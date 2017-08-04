СМИ России: российская экономика знания не ценит

В обзоре российских газет:

Главным работодателем остается государство

Заповеднику в Сочи подбирают главу

Рублю предрекают "штормовой август"

"Ведомости": экономика знания не ценит

За 20 лет структура рынка труда почти не изменилась: главный работодатель все тот же - госсектор, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое комментирует газета "Ведомости".

Авторы исследования пишут, что россияне массово получают высшее образование, только шансов его использовать у них мало: экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов, говорится в совместном исследовании BCG, Сбербанка, Worldskills и Global Education Futures. Они опросили руководство крупнейших компаний, в которых работает более 4 млн человек.

Свой самый качественный человеческий капитал Россия экспортирует, а тот, что остается, не востребован, отметил декан факультета экономики МГУ Александр Аузан на круглом столе, посвященном менеджменту в цифровой промышленности.

Экономика знания не ценит и материальных стимулов осваивать "сложные" профессии немного "Ведомости"

Экономика знания не ценит и материальных стимулов осваивать "сложные" профессии немного, свидетельствуют результаты исследования. Врач зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261%, в Германии - 172% и даже в развивающейся Бразилии - 174%.

За 20 лет разнообразных реформ, с 1995 по 2015 г., структура рынка труда в России изменилась незначительно с точки зрения разделения между государственным и частным секторами, новыми и старыми компаниями. Основной работодатель по-прежнему госсектор, пусть теперь и в виде госкомпаний (доля занятых в госуправлении даже выросла более чем вдвое), а в малом и среднем бизнесе, новых крупных компаниях наподобие "Яндекса" и международных работает менее трети всех занятых.

Потенциал для сокращения штата в России значительный, сообщили работодатели исследователям. В будущем невостребованным может оказаться любой современный профессионал, говорится в ответе представителя BCG.

Новая экономика требует новых компетенций - не только теоретических знаний, навыков программирования и работы с данными, но и творческого, аналитического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в условиях неопределенности.

Люди с высшим образованием, в том числе те, кто окончил вуз относительно недавно - 5-10 лет назад, - обладают на рынке труда гигантскими преимуществами по сравнению с другими работниками, не согласен с выводами исследования замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Россия входит в число стран с очень высоким уровнем человеческого развития, замечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Проблема, по ее словам, не в системе образования, а в экономике.

"Устаревшие и неэффективные предприятия не могут создать для выпускников нормальные условия труда, и те их быстро покидают, после чего такие предприятия опять выходят на рынок труда", - подчеркивает она.

"Независимая газета": чего ждать от рубля в "проклятом месяце"

Российский рубль неоднократно падал именно в августе: такое бывало и в период дефолта 1998 года, и в период кризиса 2008 года. Не видно особых признаков прочности рубля и в нынешнем августе, утверждает "Независимая газета".

Некоторые аналитики надеются, что обвала рубля в августе не случится потому, что российская валюта плавно опускалась в течение лета, потеряв по отношению к доллару около 6% (еще в июне доллар можно было купить за 56,6 руб., а сегодня его цена составляет 60,7). Эта ситуация нравится правительственным чиновникам, продолжает газета.

Отсутствуют фундаментальные факторы для резкой девальвации рубля "Независимая газета"

"Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно же, будет колебаться, но колебаться он будет в ограниченном диапазоне - у нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения", - сказал глава минэкономразвития России Максим Орешкин. Ранее министр описал дно, на которое, как он ожидает, опустится рубль: 63-64 рубля.

Нынешний август начался с подписания в США закона об антироссийских санкциях, правда, S&P Global Ratings объявило в среду, что он не повлиял на рейтинг обязательств в рублях.

"Я не вижу причин для панического обвала рубля в нынешнем августе, - сказал инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков. - Во-первых, российская экономика более или менее адаптировалась к внешним шокам. В первом полугодии зафиксирована позитивная экономическая динамика после шести подряд кварталов рецессии. Обозначились точки роста в сфере энергетики, сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности. Реальные доходы населения перестали снижаться. Во-вторых, введение новых санкций со стороны США уже заложено в котировки рубля к доллару и евро. В-третьих, нефть сорта Brent торгуется заметно выше 50 долларов за баррель, а это более чем на 25% выше 40 долларов, заложенных в базовый сценарий бюджета", - комментирует он.

Эксперт подчеркивает, что на протяжении последних лет наблюдается один и тот же сценарий поведения рубля: в первом полугодии рубль укрепляется, а в декабре или начале января достигает внутригодового дна.

"На мой взгляд, отсутствуют фундаментальные факторы для резкой девальвации рубля, - говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - До конца года предстоит выплатить около 30 млрд долларов по внешним долгам, но приток валюты от экспорта составляет около 8 млрд долларов в месяц, то есть дефицита валюты из-за повышенного спроса не возникнет".

"Черным нынешний август, может быть, и не станет, но вот темно-серым - вполне возможно, - комментирует директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. - Тренд на укрепление рубля сломлен, нефть чуть подросла, но надежды ОПЕК на 60 долларов за баррель не оправдываются. До конца месяца возможен курс в 63-64 рубля за доллар".

"Коммерсант": назначение племянницы Рогозина назвали "нецелесообразным"

Историю с назначением племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина директором Сочинского нацпарка продолжают комментировать в прессе.

"Коммерсант" пишет, что полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов предложил своего кандидата на этот пост. А в правительстве рассчитывают назначить главой нацпарка человека из минприроды.

По информации газеты, Устинов обратился к главе минприроды РФ Сергею Донскому с письмом, в котором указывает на "нецелесообразность" назначения на должность директора Сочинского нацпарка племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой. Устинов указал, что племянница Рогозина не работала в природоохранных организациях, а в течение полутора лет допустила около 40 административных правонарушений.

Устинов предложил назначить своего кандидата на эту роль - министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. По сведениям газеты, шансы Сергея Еремина занять этот пост невелики: вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в правительстве природоохранную деятельность, с недоверием относится к местным кадрам, считая более целесообразным назначить главой нацпарка человека из Москвы. Схожая позиция и у минприроды.

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Издание старается переключить внимание общественности на сам фильм и его художественную составляющую.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си