Конкурс туристической фотографии: лучшие снимки за 14 лет

Правообладатель иллюстрации GMB Akash / TPOTY

Молодая женщина-безбилетница пристроилась на сцеплении вагонов скоростного поезда в Бангладеш. Снимок сделан победителем конкурса "Туристический фотограф 2009 года".

Эту и другие работы можно увидеть на выставке в Лондоне, на которой представлены фотографии победителей последних лет и снимки-фавориты жюри за последние 14 лет.

2003, Хойан, Вьетнам

Майкл Матлах, США

Правообладатель иллюстрации Michael Matlach / TPOTY

Комментарий жюри: "Утренний рынок с его бурлящим движением и яркими красками блестяще пойман камерой Майкла Матлаха и показывает сущность рынка в одном кадре".

2004, Колензе, Мали

Реми Бенали, Франция

Правообладатель иллюстрации Remi Benali / TPOTY

Мальчик радуется холодному ветру в жаркий сезон.

2005, Гавана, Куба

Лорне Ресник, Канада

Правообладатель иллюстрации Lorne Resnick / TPOTY

Комментарий автора: "Я только вошел во двор жилого комплекса, и почему-то оглянулся назад и увидел начало этого межоконного обмена".

2005, Нидерланды

Герард Кингма, Нидерланды

Правообладатель иллюстрации Gerard Kingma / TPOTY

Комментарий жюри: "Случайный момент, когда автор сосредоточился на группе овец и поймал идеальный выигрышный образ на тему "Момент свободы".

2005, Халиско, Мексика

Тодд Уинтерс, США

Правообладатель иллюстрации Todd Winters / TPOTY

Продавец шляп разместил свой товар на тротуаре мексиканского города Тепатитлан.

2009, Матхура, штат Уттар-Прадеш, Индия

Порас Чаудхари, Индия

Правообладатель иллюстрации Poras Chaudhary / TPOTY

Ежегодный индуистский фестиваль красок - это яркий, полный энергии праздник, знаменующий конец зимы и приход весны.

2011, Канадская Арктика

Томас Кокта, Германия

Правообладатель иллюстрации Thomas Kokta / TPOTY

Комментарий автора: "В разгар солнечных бурь я знал, что 2011 год станет отличным годом для съемок Северного сияния, поэтому я выделил три недели на путешествие по Канадской Арктике, чтобы попытаться поймать это потрясающее явление. Я проводил ночи снаружи при температуре от -40°C до -45°C".

2011, Белое море, Карелия, Россия

Франко Банфи, Швейцария

Правообладатель иллюстрации Franco Banfi / TPOTY

Комментарий автора: "Белуха подплыла ко мне и развернулась назад, едва не коснувшись меня. Она сделала это несколько раз, прежде чем начать приближаться и останавливаться передо мной, дав мне возможность сделать несколько снимков. Она не была агрессивна, просто хотела играть".

2012, Долина реки Омо, Эфиопия

Ян Шлегель, Германия

Правообладатель иллюстрации Jan Schlegel / TPOTY

Комментарий автора: "Бива - один из самых уважаемых воинов племени Каро. Он с гордостью сказал, что убил трех львов, четырех слонов, пять леопардов, 15 буйволов, много крокодилов и нескольких человек на войне с соседними племенами. Глубоко вздохнув, он добавил, что времена изменились и охота запрещена, а он скучает по старым традициям своих предков".

2012, Сибирь, Россия

Алессандра Мениконзи, Швейцария

Правообладатель иллюстрации Alessandra Meniconzi / TPOTY

Ненецкая девочка, тянущая за собой хворост.

2013, Пхукет, Таиланд

Джастин Мотт, США

Правообладатель иллюстрации Justin Mott / TPOTY

Комментарий автора: "Это изображение озадачивает людей: "Почему ноги слона не видны, если он стоит в том же бассейне, что и девочка?" Ответ очень простой: слон не в воде! Девушка плавает в очень большом бассейне, построенном с эффектом бесконечного края, а слон стоит на твердой почве за ней. Мне пришлось зайти в бассейн, погрузить мою камеру (в защитном чехле) так, чтобы наполовину она была в воде, а наполовину - над водой".

2014, Река Мара, Серенгети

Николь Камбр, Бельгия

Правообладатель иллюстрации Nicole Cambre / TPOTY

Комментарий автора: "Стадо диких животных запуталось под дождем и пересекло реку в обоих направлениях. Небольшая группа попыталась вернуться назад, чтобы присоединиться к большей группе, которая, казалось, двигалась дальше, но они дошли до места, которое было слишком крутым для пересечения. Это животное не дождалось своей очереди и просто прыгнуло на других".

2014, Киншаса, Демократическая Республика Конго

Джонни Хагланд, Норвегия

Правообладатель иллюстрации Johnny Haglund / TPOTY

Комментарий фотографа: "Щеголи" - уникальное сообщество людей, которые разгуливают по улицам Киншасы в дорогой дизайнерской одежде, контрастирующей с окружающей бедностью. Несмотря на то, что их внешний вид как бы демонстрирует, насколько отличаются они от других людей в стране, на самом деле все мужчины, изображенные на фотографии, имеют обычную работу и семьи".

2015, Бассейн Атчафалайа, Луизиана, США

Марсел ван Оостен, Нидерланды

Правообладатель иллюстрации Marsel van Oosten / TPOTY

Комментарий автора: "Каякинг среди гигантских кипарисов туманным утром по одному из бесчисленных заболоченных участков бассейна Атчафалая, крупнейшего водоболотного комплекса в США. На моей фотографии очень важны графические формы и линии, а также отсутствие хаоса. Однако болота в Луизиане - это как раз абсолютно беспорядочное".

Все фотографии предоставлены конкурсом "Туристический фотограф года".