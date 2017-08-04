СМИ России: российская экономика знания не ценит
В обзоре российских газет:
- Главным работодателем остается государство
- Заповеднику в Сочи подбирают главу
- Рублю предрекают "штормовой август"
"Ведомости": экономика знания не ценит
За 20 лет структура рынка труда почти не изменилась: главный работодатель все тот же - госсектор, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое комментирует газета "Ведомости".
Авторы исследования пишут, что россияне массово получают высшее образование, только шансов его использовать у них мало: экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов, говорится в совместном исследовании BCG, Сбербанка, Worldskills и Global Education Futures. Они опросили руководство крупнейших компаний, в которых работает более 4 млн человек.
Свой самый качественный человеческий капитал Россия экспортирует, а тот, что остается, не востребован, отметил декан факультета экономики МГУ Александр Аузан на круглом столе, посвященном менеджменту в цифровой промышленности.
Экономика знания не ценит и материальных стимулов осваивать "сложные" профессии немного, свидетельствуют результаты исследования. Врач зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261%, в Германии - 172% и даже в развивающейся Бразилии - 174%.
За 20 лет разнообразных реформ, с 1995 по 2015 г., структура рынка труда в России изменилась незначительно с точки зрения разделения между государственным и частным секторами, новыми и старыми компаниями. Основной работодатель по-прежнему госсектор, пусть теперь и в виде госкомпаний (доля занятых в госуправлении даже выросла более чем вдвое), а в малом и среднем бизнесе, новых крупных компаниях наподобие "Яндекса" и международных работает менее трети всех занятых.
Потенциал для сокращения штата в России значительный, сообщили работодатели исследователям. В будущем невостребованным может оказаться любой современный профессионал, говорится в ответе представителя BCG.
Новая экономика требует новых компетенций - не только теоретических знаний, навыков программирования и работы с данными, но и творческого, аналитического мышления, коммуникативных навыков и умения работать в условиях неопределенности.
Люди с высшим образованием, в том числе те, кто окончил вуз относительно недавно - 5-10 лет назад, - обладают на рынке труда гигантскими преимуществами по сравнению с другими работниками, не согласен с выводами исследования замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.
Россия входит в число стран с очень высоким уровнем человеческого развития, замечает директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Проблема, по ее словам, не в системе образования, а в экономике.
"Устаревшие и неэффективные предприятия не могут создать для выпускников нормальные условия труда, и те их быстро покидают, после чего такие предприятия опять выходят на рынок труда", - подчеркивает она.
"Независимая газета": чего ждать от рубля в "проклятом месяце"
Российский рубль неоднократно падал именно в августе: такое бывало и в период дефолта 1998 года, и в период кризиса 2008 года. Не видно особых признаков прочности рубля и в нынешнем августе, утверждает "Независимая газета".
Некоторые аналитики надеются, что обвала рубля в августе не случится потому, что российская валюта плавно опускалась в течение лета, потеряв по отношению к доллару около 6% (еще в июне доллар можно было купить за 56,6 руб., а сегодня его цена составляет 60,7). Эта ситуация нравится правительственным чиновникам, продолжает газета.
"Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно же, будет колебаться, но колебаться он будет в ограниченном диапазоне - у нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения", - сказал глава минэкономразвития России Максим Орешкин. Ранее министр описал дно, на которое, как он ожидает, опустится рубль: 63-64 рубля.
Нынешний август начался с подписания в США закона об антироссийских санкциях, правда, S&P Global Ratings объявило в среду, что он не повлиял на рейтинг обязательств в рублях.
"Я не вижу причин для панического обвала рубля в нынешнем августе, - сказал инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков. - Во-первых, российская экономика более или менее адаптировалась к внешним шокам. В первом полугодии зафиксирована позитивная экономическая динамика после шести подряд кварталов рецессии. Обозначились точки роста в сфере энергетики, сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности. Реальные доходы населения перестали снижаться. Во-вторых, введение новых санкций со стороны США уже заложено в котировки рубля к доллару и евро. В-третьих, нефть сорта Brent торгуется заметно выше 50 долларов за баррель, а это более чем на 25% выше 40 долларов, заложенных в базовый сценарий бюджета", - комментирует он.
Эксперт подчеркивает, что на протяжении последних лет наблюдается один и тот же сценарий поведения рубля: в первом полугодии рубль укрепляется, а в декабре или начале января достигает внутригодового дна.
"На мой взгляд, отсутствуют фундаментальные факторы для резкой девальвации рубля, - говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - До конца года предстоит выплатить около 30 млрд долларов по внешним долгам, но приток валюты от экспорта составляет около 8 млрд долларов в месяц, то есть дефицита валюты из-за повышенного спроса не возникнет".
"Черным нынешний август, может быть, и не станет, но вот темно-серым - вполне возможно, - комментирует директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. - Тренд на укрепление рубля сломлен, нефть чуть подросла, но надежды ОПЕК на 60 долларов за баррель не оправдываются. До конца месяца возможен курс в 63-64 рубля за доллар".
"Коммерсант": назначение племянницы Рогозина назвали "нецелесообразным"
Историю с назначением племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина директором Сочинского нацпарка продолжают комментировать в прессе.
"Коммерсант" пишет, что полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов предложил своего кандидата на этот пост. А в правительстве рассчитывают назначить главой нацпарка человека из минприроды.
По информации газеты, Устинов обратился к главе минприроды РФ Сергею Донскому с письмом, в котором указывает на "нецелесообразность" назначения на должность директора Сочинского нацпарка племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой. Устинов указал, что племянница Рогозина не работала в природоохранных организациях, а в течение полутора лет допустила около 40 административных правонарушений.
Устинов предложил назначить своего кандидата на эту роль - министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. По сведениям газеты, шансы Сергея Еремина занять этот пост невелики: вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в правительстве природоохранную деятельность, с недоверием относится к местным кадрам, считая более целесообразным назначить главой нацпарка человека из Москвы. Схожая позиция и у минприроды.
Что еще почитать:
Фильм "Матильда" Алексея Учителя, который никто не видел, но все обсуждают, комментирует "Новая газета".
Издание старается переключить внимание общественности на сам фильм и его художественную составляющую.
Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си