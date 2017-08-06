Как расследуются дела о гибели российских журналистов в Донбассе
Три года назад в Донецкой области погиб фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин. Следствие до сих пор не пришло к выводу о виновных в его смерти.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как расследовались дела о гибели журналистов в зоне конфликта на юго-востоке Украины.
Андрей Стенин, "Россия сегодня". Поиск свидетелей.
6 августа 2014 года фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, работавший в зоне боевых действий на востоке Украины, выехал на очередное задание с представителями "Информационного корпуса" самопровозглашенной ДНР Сергеем Коренченковым и Андреем Вячало. Вблизи города Снежное их машина попала под обстрел, почти месяц о судьбе журналиста не было ничего известно.
Факт его гибели агентство "Россия сегодня" официально подтвердило лишь 3 сентября 2014 года.
"Вечером 6 августа он на автомобиле Renault Logan в составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное -Дмитровка, - было сказано в заявлении Следственного комитета России (СК), вышедшего в тот же день. - Колонну охраняли шестеро ополченцев. Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно 79-я аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение".
С сентября 2014 года Следственный комитет не сообщал никаких новостей о ходе расследования гибели Андрея Стенина.
В начале июля русская служба Би-би-си поинтересовалась у пресс-службы "России сегодня", известно ли что-то агентству о ходе следствия. "Россия сегодня" отправила запрос в СК.
2 августа за несколько дней до третьей годовщины гибели Андрея Стенина СК выпустил заявление, что расследование продолжается.
Дословно повторив собственный рассказ о трагедии трехлетней давности, в СК сообщили, что тогда же направили запрос о правовой помощи "в компетентные органы Украины".
В поступившем из Киева ответе было сказано, что украинские следователи также ведут досудебное расследование по фактам убийства журналистов.
"В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина, - сказано в заявлении СК от 2 августа. - Также следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств".
Анатолий Клян, "Первый канал". Названы фамилии офицеров.
Как и в деле Андрея Стенина, нет никаких подвижек и в расследовании гибели в Донбассе оператора "Первого канала" Анатолия Кляна.
Оператор погиб в ночь на 30 июня 2014 года недалеко от Авдеевки, в 15 км от Донецка. Вместе со съемочной группой он попал под обстрел и получил смертельное ранение.
Сразу после смерти Кляна представитель СК Владимир Маркин объявил, что "за этой смертью стоит украинский миллиардер Игорь Коломойский".
11 июля 2014 года СК выпустил новое заявление: "В убийстве оператора Первого канала Анатолия Кляна подозревается командир дивизиона донецкого зенитного ракетного полка полковник Маламен, который, по версии следствия, лично отдал приказ стрелять на поражение в гражданских лиц, в результате которого и был убит Анатолий Клян".
В том же заявлении СК перечислил фамилии еще 14 украинских офицеров, якобы причастных "к проведению карательной операции против мирного населения".
Но с тех пор не было сообщения ни о допросах, ни о задержаниях, ни о каком-либо совместном с украинской стороной расследовании дела.
30 июня, в день третьей годовщины его смерти, "Первый канал" выпустил сюжет о том, как коллеги приносят цветы к могиле журналиста, но о расследовании там не было сказано ни слова.
На "Первом канале" Русской службе Би-би-си затруднились сообщить, на какой стадии сейчас находится следствие и ведется ли оно в принципе.
Андреа Рокелли и Андрей Миронов. Расследование итальянских властей.
В 2014 году итальянский фотограф Андреа Рокелли вместе с переводчиком, российским журналистом и правозащитником Андреем Мироновым, а также с французским фотографом Вильямом Рогуленом работали в пригороде Славянска, который в тот момент контролировался сепаратистами ДНР во главе с Игорем Стрелковым.
25 мая у поселка Андреевка машина с журналистами попала под обстрел. Рокелли и Миронов погибли на месте, французский фотограф получил осколочное ранение в ногу.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Миронова, но ничего о результатах расследования не сообщал.
