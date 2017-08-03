"Как я победила боязнь воды и проплыву вокруг Британии"

Когда-то Пола Макгуайр настолько боялась воды, что не могла спуститься по ступенькам в неглубокую часть бассейна.

Сегодня она готовится стать первым человеком, проплывшим вокруг Великобритании.

36-летняя Пола из Глазго называет себя выздоравливающим гидрофобом и невротиком.

"Я человек с огромным количеством проблем, связанных с социофобией и психическим здоровьем, - говорит она. - Раньше я так боялась неудач, что вообще ничего не пробовала".

Задача №1. Научиться ездить на велосипеде

Однако в 30 лет в ней что-то изменилось - она поняла, что если чего-то не сделает сама, то и следующие 30 лет ей придется провести в "беспомощном затворничестве".

Первым страхом, который она решила одолеть, стал велосипед.

Легкой эту попытку было назвать нельзя. С первого занятия Пола вышла вся в синяках.

Но она не сдавалась, и в итоге смогла триумфально проехать вокруг велодрома в спорткомплексе Глазго.

Правообладатель иллюстрации Paula McGuire Image caption Несмотря на огромное количество синяков, Пола не сдалась и научилась ездить на велосипеде

В рамках кампании, которую она назвала "Пола должна стараться сильнее" (Paula must try harder), она испробовала все 17 спортивных дисциплин, представленных на Играх Содружества.

После соревнований она продолжила бросать себе вызовы - от позирования обнаженной для студентов-художников и полета на истребителе до простого похода по магазинам в одиночестве.

"Все, что со мной случилось за последние годы, подготовило меня к этому, - говорит она. - Теперь я знаю, что единственное, почему я могу потерпеть неудачу, - это если я прекращу пытаться".

Она признает, что ее последний вызов самой себе - проплыть от юго-западного мыса Лендс-Энд до самой северной деревни Джон-о'Гротс и обратно - может показаться "немного бредовой". "Ведь я только недавно научилась плавать", - говорит Пола.

Теперь я знаю, что единственное, почему я могу потерпеть неудачу, - это если я прекращу пытаться". Пола Макгуайр

За пять месяцев она планирует покрыть 1800 миль (почти 2900 км), плывя по шесть часов за раз и иногда стартуя посреди ночи, чтобы избежать сильных волн.

"Но я не сомневаюсь, что у меня получится, - говорит она. - Я твердо верю, что с правильным подходом и поддержкой со стороны мы можем достичь невероятных вещей".

Как человек, испытывающий страх перед водой и вопреки этому научившийся плавать, Пола, возможно, знает это лучше других.

Она сравнивает свои переживания с "попыткой научиться вязать, одновременно убегая от медведя".

Image caption Пола научилась справляться с паническими атаками

"Когда мне рассказывали, что и как нужно делать, я вообще ничего не воспринимала, - рассказывает она. - Меня трясло, и я то и дело начинала рыдать. У меня страшно кружилась голова, и я пыталась успокоить свое тело".

Со временем она развила в себе способность адаптироваться к страху.

Она научилась концентрироваться на своем дыхании и мысленно "связывать" себя с окружающим миром, называя вокруг себя объекты, которые она видит, слышит и чувствует.

Как всегда, она продолжила пытаться, и усилия себя оправдали.

"Оглядываясь назад, я вспоминаю, что даже стоять в воде не могла, при приближении к луже меня бросало в пот, - говорит Пола. - А теперь я иду к воде отдохнуть и успокоиться".

"Ни с чем не сравнить чувство самостоятельного движения сквозь воду, перемещения рук одну за другой - почти как во сне, - рассказывает она. - И хотя иногда у меня все еще случается легкая паника в воде, сейчас мне очень комфортно в ней".

"Я добьюсь успеха"

В мае следующего года она снова выйдет из своей зоны комфорта и зайдет в прибрежные воды мыса Лендс-Энд, чтобы начать свое путешествие.

Пола надеется привлечь внимание к вопросам психического здоровья и показать людям, что даже с такими проблемами можно жить полноценной жизнью.

"Думая о том, что мне предстоит в следующем году, я понимаю, что будут дни, когда я буду без сил, и страх одолеет меня, - говорит она. - Но пока я буду стараться и продолжать плыть, я знаю, что добьюсь успеха".