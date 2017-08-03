ДНК как ключ к истокам греческой цивилизации
Американские ученые провели серию анализов ДНК, извлеченной из скелетов в Греции, датируемых бронзовым веком и относящихся к эгейской цивилизации.
Именно к этому периоду относится возникновение письменности и городского планирования, а также резкий скачок в развитии искусства и архитектуры.
Проведенные исследования показали, что представители эгейской цивилизации были в основном фермерами, осевшими в этом регионе тысячелетиями ранее.
Ученые исследовали захоронения крито-минойской цивилизации, датируемой 2600-1100 годами до нашей эры, и микенской цивилизации (1600-1100 годы до нашей эры).
"Эти цивилизации очень важны, потому что это первые известные нам цивилизации на территории Европы с развитой письменностью. Но откуда пришли эти люди и как они создавали свою удивительную культуру - этот паззл еще предстоит собрать", - рассказал Иосиф Лазаридис из медицинской школы Гарварда, принимавший активное участие в исследованиях.
"С образцами древней ДНК мы можем приступить к поискам ответов на эти вопросы", - поделился он.
Географический фактор ДНК
Лазаридис объяснил, что люди, создававшие эти цивилизации, не были пришлыми, они были местными и происходили от потомков переселенцев из Анатолии, принесших в Европу земледелие во времена неолита около 7 тысяч лет назад (от 62 до 86% генетического материала в ДНК).
Но предками представителей микенской и минойской цивилизации были также и люди, населявшие современные Кавказ и Иран (от 4 до 16 процентов генетического материала).
Микенцы (но не минойцы) также несут генетический след людей, живших дальше к северу - на территории современной восточной Европы и до Центральной Азии (также от 4 до 16% генетического материала относятся к этому источнику).
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Полученные данные соответствуют предыдущим анализам древней ДНК, благодаря которым был установлен факт массовой миграции в Европу с территории, населенной минойцами и микенцами.
Эти кочевые скотоводы оказали большое влияние на генофонд Северной и Центральной Европы.
Когда конкретно это произошло, пока неизвестно, но оба генетических компонента не присутствуют в ДНК земледельцев, населявших территорию Греции в период неолита. Возможно, это означает, что самые поздние волны миграции могут быть датированы 3 и 4 тысячелетиями до нашей эры.
Обе волны миграции могли стать своего рода "культурными разрушителями", полагает Лазаридис.
"Переселенцы могли быть носителями инноваций, своего рода транспортом для проникновения новых элементов культуры в Грецию", - объяснил он.
Ученым не удалось найти доказательства миграции в Грецию людей с территории древнего Египта или с территории восточного Средиземноморья, на которых проживали представители финикийской культуры.
Происхождение языка
Данные анализа ДНК могут также пролить свет на происхождение греческого языка.
Как и большинство современных европейских языков, греческий относится к индоевропейским языкам, которые объединяют похожие правила грамматики и словарь.
Но как и когда индоевропейские языки распространились по территории Европы остается предметом споров.
Некоторые исследователи полагают, что эти языки были принесены первыми земледельцами, мигрировавшими с востока.
Другие считают, что языки распространились позже, в бронзовом веке - пастухами, пришедшими из западных степей.
Установлено, что микенцы говорили на одной из ранних форм греческого языка. Минойцы же владели так называемым "линейным" языком - на нем можно читать, но его пока нельзя перевести.
Это означает, что он принадлежит либо к отдельной ветви индоевропейских языков, либо к другой языковой семье.