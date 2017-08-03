Пресса Британии: что, если Украина повторится в Арктике?

В обзоре британских газет:

Как связать руки президенту США

На пороге противостояния в Арктике

Евгений Ройзман об участии Навального в выборах

Почему британцы не обсуждают политику с посторонними

Закон подписан, что дальше?

Газета Guardian пишет, что президент США Дональд Трамп пошел на необычный шаг, заявив при подписании закона о санкциях против России, что в нем есть серьезные недостатки и что он явно неконституционен.

Трамп сказал также, что подписывает закон "ради единства нации" и поэтому учтет предпочтения, высказанные конгрессом. Но при этом, заметил Трамп, он будет их реализовывать в соответствии с конституционными полномочиями главы государства в том, что касается внешней политики США.

Guardian видит в этом намек на то, что Трамп намерен в рамках своих полномочий смягчить действие этого закона.

У Трампа не было выбора, подчеркивает газета, поскольку закон был принят в сенате и палате представителей подавляющим большинством голосов, и президентское вето было бы легко преодолено конгрессом.

Guardian цитирует нового российского посла в США Василия Небензю, давшего понять, что Москва продолжит искать точки соприкосновения с администрацией Трампа.

Закон о санкциях - один из самых значительных и важных законов, положенных на стол президента за последние полгода, однако подписывался он Трампом без положенных в таких случаях официальных церемоний, и даже обычные в таких случаях телекамеры не были в этот момент в Овальном кабинете, замечает газета.

В одном из своих заявлений Трамп попытался смягчить эффект от подписания этого достаточно жесткого документа, заявив, что он "выражает желание американского народа увидеть со стороны России шаги, направленные на улучшение отношений с Соединенными Штатами".

В ответ на это Василий Небензя заметил, что это странный способ поощрить Россию к сотрудничеству с США.

Газета также обращает внимание на слова Адама Смита, бывшего члена совета по национальной безопасности США при Бараке Обаме, заявившего, что представленный Трампу конгрессом законопроект является "в каком-то смысле беспрецедентным связыванием рук президенту".

Горячая точка в холодной Арктике

Газета Daily Telegraph публикует статью Эндрю Фокселла, директора по российским исследованиям британского Центра Генри Джексона, считающего, что одна из самых горячих точек планеты находится в Арктике.

Арктика, считает он, быстро становится фронтом новой российской экспансии.

Россия недавно открыла военную базу на Земле Франца Иосифа. Если НАТО не отреагирует, Великобритания, находящаяся у ворот в Северный Ледовитый океан, окажется в самом центре нового противостояния.

Эта малоизвестная геополитическая битва началась почти 20 лет назад с приходом к власти Владимира Путина. На следующий год Россия направила в ООН заявку о расширении шельфа в Арктике.

Эта заявка была отклонена, но в 2015 году ее пересмотренный вариант был вновь направлен на рассмотрение Организации Объединенных наций. Если она будет принята, российские территории будут расширены на 463 квадратных миль, пишет Эндрю Фоксэлл.

Однако расширение территории - это лишь часть вопроса. На кон поставлены огромные природные ресурсы.

Геологические исследования, результаты которых были в 2008 году опубликованы в США, свидетельствуют, что 13% мировых запасов нефти и 30% запасов газа находятся в Арктике, и Россия стремится сделать этот регион своей стратегической ресурсной базой.

В рамках этой стратегии Россия создала объединённое стратегическое командование "Север" и наращивает там свое военное присутствие.

В результате, считает автор, Запад оказался в уязвимом положении. У американцев есть лишь один ледокол, способный работать в арктических морях, да и тот должен был быть списан десять лет назад.

У России, пытающейся полностью взять под свой контроль Северный морской путь, их 40 и еще 11 в проекте, утверждает газета.

В ответ на все это НАТО, по некоторым сведениям, обдумывает вариант возрождения Арктического и Атлантического командования, упраздненного после окончания холодной воны. Но что еще можно сделать?

Во времена холодной войны Фареро-Исландский рубеж - линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией - был, возможно, одним из самых тщательно охраняемых акваторий во всем мировом океане.

Принципиальную роль в этом играл британский королевский флот. После распада СССР важность этого рубежа снизилась, но теперь Британия вместе с союзниками по НАТО пытается восстановить здесь свои позиции.

В июле 2016 года британское министерство обороны выделило 3 млрд фунтов на девять самолетов P-8 "Посейдон" для наблюдения за активностью в Северной Атлантике.

НАТО долго игнорировала Арктику, но это нужно изменить, пишет Фокселл. Россия надеется, что ООН удовлетворит ее заявку на расширение шельфа.

А что если нет? Что, если Россия решил силовым способом защитить здесь свои интересы, как на Украине и в Сирии, вопрошает автор статьи в газете Daily Telegraph.

Как на это отреагирует НАТО?

"Они покажут свою слабость"

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью газете Financial Times предупреждает, что если российские власти не допустят Алексея Навального к президентским выборам, это станет признаком их слабости.

У Навального нет плана "Б", он пойдет до конца, считает Ройзман.

"И он сам, и его сторонники будут настаивать на том, чтобы его допустили, - говорит Ройзман. - На их месте я бы его допустил".

"Если они его не допустят, первой мыслью у всех будет, что они боятся. Как только появится мысль о том, что они боятся, тут же возникнут сомнения в их всемогуществе, в их власти", - сказал мэр Екатеринбурга.

"Все понимают, что это не настоящие выборы. Точно такой же сценарий здесь, в Свердловской области. Поэтому все здесь сейчас наблюдают за тем, как будут развиваться события ", - цитирует Евгения Ройзмана газета Financial Times.

В Екатеринбурге, где поддержка "Единой России" невысока, мэр Ройзман остается популярной фигурой, отмечает газета. Он старается не выступать открыто против "Единой России" или Путина и настаивает на том, что не является оппозиционным политиком.

Он говорит, что оставляет за собой свободу выбора в том, кого поддержать в президентской гонке.

В своем кругу

Британцы боятся говорить о политике с людьми другого класса или расы, пишет газета Times.

Британский средний класс традиционно считает моветоном любые застольные разговоры о политике или религии с недостаточно знакомыми людьми и избегает неуместных споров с посторонними.

Но выясняется, что большинство британцев придерживается этого правила не только за обеденным столом.

Восемь из десяти британцев признаются, что никогда не обсуждают политику с людьми из других слоев общества. Еще больше людей не обсуждают эти темы с представителями другой этнической группы.

Женщины еще более мужчин склонны говорить о политике только с подобными себе, а с годами люди все менее охотно общаются с другими социальными группами.

Результаты крупномасштабного опроса на эту тему, проведенные в Британии, пишет газета, показывают, насколько разделенным стало британское общество, в котором общение происходит только с людьми своего круга, придерживающимися схожих взглядов.

Этот анализ базируется на исследовании британского электората, проведенного учеными ведущих университетов.

Исследователи опросили 21 672 человек в Англии, Шотландии и Уэльсе. Несколько тысяч заявили, что вообще не обсуждают политические темы.

Из оставшихся 16 тысяч 80,3% говорили о политике только с представителем той же социальной группы. 13,3% лишь однажды обсуждали эти темы с людьми другого происхождения.

"Мы знаем, что когда мы не общаемся с людьми, имеющими отличный от нас жизненный опыт, процветают страхи и предрассудки. В то же время, когда мы слышим мнения других людей, например, обсуждая текущие события, мы создаем более доверительное и сплоченное общество. Этот опрос - свидетельство того, что мы живем в сегрегированном обществе", - цитирует Times главу благотворительной организации The Challenge, занимающейся социальными проблемами.

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com