"Пленки принцессы Дианы": почему они наделали столько шума?

Правообладатель иллюстрации Cate Gillon/Getty

В воскресенье 6 августа британский телеканал Channel 4 покажет документальный фильм "Диана: От первого лица" ("Diana: In Her Own Words"). Еще до выхода он вызвал бурные дебаты в прессе, поскольку в его основу легли так называемые "пленки Дианы". О каких записях идет речь и почему они вызвали столько полемики?

О каких "пленках Дианы" идет речь?

Чтобы отточить свое умение держаться на публике, принцесса Диана стала брать уроки по технике речи и ораторскому мастерству у актера и педагога сценической речи Питера Сеттелена.

Уроки проходили в стенах Кенсингтонского дворца в 1992-93 гг., после того как Диана и принц Чарльз перестали жить вместе.

Сеттелен был рекомендован принцессе одним из его бывших клиентов, поскольку Диана хотела создать свой, независимый от королевской семьи и принца Чарльза, публичный имидж.

Аудио- и видеозапись уроков дикции и ораторского мастерства является обычным приемом у педагогов, которые затем анализируют с клиентом маннеризмы и речевые особенности говорящего.

Предположительно, всего существует 20 пленок с записями уроков по технике речи принцессы.

Некоторые из них были обнаружены в 2001 году во время полицейского рейда в доме у бывшего дворецкого Дианы Пола Баррелла, которому были предъявлены обвинения в воровстве.

Image caption Диана Спенсер в мае 1981 года, уже имея официальный статус невесты принца Чарльза

Кто владеет этими пленками?

Брат покойной принцессы граф Спенсер настаивал, что эти записи принадлежат его семье, однако после долгой судебной тяжбы в 2004 году шесть пленок были возвращены Питеру Сеттелену, который, как полагают, обладает авторским правом на них. Об этом подробно пишет The Telegraph.

15 минут из этих записей 6 августа будут впервые показаны в документальном фильме британского телеканала Channel 4.

Британские СМИ пишут, что Сеттелен, вероятно, получил за них какой-то гонорар, но отказался появиться в кадре. The Telegraph цитирует адвоката Сеттелена Маркуса Резерфорда, защищающего решение своего клиента.

О чем рассказывает Диана на этих пленках?

Большая часть материала - это голосовые упражнения и практика устной речи.

Однако время от времени принцесса пускается в откровенные разговоры о своей личной жизни, о том, как начались ухаживания принца Чарльза и о его поведении по отношению к ней в период сватовства и брачной жизни.

К примеру, принцесса признается, что до брака встречалась с будущим мужем всего 13 раз.

"Он звонил мне каждый день в течение недели, а потом вдруг на три недели пропадал. Очень странно", - комментирует сама Диана.

По поводу своих интимных отношений в браке, пишет Рейтер, она сказала, что у принца "никогда в этом не было потребности": "Раз в три недели или около того, и я тогда подумала, что в этом есть какая-то определенная модель поведения".

Она также призналась во время уроков, что, пробыв пять лет в браке и получив некие "свидетельства" того, что муж ее не любит, она "в слезах" пошла к королеве за советом, пишет Guardian. "И я пошла к нашей главной даме и сказала: "Я не знаю, что мне делать". Она в ответ: "Я не знаю, что тебе делать". И все. Такая была "помощь".

Рассказывая о том, что она думала в период, когда ее брак достиг кризисной точки, Диана говорит: "Если бы я могла написать свой собственный сценарий, то я бы своего мужа заставила уйти к его женщине и не возвращаться".

Диана также признается в платоническом чувстве к некоему мужчине, который занимал все ее мысли, пока это не было замечено в дворцовых коридорах.

"Когда мне было 24 года [в 1985 году], я сильно влюбилась в одного человека, который был частью всего этого, и об этом узнали, его выкинули, а затем он был убит. Должна сказать, что это было самым большим ударом всей моей жизни", - говорит принцесса.

СМИ полагают, что речь идет о ее дворцовом телохранителе Барри Маннаки, который позднее разбился на мотоцикле.

За кадром порой слышится голос Питера Сеттелена, задающего принцессе вопросы.

Image caption Принц Чарльз со своей невестой на скачках в Аскоте в июне 1981 года

Почему еще до эфира они наделали столько шума?

Эти записи сразу же, как только стало известно об их существовании, стали предметом ожесточенных споров, взаимных обвинений и судебных разбирательств.

Во время процесса над Полом Барреллом суд Олд-Бейли счел их содержание слишком личным и деликатным, чтобы использовать в качестве обвинительной базы, и дело против Баррелла в результате было закрыто в 2002 году.

Пленки никогда не транслировались в Соединенном Королевстве, однако американская телекомпания Эн-би-си получила разрешение на показ некоторых фрагментов из них на территории США в документальном фильме 2004 года.

Право на трансляцию нескольких минут этих очень личных записей было куплено Би-би-си в 2007 году. Они стали основой для документальной передачи, которая должна была выйти в 10-ю годовщину гибели принцессы.

Однако этот проект был положен на полку, поскольку было решено, что это дурной тон - пускать в эфир интимные ремарки покойной принцессы.

