С топором на Европейский суд. Польша рубит Беловежскую пущу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сотни древних деревьев вырубают в Беловежской пуще каждый день. Активисты-экологи говорят, что многие из деревьев никакого отношения к заражению леса не имеют

Не успев уладить разногласия с ЕС, связанные с реформами в судебной сфере, Польша довела до открытого столкновения еще одно противостояние с Европой. На этот раз причиной стали продолжающиеся вырубки в заповедной Беловежской пуще.

Это единственный на континенте лесной массив, сохраняющийся непрерывно в течение уже 12 тысяч лет. Вырубки на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО привели в ужас многих экологов.

Из природоохранного вопрос быстро стал политическим, потому что Польша проигнорировала постановление Европейского суда, который на прошлой неделе предписал приостановить работы. Польские власти утверждают, что Пуще необходимы санитарные вырубки, которые возьмут под контроль распространение жука-короеда, сильно расплодившегося в последние годы.

Скандал зрел несколько месяцев, но в середине июля Европейская комиссия подала иск против Польши в Европейский суд в Люксембурге, утверждая, что эти работы нарушают заповедный статус Беловежской пущи. Предписание Европейского суда является временной мерой и ожидалось, что оно будет закреплено в еще одном решении, которое будет действовать все время, пока суд будет рассматривать иск Еврокомиссии - а этот процесс затянется на несколько месяцев.

"Ситуация действительно уникальна, идет прямое игнорирование решение суда, - говорит юридический советник фракции зеленых в Европарламенте, Алексей Димитров. - Бывали случаи, когда государства допускали просрочки в исполнении решений, и тогда Еврокомиссия обращалась в суд, чтобы наложить штраф. В этом случае государство само предпринимает действия, напрямую противоречащие решению суда. Не из-за невнимательности, а показательно. Это - тревожный симптом для власти закона в ЕС".

Польскому министерству по делам окружающей среды ситуация видится иначе: оно упирает на то, что власти страны уже пошли навстречу ЕС и международным организациям, исключив из программы вырубок треть лесной территории. На остальной части эти работы, по мнению министерства, являются экспериментом, который позволит понять, удается ли сократить заражение.

Правда, на четвертый день неисполнения судебного запрета ведомство несколько видоизменило свою позицию. "Решение суда предписывает остановить активные лесозащитные меры …. за исключением случаев, когда имеет место непосредственная угроза общественной безопасности. Министерство заверяет, что в районах Беловежской пущи идут только необходимые работы, цель которых - защита общественной безопасности", - говорится в полученном Би-би-си коммюнике. Получается, защита безопасности, но - в виде эксперимента.

Человек и жук

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Желая подчеркнуть опасность, которая угрожает лесу, министр по делам окружающей среды Ян Шишко и его заместитель принесли на пресс-конференцию банку с короедами

Разноцветная листовка, которой польское министерство иллюстрирует свою позицию по Беловежской пуще в целом, демонстрирует здоровые деревья, снятые в 1991 году, и пораженный участок леса в 2012-м. "Хорошее хозяйство. Живые деревья, богатство видов, человек в лесу" - объясняет оно языком плаката свой идеал управления Беловежьем.

На снимке 2012 года - сухие, уничтоженные короедом ели. "Мертвые деревья, исчезающие виды, отсутствие человека. Неправильные решения". В прошлом году министерство объявило о программе, которая втрое увеличила количество подлежащих вырубке стволов.

Активисты экологических организаций, протестующие против уничтожения вековых деревьев, подчеркивают, что сотнями вырубаются не только зараженные елки, но и лиственные деревья, к которым короед равнодушен.

"Наши люди только что блокировали лесорубочный комбайн, окружили его всемером, и он был вынужден остановиться", - говорит по телефону представительница польского отделения Greenpeace Иоанна Павлушкевич. По ее словам, работа шла как раз на том участке леса, где предписание Европейского суда точно обозначало недопустимость каких-либо работ.

Эти акции продолжаются уже два месяца, но за всеми вырубками эко-активисты уследить не в состоянии и часто обнаруживают очищенные участки леса уже после того, как оттуда уехала техника. За протестующими охотятся свезенные со всей Польши сотрудники государственной компании Lasy Panstwowe , которая управляет всеми лесными хозяйствами страны.

По словам представительницы Greenpeace, в четверг с активистами обходились корректно, но до этого были отмечены стычки. На выходных рабочие на одном из лесоповалов разбили камеру журналистам, снимавшим их работу.

Битва за деревья и сердца

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Митинги против вырубок в Беловежской пуще пока результата не дали

Как и в других ситуациях, где речь идет о неисполнении процедур ЕС, власти Польши упирают на то, что их поддерживают массы. Министерство по делам окружающей среды утверждает, что за "активную защиту" выступают большинство жителей, профсоюзы и общественные организации, научные сообщества. Против, сообщает министерство, некоторые НКО и "небольшое количество иностранных граждан". Никаких подробных ссылок на опросы, которые подкрепили бы эти утверждения, не приводится.

