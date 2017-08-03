Вся сила природы в одном кадре: победители фотоконкурса National Geographic

Вид Гонконга с воздуха принес фотографу Энди Йонгу второе место в категории "Города". Этот снимок - напоминание о так называемом "городе-крепости Коулун". В 1990-е годы одно из самых густонаселенных поселений в мире, на тот момент почти не контролируемое властями, было снесено. "Но и в наши дни дух того города до сих пор живет в самых густонаселенных районах. Я надеюсь, что люди задумаются о клаустрофобном Гонконге, посмотрев под другим углом на город", - говорит автор фотографии.