Михась, Усманов и Ликсутов: кто защищал честь и достоинство от Навального

Правообладатель иллюстрации EVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT Image caption Алексей Навальный почти каждый месяц судится из-за своих публикаций

В четверг фонд "Соцгоспроект" однокурсника премьера Дмитрия Медведева Ильи Елисеева обратился с иском о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и возглавляемому им Фонду борьбы с коррупцией. Русская служба Би-би-си вспомнила, кто еще обвинял оппозиционера в распространении порочащих сведений и чем это закончилось.

Владимир Свирид, активист "Единой России"

Рядовой член партии "Единой Россия" Владимир Свирид в первый раз попытался засудить Навального еще в октябре 2011 года, после того как оппозиционер в эфире "Финам FM" назвал организацию "партией жуликов и воров". Фразу тогда взяли на вооружение все оппозиционные политики, а Свирид обратился в Люблинский суд, потребовав взыскать с Навального 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд в удовлетворении иска отказал.

Спустя несколько месяцев журнал Esquire опубликовал "Правила жизни" Навального, в которых, в том числе, была и такая фраза: "В "Единой России" попадаются люди, которые, в общем-то, мне симпатичны. Но если ты вступил в "Единую Россию", то ты все-таки вор. А если и не вор, то точно жулик, потому что своим именем прикрываешь остальных воров и жуликов".

Свирид в итоге обратился с повторным иском в Люблинский суд, который в июне 2012 года присудил ему 30 тысяч рублей вместо запрашиваемого миллиона. Активист позднее пригрозил, что подаст к Навальному сразу "10 тысяч исков", однако этого так и не произошло.

Оппозиционер, проиграв апелляцию в Мосгорсуде, направил жалобу на решение Люблинского суда в ЕСПЧ. В июне 2014 года суд в Страсбурге принял заявление, решение по делу еще не принято.

Владлен Степанов, бывший муж главы московской налоговой инспекции № 28

Навальный в апреле 2011 года опубликовал в своем блоге сообщение, в котором процитировал результаты расследования фонда Hermitage Capital Management о причастности предпринимателя Владлена Степанова к хищениям через налоговую инспекцию. Бывшая жена Степанова, Ольга Степанова, возглавляла московскую налоговую инспекцию № 28. Именно о махинациях в этой инспекции рассказывал юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, который умер в московском СИЗО.

В итоге Степанов подал к Навальному иск о защите чести и достоинства, потребовав 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В октябре 2011 года Люблинский суд принял решение удовлетворить иск частично и взыскать с Навального 100 тысяч рублей.

Проиграв апелляцию, Навальный обратился в ЕСПЧ, посчитав, что российский суд нарушил его право на свободу выражения мнения. Решение по этой жалобе еще не принято.

Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества

В сентябре 2013 года Алексей Навальный в своем блоге назвал руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина "аферистом", а сам фонд "специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях". Костин в итоге обратился к Навальному с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Люблинский суд в феврале 2014 года частично удовлетворил требования Костина, взыскав с Навального 100 тысяч рублей. Навальный обратился с апелляцией в Мосгорсуд, который не только подтвердил решение, но и повысил размер компенсации в пять раз.

Оппозиционер в итоге, как и в случае с предыдущими проигранными исками, вновь обратился в Европейский суд по правам человека.

Сергей Неверов и Игорь Руденский, депутаты-единороссы

В ноябре 2014 года Навальный опубликовал в своем блоге материал о дачном кооперативе "Сосны", в котором по соседству располагались дачи нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе Вячеслава Володина, на тот момент замруководителя президентской администрации, секретаря "Единой России" Сергея Неверова, депутата-единороса Игоря Руденского и Сергея Приходько, руководителя аппарата правительства.

Правообладатель иллюстрации ISAKOVA ANNA/TASS Image caption В ноябре 2014 года Навальный опубликовал в своем блоге материал о дачном кооперативе "Сосны", в котором по соседству располагались дачи нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе секретаря "Единой России" Сергея Неверова

Фонд борьбы с коррупцией заявил, что цена каждого земельного участка во много раз превышает официальный уровень годового дохода его владельца. Навальный также обвинил Неверова и Руденского, что те не задекларировали свою недвижимость.

Парламентская комиссия по контролю за доходами депутатов в декабре заявила, что не нашла оснований проверять достоверность деклараций Неверова и Руденского - с такой просьбой в Думу обратилась главный редактор The New Times Евгения Альбац.

В итоге Неверов и Руденский обратились к Навальному с исками, по итогам которых суд обязал его опубликовать опровержение. Оба решения оппозиционер оспорил в ЕСПЧ.

Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы

Летом 2014 года Алексей Навальный в своем блоге обвинил главу Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова в том, что тот владеет зарубежными активами, не указывая эти сведения. Ликсутов подал иск к Алексею Навальному, соратнику оппозиционера Георгию Албурову и ФБК.

Ликсутов в своем иске требовал признать публикацию недостоверной, обязать Навального опровергнуть сведения о наличии у него активов, а также выплатить ему компенсацию на сумму 3,5 млн рублей.

Люблинский суд в очередной раз признал Навального виновным, назначив Ликсутову компенсацию в 600 тысяч рублей. Глава ФБК проиграл апелляцию и обратился в ЕСПЧ.

Дмитрий Саблин, лидер движения "Антимайдан"

Судился с Навальным и глава движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин. На тот момент был сенатором от Подмосковья, а в 2016 году был избран в Госдуму. Оппозиционер летом 2015 года в своем блоге заявлял, что "Антимайдан" - это движение "в защиту имущества сенатора Саблина, полученного в результате взяток и махинаций, благодаря женитьбе на дочери губернатора, укравшего миллиарды из бюджета Московской области".

Жена Саблина Алла (девичья фамилия Налча) упоминалась в блоге Навального как племянница экс-губернатора Московской области Бориса Громова.

Оппозиционер также писал, что Саблин не задекларировал элитный участок на Рублевке.

Саблин подал иск к Навальному вместе со своей женой, потребовав возместить моральный ущерб в размере 5 млн рублей каждому. Суд зимой 2016 года признал Алексея Навального виновным и обязал его выплатить Дмитрию Саблину 408 тысяч рублей.

Костромское отделение партии "Яблоко"

Костромское отделение партии "Яблоко" решило судиться с Навальным после того, как летом 2015 года тот в своем блоге заявил, что местное отделение партии "купил тамошний олигарх, только что вышедший из "Единой России".

В официальном заявлении партии говорилось, что "Навальный намекал на лидера списка "Яблока" Владимира Михайлова". "Яблоко" в своем заявлении подчеркнуло, что Михайлов "не покупал" партию и вышел из "Единой России" за четыре года до этого.

"Яблоко" требовало у Навального компенсацию в 1 млн рублей, однако затем отказалось от этого, потребовав лишь опровергнуть публикацию в блоге. Суд удовлетворил иск, обязав Навального возместить истцам судебные расходы в размере 36 тысяч рублей.

Алишер Усманов, бизнесмен, и фонд "Соцгоспроект" однокурсника Дмитрия Медведева

Участник списка Forbes Алишер Усманов обратился к Навальному с иском из-за упоминания в фильме-расследовании "Он вам не Димон", посвященном российскому премьеру Дмитрию Медведеву. Фильм вышел в марте 2016 года. В нем говорилось, что глава правительства через сеть фондов контролирует многомиллиардные активы, в том числе, дорогостоящую недвижимость.

В публикации утверждалось, что Усманов якобы подарил фонду "Соцгоспроект", который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу в качестве взятки Медведеву. Премьер назвал расследование "компотом".

Правообладатель иллюстрации Alisher Usmanov/YouTube Image caption Усманов записал видеообращения к Навальному в ответ на публикацию ФБК

Усманов ответил на обвинения двумя записями в видеоблоге, а также обратился в суд, требуя удалить один из фрагментов фильма; материальных требований он не выдвигал. Люблинский суд удовлетворил это требование. Навальный обратился на это решение с апелляцией, которую Мосгорсуд рассмотрит 11 августа.

4 августа стало известно, что с иском к Навальному также обратился сам "Соцгоспроект". В своем заявлении фонд потребовал опровергнуть фразы, из которых следует, что "Соцгоспроект" является участником коррупционной сети, а также утверждения, что он в действительности не занимается благотворительностью, а использует её как прикрытие незаконной деятельности.

Материальных требований к оппозиционеру "Соцгоспроект" не выдвинул.

Сергей Михайлов, предприниматель

В середине июня иск к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией подал бизнесмен Сергей Михайлов. В расследовании ФБК о семье генпрокурора Юрия Чайки от 1 декабря 2015 года предприниматель упоминается как "глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась" и "криминальный авторитет 1990-х".

В расследовании ФБК также утверждалось, что в Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией. В публикации также говорилось о сделке, в рамках которой швейцарский партнер сыновей генпрокурора Юрия Чайки в 1990-х помог Михайлову купить виллу и оформить вид на жительство.

Михайлов в итоге потребовал взыскать по 250 тысяч рублей с Навального и ФБК. В разговоре с РБК пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова отметила, что в иске не говорится про удаление фрагментов фильма "Чайка".

Заседание по этому делу должно состояться 7 августа.