не исключение.

В 2015 году Пекин отказался от политики "одна семья - один ребенок", разрешив семейным парам рожать второго. Однако на законодательном уровне пока не сделано ничего, чтобы поддержать интересы тех женщин, которые занимаются карьерой и откладывают создание семьи.

В Китае незамужним женщинам запрещено обращаться в компании, занимающиеся заморозкой яйцеклеток. Притом что число женщин, желающих это сделать, неуклонно растет. В стране также по-прежнему действуют строгие ограничения на лечение от бесплодия.

"Я не уверена, захочу ли я иметь детей. Но я могу позволить себе выиграть время, заморозив яйцеклетки, и тем самым дать себе возможность выбора в будущем", - рассказывает 40-летняя жительница Пекина, назовем ее Зет. Она заморозила свои яйцеклетки в Лос-Анджелесе в январе этого года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие в стране, особенно люди старшего поколения, убеждены, что самое важное в жини - это не карьера, а продолжение рода

"Я могу контролировать абсолютно все в своей жизни, и я счастлива благодаря своей независимости", - говорит Зет.

Она работает менеджером по маркетингу в зарубежной компании, обожает кино и живопись.

Именно для таких женщин заморозка яйцеклеток - это форма страховки. На случай изменения желаний и приоритетов.

Сначала работа и карьера

Замораживая яйцеклетки, активно работающие китаянки фактически покупают время, необходимое для достижения своих профессиональных целей.

У 26-летней Джиа нет сейчас молодого человека, но она планирует заморозить яйцеклетки и тем самым обеспечить себе возможность родить ребенка в будущем, даже если она и не встретит Того Самого Мужчину.

"Работа - это важная часть жизни. - говорит Цзиа, получающая сейчас степень доктора наук. - Я должна быть уверена, что мой доход выйдет на определенный уровень".

40-летняя женщина, представившаяся как миссис Чжан, уже много лет пытается найти мужа и создать собственную семью.

"Трудно найти подходящего партнера. Мужчины ищут женщин помоложе, потому что сами хотят детей", - говорит она. Чжан впервые заморозила яйцеклетки два года назад в Тайване и с тех пор делала это уже не один раз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие женщины в Китае долгие годы не могут встретить Того Самого Единственного Мужчину

"В Китае произошли огромные огромные изменения, - поясняет женщина. - После экономической реформы [1978 года] началось сильное расслоение по уровню зарплат. Раньше у всех был примерно одинаковый доход и социальный статус. Поколению моих родителей не нужно было покупать себе жилье - его получали по распределению. Поэтому и при выборе супруга им не приходилось учитывать разных факторов, например, уровень образования".

Чжан также утверждает, что заморозка яйцеклеток помогла ей выиграть драгоценное время, хоть из-за несовершенного местного законодательства для этого и пришлось отправиться за рубеж.

Кроме того, на китаянок давит и общественное мнение: в китайской культуре продолжение рода традиционно считается моральной ответственностью женщины, причем предпочтительно именно рождение собственных детей, а не усыновление чужих.

"Заморозив свои яйцеклетки, я смогла убедить родителей в том, что рано или поздно собираюсь завести детей, просто сейчас я занята другими делами", - говорит 31-летняя Манман, у которой в Пекине собственная фотостудия.

Проблема незамужних женщин

Трудно подсчитать, сколько китаянок отправляются в другие страны, чтобы заморозить свои яйцеклетки, но в соцсетях эта тема обсуждается очень активно.

Обсуждают и страны, в которых стоит проводить процедуру. Самые доступные по цене - Тайвань и Камбоджа, но многие едут и в более дорогие клиники в США, где заморозка обходится в сумму примерно от 15 до 20 тысяч долларов - это не считая расходов на перелет, гостиницу и дальнейшее хранение биоматериала.

О том, что яйцеклетки в принципе можно замораживать на будущее, большинство китайских женщин не знало до 2015 года, когда об этом своем шаге рассказала известная китайская актриса Ху Цзиньлей.

Однако вскоре государственный телеканал CCTV пояснил, что - в соответствии с национальным законодательством в области здравоохранения - незамужние китаянки не могут пользоваться репродуктивными технологиями, в том числе и по заморозке яйцеклеток.

Даже замужним женщинам приходится преодолевать множество ограничений, если они хотят подвергнуть свои яйцеклетки криоконсервации на территории Китая.

При этом аналогичные ограничения не распространяются на китайских мужчин в случае, если они хотят заморозить свою сперму - в независимости от их семейного положения или состояния здоровья.