Что ждет российскую валюту в этом году

Правообладатель иллюстрации Stoyan Vasev/TASS Image caption В первые дни августа рубль резко подешевел

Рубль в последние недели существенно дешевеет по отношению к доллару: с конца мая его стоимость упала примерно на 8%. Эксперты советуют россиянам не бросаться в обменные пункты за валютой, а потратить сбережения на крупные покупки.

Утром в пятницу доллар торговался вокруг отметки 60,3 рубля.

Нынешнее падение российской валюты связано прежде всего с вступлением в силу закона о дополнительных санкциях против России, который в среду подписал президент США Дональд Трамп, а до этого одобрил американский конгресс.

Однако фактически падение рубля началось еще в конце мая. С 25 мая по начало августа официальный курс доллара вырос на 8%. Причин у этого много: спекулянты начали выводить деньги из российской экономики, выросли политические риски, да и сама ситуация в российской экономике остается нестабильной.

Эксперты полагают, что недолго длившийся период крепкого рубля остался позади и российская валюта, скорее всего, будет слабеть дальше.

Что эксперты ждут от рубля?

При этом прогнозы экономистов и аналитиков по поводу курса рубля серьезно отличаются друг от друга. Главная причина в том, что на курс влияют плохо прогнозируемые факторы - цены на нефть и геополитические риски.

Согласно прогнозу министерства экономического развития России, к концу года доллар будет стоить 68 рублей.

Аналитик Global FX Сергей Коробков и экономист Игорь Николаев из ФБК Грант Тортон также ожидают, что курс доллара будет чуть ниже 70 рублей. Коробков делает вывод, что рубль таким образом ослабнет на 10-15%.

Член попечительского совета Фонда Егора Гайдара Андрей Нечаев, в 1990-е годы возглавлявший министерство экономического развития, полагает, что доллар вряд ли будет стоить выше 64 рублей в этом году. "70 мне кажется невероятным", - заявил он в четверг на дискусии, посвященной динамике курса рубля.

Есть и более оптимистические прогнозы. Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова уверена, что к концу этого года доллар будет стоить 60 рублей.

Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, серьезной девальвации не ждут: по их прогнозам, в третьем и четвертом квартале 2017 года доллар будет стоить 60,8-61 рубль.

Экономист и заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО Яков Миркин полагает, что рубль будет слабеть, но без внешних шоков обвала курса не будет. Он, как и Орлова, прогнозирует рост волатильности валюты: она будет постоянно колебаться, курс может подскочить или упасть на 5-15%.

Что делать, когда рубль нестабилен?

Экономист ФБК Грант Тортон Игорь Николаев говорит, что в периоды валютной нестабильности люди бегут в обменники, "спускают" последние рубли, а затем на рынке происходит коррекция и рубль дорожает. Теряют люди также и из-за разницы между курсом продажи и покупки валюты, которая особенно растет в периоды нестабильности. Он советует в такой ситуации ждать стабилизации курса.

Аналитик Global FX Сергей Коробков считает, что если у человека сбережения меньше 1 млн рублей, то ему не стоит думать о том, как инвестировать эти средства.

Он советует подумать о крупных покупках, так как ослабление рубля приведет к росту всех цен - на мебель, стройматериалы, продукты питания, на бытовую технику. "Небольшие суммы лучше потратить на свои ближайшие цели", - советует Коробков.

"Если вы получаете рублевые доходы и вам предстоят какие-то очевидные траты в валюте, то вам ее надо покупать", - говорит Нечаев. В пример он приводит лечение за рубежом, обучение или отдых. Он как раз предлагает выбрать момент стабилизации.

"Если вы живете в основном в рублевом мире, вообще не морочьте себе голову, вообще забудьте об этих курсах", - уверен Нечаев. Миркин также советуют непрофессионалам даже не думать о том, чтобы заработать на колебаниях курса. Это почти невозможно, полагает он.

Что не так с рублем?

Основной причиной, повлиявшей на ослабление рубля в последние дни, стало введение США новых санкций против России. "Надежды на улучшение российско-американских отношений иссякли", - пишет Наталья Орлова. Из-за этого, по мнению экономиста, курс рубля не вырос даже на фоне роста цен на нефть.

Политический фактор называют в качестве причин и другие эксперты. Экономист Игорь Николаев из ФБК Грант Тортон объясняет, что рубль в начале года укреплялся благодаря тому, что улучшилось состояние экономики, она приспособилась к санкциям и низким ценам на нефть. Однако сейчас ситуация опять поменялось, оказалось, что санкции "всерьез и на годы".

На ослабление безусловно влияет и то, что экономика России остается очень слабой и не может выбраться из кризиса. "Понятно, что не бывает сильной валюты у слабой экономики", - говорит Андрей Нечаев.

Третья проблема - это цены на нефть, которые в последние годы остаются нестабильными и не могут показать рост выше отметки 55-60 долларов за баррель.

Четвертая причина - это потеря интереса к России со стороны спекулянтов. Эксперты отмечают, что рубль дорожал в начале года благодаря кэрри-трейду: это стратегия спекулянтов, которые занимают в одной стране деньги под низкие ставки и вкладывают их в активы в других странах с более высокими ставками. Спекулянтов на российский рынок привлекли высокие ставки, которые удерживает ЦБ.

Николаев объясняет, что сейчас спекулянты выходят из российского рынка на фоне ужесточения санкций, что и приводит к давлению на рубль.