Вся сила природы в одном кадре: победители фотоконкурса National Geographic
Драматическая фотография молнии, бьющей в вулкан, стала победителем конкурса работ фотографов-путешественников, который ежегодно проводится журналом National Geographic.
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Sergio Tapiro Velasco / National Geographic
Мексиканский фотограф Серхио Тапиро Веласко с драматической фотографией молнии, бьющей в вулканический пепел извергающегося вулкана Колима в Мексике, завоевал Гран-при и первое место в категории "Природа" в фотоконкурсе работ фотографов-путешественников, который ежегодно проводится журналом National Geographic. Веласко снимает вулканы уже больше десяти лет. Он тщательно отслеживал активность вулкана Колима, прежде чем сделать этот снимок. "Я посмотрел на дисплей фотоаппарата и просто замер, - вспоминает Веласко. - Это просто невозможная фотография, первый мой снимок, демонстрирующий всю силу природы".
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Hiromi Kano / National Geographic
Лучшие фотографии выбирались жюри в трех категориях: "Люди", "Города" и "Природа". Второе место в категории "Природа" заняла автор этой фотографии летящих лебедей Хироми Кано.
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Tarun Sinha / National Geographic
Третье место в категории "Природа" получил Тарун Синха за снимок 35 крокодилов на Коста-Рике, которых он заметил, переходя мост. "Мне хотелось показать разительное отличие крокодилов на земле и в воде, - объясняет Тарун Синха. - Пока они в воде, не отдаешь себе отчет в том, какие они огромные существа".
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Clane Gessel / National Geographic
Фотографа Клейна Гесселя члены жюри отметили за снимок мраморных пещер Патагонии, на границе Аргентины и Чили.
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Yutaka Takafuji / National Geographic
Светлячков на пути к храму в отдаленной японской деревушке поймал в объектив Ютака Такафуджи.
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Norbert Fritz / National Geographic
Норберту Фритцу дали приз за этот снимок внутренного убранства городской библиотеки в Штутгарте. "Представьте, такое необъятное пространство в центре города. Самое время расширить кругозор и получить новые знания", - комментирует фотограф Норберт Фритц.
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Andy Yeung / National Geographic
Вид Гонконга с воздуха принес фотографу Энди Йонгу второе место в категории "Города". Этот снимок - напоминание о так называемом "городе-крепости Коулун". В 1990-е годы одно из самых густонаселенных поселений в мире, на тот момент почти не контролируемое властями, было снесено. "Но и в наши дни дух того города до сих пор живет в самых густонаселенных районах. Я надеюсь, что люди задумаются о клаустрофобном Гонконге, посмотрев под другим углом на город", - говорит автор фотографии.
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Misha De-Stroyev / National Geographic
Миша Де-Строев запечатлел с высоты 120 метров футбольное поле в Хеннингсвере, на Лофотенских островах в Норвегии. Всю предшествующую этому снимку неделю шел дождь и было холодно, но в тот день прояснилось, и фотографу удалось отправить дрон, чтобы сделать снимок.
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Tetsuya Hashimoto / National Geographic
Поощрительный приз в категории "Города" достался этой фотографии разноцветного здания в префектуре Гифу в Японии. Автор снимка - Тетсуя Хашимото.
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F Dilek Uyar / National Geographic
Фотография-победитель в категории "Люди": Фотограф Ф. Дилек Уйяр запечатлел кружащегося дервиша, танцующего в мавзолее в турецком городе Конья.
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Julius Y. / National Geographic
Второе место в категории "Люди" досталось Юлиусу Уаю за фото посетителей музея, любующихся картиной Рембрандта "Синдики". "Создавалось впечатление, что люди с картины тоже смотрят на посетителей музея", - говорит Юлиус.
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Rodney Bursiel / National Geographic
Родни Берсил под водой сумел запечатлеть профессионального серфера Донавона Франкенрайтера в Таваруа, Фиджи. "Мне всегда интересно находить новые ракурсы, новые перспективы. Столько было уже сделано снимков серферов с традиционного угла, что мы решили взглянуть на вещи по-новому. Подумать еще раз".
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Moin Ahmed / National Geographic
Фотограф Моин Ахмед сделал этот снимок на железнодорожной станции в городе Тонги, Бангладеш. Ему удалось поймать взгляд мужчины через запотевшее от дождя окно. "Я вдруг почувствовал на себе любопытный взгляд", - говорит фотограф.
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Jobit George / National Geographic
И наконец, снимок отца и сына в мечети в Нью-Дели, Индия, в день праздника разговения по окончании Рамадана. "Эта фотография показывает трогательную связь поколений", - говорит автор снимка Йобит Джордж.
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