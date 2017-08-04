Что такое большое жюри в Америке и на что оно способно?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роберт Мюллер не раскрыл никаких деталей ведущегося расследования

Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных.

По мнению экспертов, этот шаг предполагает, что Мюллер решил собирать показания у членов команды Трампа в более жестком ключе, а само расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Дональд Трамп на встрече с избирателями в Хантингтоне, Западная Вирджиния, назвал все подозрения о вмешательстве России в выборы "уткой" и выдумкой, унижающей США.

Россия неоднократно отвергала все обвинения по этому поводу.

Какова задача большого жюри?

Задача большого жюри - определить, существует ли достаточно оснований полагать, что было совершено преступление.

Однако даже если жюри сочтет, что имеются достаточные основания для предъявления обвинений в уголовно наказуемом правонарушении, это не означает, что подобное обвинение неизбежно будет предъявлено.

Чтобы прийти к заключению, жюри может выдавать повестки в суд, обязывающие людей явиться для дачи показаний, или передать связанные с идущим расследованием документы.

Члены жюри могут задавать вопросы свидетелям, которым не разрешается приходить на заседания в сопровождении адвокатов.

Кто входит в состав большого жюри?

В США расширенная коллегия присяжных, или большое жюри, состоит из рядовых граждан, которые заслушивают показания, даваемые на закрытых заседаниях.

В руководстве по судопроизводству США записано, что члены большого жюри "избираются произвольно из списков зарегистрированных избирателей, списков проголосовавших или, если есть необходимость, из других ресурсов".

Сколько человек входит в его состав?

Это число может варьироваться: минимальное - это шесть, самое большое - 23, тогда как большое жюри федерального суда обычно насчитывает от 16 до 23 человек.

Именно поэтому используется термин "большое": обычное жюри присяжных, или, как его еще называют, малое жюри, состоит из 12 человек.

Чем еще большое жюри отличается от суда присяжных?

Большое жюри, в отличие от суда присяжных, не решает вопрос виновности или невиновности потенциального ответчика.

Слушания проходят в закрытом режиме в отсутствие прессы. Обычно находящемуся под следствием лицу не разрешено присутствовать при этих дознаниях.

Закрытый режим прежде всего ограждает членов жюри от запугиваний и давления, а также невиновных людей от необоснованных обвинений.

Как большое жюри будет использоваться в данном случае?

Как федеральные прокуратуры, как и прокуроры штатов и округов могут задействовать расширенную коллегию присяжных, однако по всем преступлениям на федеральном уровне должно быть составлено обвинительное заключение, подписанное большим жюри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп в Западной Вирджинии: "Мы победили не из-за России, мы победили благодаря вам"

Согласно американской прессе, прокуроры уже в течение нескольких месяцев используют расширенную коллегию присяжных Восточного округа штата Вирджиния, уже вызвавшую повестками некоторых свидетелей.

Однако Мюллер принял решение прибегнуть к помощи одного большого жюри, заседающего в Вашингтоне, и уже, по некоторым сообщениям, работающего по этому делу на протяжении последних нескольких недель.

Замена вирджинской коллегии на вашингтонскую вызвана практическими соображениями: офис Мюллера неподалеку, и он лучше знаком с федеральным судом Вашингтона.

Если расширенная коллегия не проголосует за вынесение обвинительного акта, то обвинения все равно могут быть выдвинуты, в случае если прокуроры смогут убедить судью.

Работа расширенной коллегии присяжных может занять месяцы, даже годы.

Что именно будет изучать жюри?

Поскольку все происходит на закрытых заседаниях, то никакого обнародования не будет. Сам Мюллер не стал раскрывать никаких подробностей.

Ясно, что в центре расследования - встреча, состоявшаяся в июне 2016 года, на которой сын президента Дональд Трамп-младший и его зять Джаред Кушнер встречались с российским юристом Натальей Весельницкой.

Дональд Трамп-младший уже признал, что на этой встрече ему был обещан материал, компрометирующий кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никаких последствий у этой встречи не было.

Согласно информации агентства Рейтер, расширенное жюри рассматривает, побуждал ли кто-либо из входивших в предвыборный штаб Трампа людей российскую сторону, чтобы те начали сливать компромат на Хиллари Клинтон и ее окружение.

В частности, Мюллера интересует, знал ли Трамп о встрече сына с Весельницкой до того, как она произошла, или же его поставили в известность позже.

Американские СМИ со ссылкой на анонимные источники, связанные с ведущимся расследованием, пишут, что один из вопросов, стоящих перед большим жюри, - не препятствовал ли отправлению правосудия сам президент Трамп, когда уволил главу ФБР Джеймса Коми, который прежде возглавлял расследование о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию.

Мюллер также изучает финансовые сделки Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборную кампанию Трампа, а также Майкла Флинна, уволенного Трампом с поста советника по нацбезопасности.