Противники правительства, однако, считают, что партия власти хочет поднять свой рейтинг в этом регионе, обеспечив местных жителей рабочими местами на вырубках. И в Польше вообще - за счет нового сражения с "евробюрократами", которые-де посягают на польский суверенитет в принятии решений.

"Мы увидим, кто прав" - резюмируют чиновники в конце листовки-обоснования. Их критики уверены, что прав, прежде всего, Европейский суд, постановления которого государства ЕС не могут игнорировать.

Но спор идет и по сути - о научности такой борьбы за лес. Экологи считают, что ответ на вопрос о необходимости санитарных вырубок уже давно существует. "Есть доказательства, полученные прямо за польской границей Пущи, на территории Белоруссии. Несколько десятилетий назад там тоже была повышенная активность короеда и были очищены от деревьев несколько участков. Там лес до сих пор не может возродиться - олени поедают все молодые деревца. А там, где лежат старые ели, они предохраняют поросль, и лес хорошо восстанавливается", - рассказал Би-би-си Ариэль Бруннер, представитель альянса природоохранных организаций BirdLife Europe.

"Нашествие жуков - естественный процесс, который происходит каждые 20-25 лет, - говорит Иоанна Павлушкевич из Greenpeace. - Это не катастрофа, как утверждает министерство окружающей среды и некоторые СМИ. Пуща - не лесная плантация и этот лес сам себя оздоровит, он уже 12 тысяч лет знает, как это делается".

На некоторых из очищенных участков уже высажены новые деревья, но такой подход совершенно не устраивает экологов. "Нам нужен лес, а не ферма по выращиванию дубов", - говорит один из активистов.

Президентский маневр не помог

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Greenpeace и другие природоохранные организации пытаются блокировать лесную технику, но часто ее удается обнаружить уже после того, как лес повален

В конфликтных ситуациях с ЕС власти представляют давление со стороны европейских структур как наступление на суверенные полномочия польского государства. Во всех прочих спорах поляков с европейцами такой подход находил поддержку у части избирателей, хотя и навлекал на правящую партию "Право и справедливость" упреки в популизме.

Совсем недавно простые и убедительные воззвания к общественному мнению власти использовали для обоснования реформ судебной системы, которую в Европе называли наступлением на принцип разделения властей. Министр юстиции упрекал судебную систему в закрытости и элитарности, говорил о том, что она далека от народа и что правительство должно иметь право снимать и назначать судей Верховного суда, а контролируемый партией власти парламент - формировать специальный совет по надзору за судебной системой, до сих пор управлявшийся независимо.

Однако десятки тысяч демонстрантов выразили правительству решительный процесс на многотысячных акциях в разных городах страны. Подумав, президент Польши заблокировал два из трех законов о реформах судебной системы.

Третий закон, дающий министру юстиции право снимать и назначать руководителей местных судов, все-таки был подписан, и это послужило причиной для формального предупреждения из Брюсселя: 26 июля Европейская комиссия заявила, что начнет против Варшавы процедуру о нарушении Седьмой статьи устава ЕС, утверждающей верховенство права и закона. Польше дали месяц на то, чтобы привести свое законодательство в соответствие европейским нормам.

Дорогие бревна

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти утверждают, что вырубки нужны для предотвращения эпидемии. Протестующие уверены, что лес справится с вредителями сам, и видят в вырубках другие мотивы

Процедура по голосованию о нарушении Седьмой статьи нетороплива и сложна и никогда в истории ЕС не применялась. Скептически настроенные наблюдатели говорят, что даже если дело и дойдет в итоге до голосования о приостановке прав членства страны-нарушителя в Евросоюзе, закончится оно ничем, потому что против замораживания прав Польши выступит Венгрия, у которой очень похожие проблемы в отношениях с Брюсселем.

Но с неисполнением решения Европейского суда дело проще - на виновников накладывают штраф, и тут прецеденты известны. Сумма штрафных обязательств может достигать 300 тысяч евро за каждый день просрочки и, возможно, первые финансовые санкции начнутся еще до того, как Европейский суд рассмотрит дело о Беловежской пуще по существу. "Это безумные деньги, и это - наши деньги!" - сокрушается Иоанна Павлушкевич из Greenpeace.

Алексей Димитров, юридический советник партии "зеленых" в Европарламенте, допускает, что правительство Польши может позволить себе не выполнять предписание суда и дальше, если будет чувствовать за собой поддержку избирателей. "Когда стало понятно, что больше 50% поляков поддерживают позицию европейских институтов в вопросе о судебных реформах, президент заблокировал самые проблематичные нормативные акты... Вопрос в том, насколько правительство и правящая партия власти видят для себя дивиденд в открытом противостоянии с Европейской комиссией. Опросы общественного мнения тут будут играть не последнюю роль".

Готовы ли власти в Варшаве к длительному сражению с Евросоюзом из-за Беловежской пущи, станет понятно в пятницу - до 4 августа министр по делам окружающей среды пообещал дать развернутый ответ европейцам. Даже если лесной конфликт удастся погасить, бесследно он не пройдет - Еврокомиссия уже пообещала приобщить случай с неисполнением судебного предписания к процедурам о нарушении Седьмой статьи устава ЕС.