Личный опыт: как я росла в семье лесбиянок

20 лет назад моя мама призналась, что она лесбиянка.

Мне тогда было всего четыре года, поэтому меня это особо не трогало. Но как мне рассказали родители, моим сестрам и братьям было сложнее это принять.

Поэтому я решила снять о нас документальный фильм и в нем поднять все эти вопросы, спросить у моих ближайших родственников, что им пришлось пережить.

Еще я хотела с помощью этого фильма узнать, легче ли в наши дни родителям в однополых семьях делать такое признание.

Историю Джуллианы, рассказанную в документальной ленте "Мои мамы - лесбиянки", можно прослушать на территории Великобритании через BBC iPlayer. Вы также можете посмотреть документальный фильм на YouTube.

Мои мамы (Сьюзан и Джерри) в 2014 году стали настоящими звездами, вступив в первый однополый лесбийский брак в Шотландии.

Они сочетались браком ровно в полночь 31 декабря 2014 года в Глазго. Это был прекрасный исторический момент.

Но до бракосочетания не все было гладко.

Как мне кажется, моей маме было непросто, она явно боялась, и потом у нее на руках были маленькие дети, когда она сказала всем, что лесбиянка.

И хотя и бабушка, и дедушка были в курсе, никто из друзей не знал. И именно реакции друзей мама опасалась больше всего.

Я помню, мама спросила как-то меня и брата Джейми, стыдимся ли мы ее. И мы в один голос ответили ей: "Да перестань, ничего такого у нас и в мыслях нет".

Image caption Мой брат Джеми и пес Руперт. Джейми было восемь, когда мама решилась на каминг-аут

Джейми всегда умел во всем найти смешную сторону. Он знал, где надо посмеяться и пошутить, вместо того чтобы грустить или злиться.

В его школьном альбоме было написано: "больше мумий, чем в египетских пирамидах" (игра слов, основанная на омонимии слова mummies - множественное число слова mummy - "мамочка" (разговорное, ласковое) и "мумия" - прим. Би-би-си).

И я не помню, чтобы кто-нибудь странно смотрел на нас, когда мы все выходили, но опять же в силу юного возраста я могла и забыть.

Image caption Элейн - младшая дочь Джерри. Ей было 11, когда она узнала, что моя мама и ее мама любят друг друга

Элейн явно было непросто в школе. Она сильно переживала и была эмоционально травмирована тем, что произошло.

По ее словам, она не хотела ничего рассказывать в школе о маме из-за сестры (одна из старших сестер Элейн совершила каминг-аут еще до мамы Джерри).

Интересно сравнить разные ощущения и восприятие у людей разных возрастов.

Элейн много пришлось пережить, но сейчас у нее все хорошо. Она сильная личность.

Мне повезло, мне не пришлось сильно переживать, но раньше я не отдавала себе отчет, как должно было быть непросто в те дни Элейн.

Image caption По словам Анны, каминг-аут ее мамы совпал с сюжетной линией про лесбиянок в популярном сериале "Друзья", который она тогда смотрела

Анна - старшая дочь Джерри, но мы никогда не жили под одной крышей, так как к тому времени, как наши мамы стали жить вместе, Анна уже училась в университете.

По ее словам, опыт наших мам научил ее, что "абсолютно все возможно в жизни". И, как она вспоминает, "было круто" иметь мам-лесбиянок, когда она училась в университете.

Обе мои мамы регистрируют браки. Они проводят нерелигиозные церемонии.

Это здорово, что мои мамы помогают многим другим совершать каминг-аут. Но даже в наши дни они встречают пары, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и они сами 20 лет назад.

Image caption Джиллиан, Адам и Конор. У Адама от прежнего гетеросексуального брака есть двое детей, восьми и шести лет

Адам и Конор - однополая семья геев. У Адама от прежнего гетеросексуального брака есть двое детей.

Было интересно сравнить их переживания с переживаниями моих родителей.

Конечно же, они боятся того момента, когда их дети пойдут в школу. Я, впрочем, уверена, что все у них получится.

Но даже сейчас они боятся, что их детей могут в какой-то момент забрать у них, или же что над их детьми будут издеваться в школе из-за того, что они воспитываются в однополой семье.

Адам и Конор, как и мои мамы - просто родители. Лесбиянка ты, гей или же находишься в гетеросексуальном браке - все родители похожи, и они просто хотят, чтобы у их детей было все хорошо.

Мои родители научили меня быть собой - такой, какая я есть.

Процесс создания фильма оказался весьма познавательным для всех.

И можно одной фразой выразить мысли всех нас: мы гордимся нашими мамами.

Но пока приходится признать, что наше общество не очень изменилось. Как и раньше, родители в однополых браках переживают за своих детей.

Я очень надеюсь, что в будущем общество изменится и никто не будет судить другого только за то, что тот гей или лесбиянка, у которых есть дети.