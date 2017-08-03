СМИ России: Навальный собрал рекордные пожертвования

В обзоре российских газет:

Антикоррупционную повестку поддержали рублем

"Газпром" лишает Украину заработка на транзите

Москвичей переселят в квартиры большей площади

У ГИБДД международных прав на всех не хватает

"Независимая газета": Навальный заставляет власть нервничать

В штабе Алексея Навального сообщили, что объем собранных средств превзошел мэрскую кампанию политика 2013 года, пишет "Независимая газета". Глава штаба Леонид Волков назвал цифру в 106 400 тыс. рублей (1,7 млн долларов). На выборах мэра 4 года назад было собрано 103 млн.

"Официально наша с вами кампания - это крупнейший политический краудфандинг в истории России!" - заявил Волков. Пожертвования приходят даже из-за границы: российский эмигрант Степан Кольцов, находящийся в Англии, перевел Навальному 300 тыс. руб.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин утверждает, что крупнейшие пожертвования в истории России были все-таки в президентскую кампанию 1996 года у Бориса Ельцина. Тогдашний объем пожертвований был несопоставим с нынешним.

Эксперт подчеркнул, что Ельцин в то время был президентом. В то время как сейчас Навальный не во власти, а в оппозиции, и олигархам жертвовать ему деньги опасно.

Антикоррупционную повестку поддержали рублем "Независимая газета"

Газета также сообщает о фактах препятствия деятельности штабов в регионах и о черном пиаре в отношении Навального. Издание Life.ru, например, сообщило, что оппозиционер уехал с женой на отдых в Париж, позднее Фонд борьбы с коррупцией опроверг эту информацию. Неизвестными был специально создан пропагандистский видеоблог "Алешкин картон", где снимают мультики против оппозиционера оскорбительного содержания.

В окружении Навального уверены, что высокое число жертвователей, равно как и давление на волонтеров свидетельствует о популярности антикоррупционной повестки у россиян, заставляющей нервничать чиновников и власти.

"Ведомости": российский газ минует Украину

"Газпром" увеличил прокачку по газопроводу OPAL в Германии, пишут "Ведомости", и полагают, что часть газа была снята с украинского направления. Это грозит Украине потерей транзитных доходов.

Издание рассказывает, что после полугодового запрета "Газпром" получил доступ к 40% мощностей газопровода. В результате его загрузка выросла более чем на четверть - с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки, следует из данных компании - оператора OPAL Gastransport. При этом снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

По территории Германии газ транспортируется по двум трубам - NEL и OPAL, куда он поступает из газопровода "Северный поток". В соответствии с нормами принятого ЕС Третьего энергопакета, "Газпром", как совладелец OPAL, мог использовать лишь половину его пропускной способности. На NEL эти требования не распространялись. В октябре 2016 года Еврокомиссия согласилась вывести OPAL из-под ограничений до 2033 года. Таким образом, квота "Газпрома" на использование OPAL выросла до 90%, поскольку компания уже успела выкупить дополнительную транспортную мощность.

Перераспределение транзитных потоков газа может показаться незначительным в масштабе суток, но никак не в долгосрочной перспективе, убежден директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. "Газпром" постоянно декларирует желание отказаться от транзита через Украину.

Пока не построены "Северный поток-2" и "Турецкий поток", недозагруженные мощности OPAL - единственный вариант "Газпрома" реализовать эту политику. "Уверен, что компания будет использовать эту возможность по максимуму", - говорит Маринченко.

И 12 млрд куб. м транзитной мощности OPAL, ставших доступными для "Газпрома", - это порядка 20% годового транзита газа через Украину в 2016 году, напоминает аналитик. Доходы Украины от транзита - около 2 млрд долларов, таким образом потери могут составить 400 млн долларов.

Увеличение прокачки через OPAL за счет транзита через Украину следовало ожидать, считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач, ведь северный маршрут гораздо выгоднее. Кроме того, распределение транзитных потоков снижает риски не только поставщика, но и конечного потребителя - это как нельзя лучше отвечает заявленным целям развития рынка газа в ЕС, напоминает эксперт.

"Коммерсант": переселенцам предоставят квартиры больше и дальше

Московские власти готовы предложить переселенцам из ветхого фонда еще один вариант выбора жилья: квартиры большей площади без доплаты, но в более дешевом районе в пределах округа, об этом стало известно газете "Коммерсант".

