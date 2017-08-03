ДНК как ключ к истокам греческой цивилизации

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кносский дворец на Крите был одним из центров минойской цивилизации

Американские ученые провели серию анализов ДНК, извлеченной из скелетов в Греции, датируемых бронзовым веком и относящихся к эгейской цивилизации.

Именно к этому периоду относится возникновение письменности и городского планирования, а также резкий скачок в развитии искусства и архитектуры.

Проведенные исследования показали, что представители эгейской цивилизации были в основном фермерами, осевшими в этом регионе тысячелетиями ранее.

Ученые исследовали захоронения крито-минойской цивилизации, датируемой 2600-1100 годами до нашей эры, и микенской цивилизации (1600-1100 годы до нашей эры).

"Эти цивилизации очень важны, потому что это первые известные нам цивилизации на территории Европы с развитой письменностью. Но откуда пришли эти люди и как они создавали свою удивительную культуру - этот паззл еще предстоит собрать", - рассказал Иосиф Лазаридис из медицинской школы Гарварда, принимавший активное участие в исследованиях.

"С образцами древней ДНК мы можем приступить к поискам ответов на эти вопросы", - поделился он.

Географический фактор ДНК

Лазаридис объяснил, что люди, создававшие эти цивилизации, не были пришлыми, они были местными и происходили от потомков переселенцев из Анатолии, принесших в Европу земледелие во времена неолита около 7 тысяч лет назад (от 62 до 86% генетического материала в ДНК).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Микейцы создали одну из первых цивилизаций на территории материковой Греции

Но предками представителей микенской и минойской цивилизации были также и люди, населявшие современные Кавказ и Иран (от 4 до 16 процентов генетического материала).

Микенцы (но не минойцы) также несут генетический след людей, живших дальше к северу - на территории современной восточной Европы и до Центральной Азии (также от 4 до 16% генетического материала относятся к этому источнику).

Полученные данные соответствуют предыдущим анализам древней ДНК, благодаря которым был установлен факт массовой миграции в Европу с территории, населенной минойцами и микенцами.

Эти кочевые скотоводы оказали большое влияние на генофонд Северной и Центральной Европы.

Когда конкретно это произошло, пока неизвестно, но оба генетических компонента не присутствуют в ДНК земледельцев, населявших территорию Греции в период неолита. Возможно, это означает, что самые поздние волны миграции могут быть датированы 3 и 4 тысячелетиями до нашей эры.

Обе волны миграции могли стать своего рода "культурными разрушителями", полагает Лазаридис.

"Переселенцы могли быть носителями инноваций, своего рода транспортом для проникновения новых элементов культуры в Грецию", - объяснил он.

Ученым не удалось найти доказательства миграции в Грецию людей с территории древнего Египта или с территории восточного Средиземноморья, на которых проживали представители финикийской культуры.

Происхождение языка

Данные анализа ДНК могут также пролить свет на происхождение греческого языка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На этой восстановленной фреске Кносского дворца - минойские женщины

Как и большинство современных европейских языков, греческий относится к индоевропейским языкам, которые объединяют похожие правила грамматики и словарь.

Но как и когда индоевропейские языки распространились по территории Европы остается предметом споров.

Некоторые исследователи полагают, что эти языки были принесены первыми земледельцами, мигрировавшими с востока.

Другие считают, что языки распространились позже, в бронзовом веке - пастухами, пришедшими из западных степей.

Установлено, что микенцы говорили на одной из ранних форм греческого языка. Минойцы же владели так называемым "линейным" языком - на нем можно читать, но его пока нельзя перевести.

Это означает, что он принадлежит либо к отдельной ветви индоевропейских языков, либо к другой языковой семье.