Позднее занимавшийся этой программой для Би-би-си внештатный продюсер и режиссер Кевин Сим получил задание от телеканала Channel 4 снять новый фильм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Чарльз и принцесса Диана в 1992 году

Как Channel 4 объясняет необходимость обнародования этих материалов?

Channel 4 настаивает на том, что эти пленки являются историческим документом, который будет интересен широкой публике, особенно в 20-ю годовщину гибели принцессы, пользовавшейся особой популярностью у народа.

В интервью журналу "RadioTimes" глава отдела документалистики телеканала Ральф Ли отметил: "Не думаю, что люди воспримут это как личный разговор. Я думаю, что они воспримут это как весьма знакомый процесс: вот сидит публичная фигура и дает интервью. Совершенно очевидно, что она разговаривает с тем, кто ее снимает; это не скрытая запись. Эти записи называли "омерзительными"… но те, кто их посмотрят, ничего омерзительного в них не найдут. Я с этим совершенно не согласен".

"В конце концов, если вы живете при монархии, то личное, семейное, какие-то аспекты их жизни…по-настоящему важны для национальной истории", - отметил Ли.

"Учитывая нынешнюю крупную годовщину, мы хотели быть уверенными в том, что снимем что-то отличное от других каналов. Мы понимали, что будет представлено множество разных взглядов на Диану и ее жизнь…а доступность пленок Сеттелена означала для нас, что мы могли вырваться вперед и позволить ей самой своими словами рассказать о своей жизни".

"Тот факт, что там многое сосредоточено на ее [жизненных] трудностях, отражает то, что она сама считала важным. Это те вещи, которые она сама выбрала для примера и которые могли бы дать ей связь с британской публикой", - отметил Ральф Ли.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Патрик Джефсон отметил, что зрители на этих записях увидят "очень живую, импульсивную личность"

Что заявили заинтересованные стороны?

Channel 4 поставил в известность королевскую семью о предстоящем показе, но не получил ответа.

Guardian сообщает, что, согласно канцелярии Кенсингтонского дворца, ни принц Уильям, ни принц Гарри не будут по этому поводу делать никаких заявлений.

Брат Дианы, Чарльз Спенсер, как сообщают газеты, попытался не допустить обнародования этого материала, а ее близкая подруга Роза Монктон заявила, что "это нарушение ее [покойной принцессы] частной жизни, как и частной жизни всей семьи".

Биограф Дианы Ингрид Сьюард назвала будущий показ "вульгарным низкопробным телевидением".

Бывший королевский телохранитель Дианы Кен Уорф, который снялся в этом документальном фильме, заявил RadioTimes на предварительном показе: "Мне кажется, это фильм, который принцы Уильям и Гарри должны увидеть, поскольку, на мой взгляд, они увидят ту сторону своей матери, которую они сами поддерживают и одобряют … и это важно".

Бывший личный секретарь принцессы Патрик Джефсон отметил: "Что Питер Сеттелен попытался сделать, так это заставить Диану найти свой собственный голос, искренний голос, поскольку на это люди реагируют". По мнению Джефсона, показ этих кадров вполне оправдан, поскольку они дополняют исторические факты.

Guardian приводит слова Джефсона, сказавшего, что зрители на этих записях увидят "очень живую, импульсивную личность, в которой огонь гнева порой мог разгореться до тревожных температур".

"В плохой день - к счастью, их было мало, - можно было подумать, что [предводительница кельтов] Боудикка, у которой разболелась голова, могла бы быть более простой начальницей", - сказал бывший личный секретарь Дианы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Все, связанное с покойной принцессой, по-прежнему вызывает у британцев живой интерес

Что говорят юристы?

Газета Guardian приводит слова адвоката Питера Сеттелена Маркуса Резерфорда, оправдавшего его действия, отметив, что вторжение в личную жизнь Дианы в связи с этими записями произошло давным-давно, и не со стороны ее педагога по ораторскому мастерству, сделавшего эти записи.

"Несмотря на все его усилия [сохранить факт существования этих пленок в тайне], за четыре года судебной тяжбы эта тайна была нарушена, и не Питером, а другими, в числе которых и лондонская полиция", - сказал Резерфорд, заметив при этом, что споры вокруг этого показа совершенно справедливы.

"Однако совершенно очевидно, что сама Диана хотела, чтобы весь мир знал, что именно привело к проблемам в ее браке; помимо пленок Сеттелена она говорила об этом в "Панораме" [телепередаче Би-би-си, впервые показанной в ноябре 1995 г.] и очень подробно - на записи интервью с Эндрю Мортоном [биографом Дианы], прекрасно сознавая, что они будут опубликованы, и, вероятно, отдавая себе отчет в том, какое огорчение они причинят ее собственной семье и королевской семье", - сказала Резерфорд.

"В то время общественность всецело встала на ее сторону, но зрители сами должны решить, должна ли она была быть так откровенна. Питер не был ни ее священником, ни врачом, ни психиатром, ни адвокатом. Это не то, что Диана раскрывала какие-то секреты своему любовнику, к тому же пленки записывались с ее ведома", - отметил адвокат.