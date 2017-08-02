Муж королевы Елизаветы II принц Филипп уходит на пенсию в 96 лет
Встреча с британскими морскими пехотинцами в среду стала последним публичным мероприятием, в котором 96-летний герцог Эдинбургский принял участие в качестве официального представителя британской королевской семьи.
С тех пор как его жена, королева Елизавета II, взошла на престол, принц Филипп на протяжении 65 лет сопровождал ее в официальных поездках и на мероприятиях, не считая бесчисленных встреч и собраний, которые герцог провел в одиночку, замещая свою супругу.
Первым официальным "сольным" мероприятием Филиппа - тогда еще не принца-консорта, а просто супруга наследной принцессы - стало посещение боксерского боя в Альберт-Холле в 1948 году.
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Учитывая, что сам он также является учредителем, куратором, членом попечительского совета или почетным патроном нескольков десятков благотворительных организаций, неудивительно, что за свою "карьеру" принц Филипп принял участие в общей сложности в 22 218 официальных мероприятиях - не считая тех случаев, когда он сопровождал Елизавету.
22 219-м и последним стала его встреча с военными, вернувшимися в среду с благотворительного марафона на выносливость Global Challenge. Как генерал-капитан королевских морских пехотинцев герцог принял торжественный парад по этому случаю.
Впрочем, в Букингемском дворце уточнили: хотя с сегодняшнего дня принц Филипп официально "выходит на пенсию" и для него больше не будут планировать отдельных церемоний, в будущем он по-прежнему может иногда сопровождать свою супругу на любых мероприятиях по собственному выбору.
Рабочий график королевы Елизаветы II по-прежнему заполнен разнообразными официальными торжествами.
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Леди Мира Баттер, знавшая принца Филиппа еще ребенком - они познакомились, когда ему не было и 10 лет, - рассказала Би-би-си, что помнит его "жизнерадостным и веселым мальчиком".
"Я уверена, он не пропадет [из вида], хотя нам всем будет его очень не хватать", - сказала она, отвечая на вопрос о том, чем принц займется на пенсии.
"Для всех нас он был островком стабильности, всегда готовым поддержать и прийти на помощь, и он всегда поддерживал королеву. Нам с ним очень, очень повезло", - добавила леди Баттер.
Герцог Эдинбургский
96
лет - возраст
70
лет - муж королевы
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22 219 мероприятий проведено
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5 496 речей произнесено
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785 организаций, которые принц Филипп возглавляет или курирует
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4 млн награжденных именной премией герцога Эдинбургского
Когда в мае этого года дворец объявил о скором выходе герцога на пенсию, премьер-министр Тереза Мэй выразила ему от лица всех британцев "глубочайшую признательность и наилучшие пожелания".
Глава оппозиции Джереми Корбин также пожелал принцу всего наилучшего на "заслуженной пенсии".