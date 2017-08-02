Как Канада выбилась в мировые лидеры в образовании

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Канада сумела вскарабкаться на самые вершины международных рейтингов образования

Всякий раз, когда когда заходит речь о наиболее передовых системах образования в мире, первым делом обычно вспоминают об азиатских супертяжеловесах вроде Сингапура и Южной Кореи или о скандинавских всезнайках типа Норвегии или Финляндии.

Однако, оставаясь в основном на периферии подобных дебатов, Канада сумела незаметно взобраться на самый верхний ярус международных рейтингов.

В свежей версии международных тестов Pisa Канада оказалась в числе избранных стран, показавших наивысшие результаты в области математики, естественнонаучных дисциплин и чтения.

Эти тесты, проводимые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), - масштабное исследование качества образования. Согласно выводам экзаменаторов, канадские подростки - одни из самых образованных в мире.

Они значительно опережают как своих географических соседей - например, Соединенные Штаты, так и европейские страны, с которыми у Канады крепкие культурные связи, - такие как Великобритания или Франция.

На университетстком уровне Канада продемонстрировала наивысшую пропорцию взрослых трудоспособного возраста, обладающих высшим образованием: 55%, в то время как средняя доля по всем странам ОЭСР составляет 35%.

Иностранные учащиеся

Успех Канады в школьных тестах также весьма необычен в сравнении с остальными международными трендами.

Как правило, наилучшие успехи в обучении показывают компактные, сплоченные сообщества, и неизменный лидер этих тестов Сингапур часто приводится как образец систематического прогресса, где каждый элемент образовательной системы интегрирован в общенациональную стратегию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канада оказалась гораздо успешнее в рейтингах образования, чем ее южный сосед

В то же время у Канады нет по сути даже собственной национальной системы образования - она состоит из автономных провинций, и трудно представить себе более разительный контраст, чем компактный город-государство Сингапур и простирающуюся на тысячи километров Канаду.

ОЭСР, пытаясь осмыслить успех Канады в деле образования, описывает роль федерального правительства как "ограниченную и по временам совершенно отсутствующую". Подчас из поля зрения выпадает и тот факт, что среди учащихся в Канаде высокий процент мигрантов.

Более трети молодых людей в Канаде - из семей, где оба родителя прибыли из-за рубежа. Однако детям из новоприбывших семей иммигрантов, похоже, удается интегрироваться в канадское общество достаточно быстро и демонстрировать такие же успехи в учебе, как и их местные сверстники.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Церемония принесения присяги для новых граждан Канады

Если же посмотреть на свежие рейтинги Pisa более пристально - и на региональном, а не национальном уровне, - результаты Канады окажутся еще более поразительными.

Если бы канадские провинции участвовали в тестах как отдельные государства, то три из них - Альберта, Британская Колумбия и Квебек - оказались бы в первой пятерке в мире в области естественных наук, вместе с Сингапуром и Японией и опережая Финляндию и Гонконг.

Как же Канаде удалось обогнать в вопросах образования так много стран?

Директор по образованию ОЭСР Андреас Шлейхтер считает, что большая объединяющая тема в Канаде - это равноправие.

Несмотря на то, что каждая провинция ведет собственную политику в вопросах обучения, все они едины в стремлении предоставить ученикам равные шансы.

По его словам, в Канаде есть сильное ощущение справедливости и равных возможносте - и это проявляет себя в высоких академических успехах детей мигрантов.

Как показывают тесты Pisa, через три года после приезда в страну дети новоприбывших мигрантов получают такие же высокие оценки, как и остальные ученики.

Благодаря этому Канада оказывается среди очень небольшого числа стран, где дети-мигранты достигают показателей, сопоставимых с их местными сверстниками.

Еще одна отличительная черта Канады в том, что учителя здесь получают очень хорошие зарплаты по международным стандартам и, прежде чем заняться преподаванием, надо выдержать высокий конкурс.

Равные возможности

Профессор Дэвид Бут из Исследовательского института вопросов образования при Университете Торонто обращает внимание на то, что в Канаде имеется солидная основа для всеобщей грамотности.

В стране прилагалась систематические усилия по повышению уровня грамотности, с высокоподготовленным персоналом и мощными ресурсами в виде школьных библиотек, а также череды тестов и аттестаций, направленных на выявление школ и отдельных учеников, испытывающих трудности.

Профессор Джон Джеррим из Института образования при Университетском колледже Лондона полагает, что высокие места Канады в рейтинге образования соответствуют небольшому социально-экономическому разрыву в школьном образовании.

В отличие от других стран, где зачастую чрезвычайно высокие показатели соседствуют с экстремально низкими, Канада демонстрирует очень высокие средние результаты, с относительно малым разбросом между выдающимися и отстающими учениками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Успехи детей-мигрантов эксперты объясняют более высоким уровнем мотивации

Согласно свежим рейтингам Pisa в области естественных наук, разброс в оценках, вызванный социально-экономическими различиями, составляет в Канаде всего 9%, в то время как во Франции он достигает 20%, а в Сингапуре - 1%.

Этот закономерный результат потребовал бы довольно долгих объяснений, почему Канада демонстрирует столь высокие показатели в международных тестах. Причем эти показатели не сопровождаются "хвостом" из неуспевающих учеников, что часто соотносится с бедностью.

Это поразительно цельная, последовательная система. Вкупе с малой разницей в оценках между учениками из богатых и бедных семей в Канаде также отмечается крайне малый разброс в показателях между различными школами по сравнению с другими развитыми странами.

По словам профессора Джеррима, высокий уровень иммиграции в Канаде рассматривается не как потенциальный тормоз показателей успеваемости, а скорее как часть истории успеха.

Большинство принимаемых Канадой мигрантов - относительно высокообразованные и амбициозные выходцы из таких стран как Китай, Индия и Пакистан, и неудивительно, что они стремятся дать своим детям достойное образование, которые бы позволило им в дальнейшем построить успешную профессиональную карьеру.

Как говорит профессор Джеррим, семьи мигрантов из этой категории испытывают "голод по успеху", и их высокие ожидания, вероятно, придают импульс для успехов их детей в обучении.

Профессор Бут из Университета Торонто также указывает на высокую мотивацию подобных мигрантов: "Многие семьи, прибывшие в Канаду, хотят, чтобы их дети добились превосходных результатов в школе, и ученики мотивированы на обучение".

Для канадского образования этот год стал без преувеличения ударным. Университеты пожинают плоды так называемого "эффекта Трампа", получая рекордное количество заявлений о приеме от иностранных абитуриентов, рассматривающих Канаду как североамериканскую альтернативу Соединенным Штатам.

Помимо этого лауреатом престижной награды "Глобальный учитель года" стала преподавательница из Канады. Мэгги МакДоннел сказала, что использует эту премию на пользу своей кампании в поддержку учеников из семей индейцев.

Отмечая 150-ю годовщину со дня своего рождения, Канада имеет все основания гордиться своим статусом образовательной сверхдержавы.