Такую схему можно применить по всему городу: разница в цене жилья в соседних районах может достигать 15%. Есть риск, что она понравится многим жителям сносимых домов и вызовет дефицит дешевого жилья.

Ранее власти анонсировали вариант, когда жители сносимых домов смогут переехать в квартиры побольше в своем районе с доплатой, воспользовавшись льготными условиями по ипотеке.

Городские власти объявили о проведении реновации жилья весной 2017 года, и изначально предполагалось снести 7,9 тыс. жилых домов площадью 25 млн кв. м, общий объем квартир для расселения жильцов при этом оценивался в 35,14 млн кв. м. Затем чиновники скорректировали планы, по итогам голосования под снос пойдут 5144 дома. Для расселения нужно более 15 млн кв. м.

В первую волну расселения пятиэтажек еще при мэре Юрии Лужкове существовала схема, когда переселенцы могли выбрать квартиру большей площади, вспоминает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. "Тогда этой опцией воспользовалось около 20% переселенцев, некоторые предпочли жилье большего размера, в том числе и в Подмосковье", - говорит эксперт.

Есть риск, что новая схема понравится многим жителям сносимых домов и это вызовет дефицит дешевого жилья "Коммерсант"

По его словам, применение этой схемы может быть продиктовано тем, что у застройщика, аффилированного с правительством Москвы, - казенного предприятия "Управление гражданского строительства" - прямо сейчас есть квартиры в готовых домах только в периферийных районах. "Строительство новых домов займет несколько лет, а эти готовы и могут быть интегрированы в программу", - говорит Алексей Попов.

Опрошенные эксперты убеждены, что вариант увеличения жилплощади без доплаты за счет переезда в более удаленный район выберет больший процент переселенцев, чем в первую волну реновации.

"Коммерсант": ажиотажный спрос на международные права

Российские водители испытывают серьезные сложности при получении международных водительских удостоверений: в подразделениях ГИБДД уже несколько месяцев проблемы с бланками, сообщает "Коммерсант". В МВД проблему отрицают. А эксперты говорят об ажиотажном спросе на международные удостоверения, который может быть связан с ростом популярности самостоятельного туризма.

Проблема с получением международных прав возникла еще в начале лета и сохраняется до сих пор: корреспонденты убедились в этом лично, обойдя несколько подразделений. При получении через портал госуслуг также придется ждать до середины августа.

У москвичей это вызывает панику: два-три года назад документ можно было получить за час без какой-либо записи, а теперь эту процедуру нужно планировать заблаговременно. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто уже запланировал отпуск, забронировал машину и собирался в ближайшее время уезжать.

Примерно 5-6% выезжающих за рубеж россиян организовывают свои поездки сами, доля эта постепенно растет "Коммерсант"

Международные удостоверения вводились для того, чтобы гражданам было проще взаимодействовать с зарубежной полицией: в документе на пяти языках разъясняется то, что написано в национальных правах. Документ не является обязательным: в странах, ратифицировавших Венскую конвенцию, российские права признаются.

В реальности есть случаи, когда прокатные конторы и полицейские требуют международные водительские удостоверения, говорит главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

Например, операторы российских офисов прокатных фирм Avis и Thrifty по телефону говорят, что удостоверение при аренде машины необходимо, иначе местный офис вправе отказать в выдаче машины.

Сложившая ситуация может быть объяснена не только дефицитом бланков в ГИБДД, но и ажиотажным спросом в этом году, который объясняется перенаправлением туристических потоков, считает Александр Лыткин.

"Из-за санкций, ослабления рубля люди стали больше путешествовать не в Европу, где проблем с российскими правами, как правило, нет, а стали ездить в более дешевые азиатские страны - Китай, Таиланд и так далее, - предполагает он. - А там, в свою очередь, практика управления автомобилями с российскими правами противоречивая, люди перестраховываются".

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина придерживается другой версии. В последние годы все больше людей самостоятельно через онлайн-сервисы бронируют отели, берут машины напрокат и сами занимаются организацией поездок без участия турфирм. По оценке госпожи Тюриной, примерно 5-6% выезжающих за рубеж россиян организовывают свои поездки сами, доля эта постепенно растет.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си