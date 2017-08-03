В Индии пытаются разгадать загадку "призрака-парикмахера"

Image caption Сунита Деви говорит, что до сих пор не может прийти в себя после нападения

Более 50 женщин в штатах Харьяна и Раджастхан на севере Индии сообщили в полицию, что кто-то отрезал им волосы, пока они находились без сознания. Власти пока не могут установить, кто стоит за серией странных происшествий, ввергнувших местных женщин в состояние паранойи.

"Была сильная вспышка света, и я потеряла сознание. Через час я поняла, что мои волосы кто-то отрезал", - рассказывает Сунита Деви, 53-летняя домохозяйка из округа Гургаон в Харьяне. Она до сих пор переживает из-за этого загадочного "нападения".

"Я не могу ни спать, ни концентрироваться на чем-либо. Я читала о таких инцидентах в Раджастане, но никогда не думала, что это произойдет со мной", - добавляет она.

Первые сообщения о "призраках-парикмахерах" появились в июле в штате Раджастан, но с тех пор на похожие случаи жаловались в Харьяне и даже в столице страны Дели.

Никто ничего не видел

Сунита Деви живет в тесной общине торговцев и фермеров. Некоторые соседи проводят с ней время по очереди и ухаживают за ней, пока она не оправится от пережитого шока.

По ее словам, на нее напал пожилой мужчина, "одетый в одежду ярких цветов".

"Я была одна на первом этаже своего дома, моя невестка и внук были наверху. Нападение произошло около 21:30", - говорит она.

Невестка и сын ничего не видели и не слышали.

Image caption По словам Мунеш Деви, никто из соседей не видел нападавшего

История становится еще более загадочной, когда я спрашиваю, видел ли кто-то нападавшего.

Соседка Суниты Мунеш Деви говорит, что узкий переулок, в котором расположены около 20 домов, по вечерам обычно заполнен людьми, особенно между 9 и 10 часами вечера.

"Люди собираются вместе после ужина поболтать и отдохнуть. И пятница была не исключение, однако никто из нас не видел, чтобы в дом Суниты кто-либо заходил или выходил из него", - говорит она.

На этом история не заканчивается.

Кот

Всего в нескольких метрах от этого дома домохозяйка Аша Деви лишилась своих волос при схожих обстоятельствах на следующий день после инцидента с Сунитой.

Но в этот раз нападение предположительно совершила женщина.

Свекр Аши Деви - Сурадж Пал - говорит, что после этого инцидента он отправил ее и других женщин в семье к родственникам в штат Уттар-Прадеш.

"Они так перепугались после нападения, что я отослал их на несколько недель. Вокруг все боятся", - говорит он.

По словам Сураджа Пала, в тот вечер он был дома, а Аша Деви около 22:00 вышла на улицу по хозяйским делам.

"Когда ее не было уже полчаса, я вышел из дома искать ее. Мы нашли ее в ванной без сознания. Ее волосы были отрезаны и валялись на полу", - рассказывает он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нападения происходили и в Дели

По его словам, Аша пришла в сознание через час и сказала ему, что на нее напала женщина.

"Она рассказала, что все произошло меньше чем за 10 секунд", - говорит он.

О похожих случаях мне рассказали в сельских районах округа Ревари в 70 км от Гургаона. Вот несколько из них:

28-летняя Рина Деви из деревни Джонаваса говорит, что на нее напали в четверг. Нападавший, судя по ее рассказам, был котом. "Я занималась делами по хозяйству, когда увидела большую фигуру, напоминающую кота. Потом кто-то тронул меня за плечи, и больше я ничего не помню", - рассказывает она. Она согласна, что в ее историю трудно поверить. "Знаю, что звучит нереально. Но я это видела. Некоторые говорят, что я сама отрезала себе волосы, но зачем мне это делать?" - спрашивает Рина.

В соседней деревне Кхаркхарра 60-летняя Сундар Деви не встает с постели с тех пор, как на нее напали в субботу. "Я шла к соседям, и вдруг кто-то похлопал меня сзади по плечу. Я обернулась, но там никого не было. Больше я ничего не помню", - говорит она.

28-летняя Рима Деви говорит, что лишилась волос в четверг во время игры в телефон. "Мой муж с детьми тоже был в комнате. Я почувствовала, как кто-то дернул меня за волосы, а когда обернулась, они были на полу", - говорит она.

"Массовая истерия"

Представитель полиции Гургаона Равиндер Кумар говорит, что власти расследуют эти жалобы.

"Это очень странные случаи. Мы не нашли никаких зацепок на месте преступлений, медицинские обследования жертв не выявили ничего из ряда вон выходящего", - сказал он, подчеркнув, что никто не видел предполагаемых нападавших.

По словам Кумара, полиция разных районов объединила усилия в попытке "найти хоть какой-то смысл" в этих инцидентах.

"Только жертвы говорят, что видели или чувствовали присутствие нападавших. Мы докопаемся до истины, но пока мы призываем людей не верить слухам", - говорит он.

А недостатка в слухах нет.

Image caption Сундар Деви не встает с постели после нападения в субботу

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В некоторых районах Дели женщины носят заколки с изображениями богов, чтобы защитить свои волосы

Я путешествовала по разным деревням, и мне рассказывали совершенно разные версии об этих нападениях.

В одной деревне пожилой мужчина рассказал, что в этом замешана организованная преступная группировка. Еще один сказал, что за нападениями стоят тантрики, или так называемые ведуны, так как именно к ним люди обращаются за помощью в таких случаях.

Одна женщина утверждала, что речь идет о "сверхъестественных силах". Другие обвиняли "жертв" в том, что они сами отрезают себе волосы, чтобы привлечь к себе внимание.

Писатель-рационалист Санал Эдамаруку в разговоре с Би-би-си сказал, что эти случаи - классический пример "массовой истерии".

"Никакого чуда или сверхъестественных сил здесь нет. Женщины, пожаловавшиеся на эти инциденты, вероятно, страдают от некоего внутреннего психологического конфликта, - говорит он. - Когда они слышат о подобных случаях, они воспроизводят их - иногда даже не осознавая этого".

Рина Деви, однако, с ним не согласна.

"Я растила волосы многие годы, и мне они очень нравились. Теперь, когда их нет, вы даже не можете представить, как мне плохо. Возмутительно говорить, что женщины сами отрезают свои волосы", - говорит она.

Другие случаи массовой истерии в Индии

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