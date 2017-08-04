Как отец построил для дочери-аутиста парк развлечений за $51 млн

Image caption Морган вдохновила своего отца на создание парка развлечений

Однажды Гордон Хартман из американского штата Техас отправился вместе со своей семьей поплавать в бассейне и вдруг понял, что с его 12-летней дочерью Морган никто не хочет играть.

Она хотела подружиться с кем-то, плавая в бассейне, но дети быстро вылезли из воды.

У 12-летней Морган - одна из форм аутизма, ее сознание как у пятилетнего ребенка.

Этот случай вынудил отца Морган принять необычное решение.

"Морган - удивительная юная леди. Когда вы встречаете ее, она всегда улыбается или порывается вас обнять", - рассказывает он.

Хартман и его жена Мэгги спросили других родителей, куда бы они могли свозить свою дочь, чтобы она чувствовала себя комфортно и могла поиграть с другими детьми.

"Мы поняли, что такого места просто не существует".

Поэтому в 2007 году Гордон решил его создать своими руками. Бывший риелтор еще в 2005 году продал свой бизнес и основал Семейный фонд Гордона Хартмана - благотворительную организацию, помогающую людям с особенностями развития. Затем он задумался о строительстве "первого в мире парка развлечений, доступного для всех".

"Мы хотели создать тематический парк, где абсолютно любой человек мог бы делать все, где люди с ограниченными возможностями и обычные люди смогли бы играть", - говорит Хартман.

Он собрал врачей, терапевтов, родителей, чтобы проконсультироваться, какие объекты должны быть в парке.

Парк был построен на участке площадью 25 акров (10 гектаров) заброшенного карьера в Сан-Антонио, штат Техас.

Строительство парка, названного Хартманом в честь дочери "Страной чудес Морган", обошлось в 34 млн долларов, парк был открыт в 2010 году.

Среди аттракционов - колесо обозрения, качели, игровая площадка, миниатюрный поезд и многое другое.

Посетители часто говорят Хартману, что благодаря ему впервые смогли побывать на таких аттракционах.

В парке также есть карусель, на которой могут кататься люди в инвалидных креслах. Карусель вращается, двигаясь вверх и вниз, на ней установлены фигуры разных животных.

"Когда мы открылись, Морган очень боялась кататься. Она не понимала, почему карусель едет по кругу, а животные то поднимаются, то опускаются", - вспоминает отец девочки.

Морган отважилась прокатиться на карусели только через три года.

"Сначала она могла постоять рядом, потом решилась залезть на животное, но нельзя было запускать карусель. Это был медленный процесс, зато теперь она любит кататься", - говорит Гордон.

Более миллиона человек

За время, прошедшее с его открытия, в парке "Страна чудес Морган" побывали более миллиона посетителей из 67 стран и из всех 50 американских штатов. Треть посетителей - люди с ограниченными возможностями и особенностями развития. Для них вход в парк бесплатный.

"Каждый год мы открываем парк, зная, что потеряем более миллиона долларов. и нам приходится восстанавлить эти деньги за счет сбора средств и наших партнеров", - говорит Хартман.

В этом году парк расширили, открыв "Остров вдохновения Морган", водный парк развлечений.

"В июле посетителей было мало, потому что инвалидные кресла быстро раскалялись на солнце. Поэтому мы решили создать рядом водный парк", - объясняет Гордон.

На острове используют теплую воду, которая помогает посетителям с мышечными проблемами. Защищенные от воздействия воды моторизированные инвалидные коляски работают благодаря сжатому воздуху.

Строительство водного парка обошлось в 17 миллионов долларов.

"Вчера ко мне на "Острове вдохновения" подошел мужчина и пожал руку. Он показал на своего сына с особенностями развития и заплакал. Он сказал, что его ребенок никогда раньше не имел возможности поиграть в воде", - рассказывает Гордон Хартман.

По его словам, три четверти посетителей парка - здоровые люди, а сам парк влияет на людей именно так, как он и хотел.

"Он помогает людям понять, что все мы разные в чем-то, но на самом деле одинаковые. Я видел девочку в кресле, игравшую с другой девочкой без специальных потребностей. И это круто", - говорит он.

Новые планы

Гордон Хартман не собирается строить новые парки развлечений, несмотря на сотни писем от людей, которые хотели бы, чтобы такой парк появился и в их районе. Теперь Хартман хочет открыть в Сан-Антонио специальные образовательные центры для подростков с ограниченными возможностями.

"Я знаю, что многие организации пытаются построить что-то подобное нашей "Стране чудес Морган", и мы продолжим с ними работать".

Гордон продолжает брать свою дочь Морган погулять и поиграть в парк, она теперь в нем своего рода знаменитость.

"Когда она приходит, она там как рок-звезда. Люди хотят поговорить с ней и сфотографироваться", - делится он.

Морган сейчас 23 года, ее состояние намного лучше, она больше общается.

"Морган знает, что парк назван в ее честь, но не думаю, что она осознает, что этот парк значит на самом деле и как он меняет человеческие жизни", - говорит отец девушки.

Все фотографии предоставлены Jerstad Photographics и Gordon Hartman Family Foundation