Украинские власти в 2014 году обвинили в обстреле журналистов пророссийских сепаратистов: первый вице-премьер правительства Украины Виталий Ярема заявил, что Рокелли с Мироновым получили смертельные ранения "во время минометного обстрела со стороны "террористов"".
Итальянские власти вели свое расследование, о результатах которого стало известно совсем недавно.
30 июня в Болонье итальянские полицейские задержали бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого назвали подозреваемым в убийстве Рокелли и Миронова.
Про Маркива известно, что он уроженец Тернопольской области, и в 2003 году переехал из Украины в Италию вместе с матерью и сестрой. В Италии он получил образование, итальянское гражданство и работал диджеем.
В конце 2013 года, в разгар протестов на Майдане, Маркив вернулся в Киев. Там он стал активистом "Евромайдана", а после начала боевых действий на востоке страны вступил в 1-й добровольческий батальон национальной гвардии.
В национальной гвардии Маркив служил вплоть до ареста в аэропорту Болоньи, куда прилетел в гости к родным.
Украинские власти выразили протест в связи с задержанием ветерана АТО.
В заявлении Национальной гвардии, где служил задержанный, повторили версию трехлетней давности: журналисты погибли в результаты артобстрела со стороны "российско-террористических войск".
Советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко после задержания Маркива назвал его арест провокацией российских спецслужб, которые "передали в Италию надуманные документы". По его словам, в батальоне, где служил Маркив, не было минометов. О том же говорится и в заявлении Нацгвардии.
Генпрокуратура Украины уже обратилась к итальянским властям с требованием "предоставить основательные доказательства вины" задержанного.
Однако сразу несколько журналистов, работавших в мае 2014 года в Славянске, рассказали Русской службе Би-би-си, что место, где погибли Андреа Рокелли и Андрей Миронов, обстреливалось с позиций украинских войск именно из минометов.
"На месте их гибели находился оставленный блокпост ДНР, и с позиций украинских войск на горе Карачун это место прицельно обстреливалось", - рассказал Русской службе Би-би-си российский журналист Андрей Бородулин.
По его словам, туда никто не ездил, таксист, который привез журналистов, мог просто не знать об обстановке.
"Когда они погибли, первая реакция у всех была: зачем они вообще туда поехали? Это была ошибка", - говорит Бородулин.
Бородулин говорит, что на машине журналистов не было маркирующих наклеек, поэтому украинские военные никак не могли знать, кто едет в этом автомобиле, и могли открыть огонь, решив, что перед ними сепаратисты.
- В Италии арестован украинец по делу о гибели фотографа под Славянском
- ОБСЕ обеспокоена утечкой данных работавших в Донбассе журналистов
- ОБСЕ требует расследовать гибель Рокелли и Миронова
Программный директор московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина рассказала Русской службе Би-би-си, что накануне гибели журналистов попала со своими коллегами под обстрел на том же месте.
"Дом по этой же улице наполовину разрушен минометным обстрелом, и еще несколько поврежденных домов всего в нескольких шагах. Следы от снарядов оставляют маленькие сомнения в том, что они прилетели с украинской базы на горе по ту сторону Славянска - в ответ на стрельбу и обстрелы повстанцев, которые находились в городе и вокруг него", - сказано в ее репортаже для Human Rights Watch, опубликованном 28 мая 2014 года.
Брат погибшего Андрея Миронова Александр рассказал Русской службе Би-би-си, что представители миссии ОБСЕ обследовали место, где погибли журналисты, и также пришли к выводу, что обстрел велся со стороны горы Карачун.
Отец убитого итальянского фотографа Рино Роккели сказал "Новой газете", что склонен доверять результатам расследования: "В Италии следствие контактирует со мной. Сейчас я точно могу подтвердить: этот человек, Виталий Маркив, очень много знает, с ним сейчас работает следствие, - сказал он. - Это расследование провела Италия. И я склонен ему доверять больше как независимому, чем если бы его выполнила одна из сторон военного конфликта".
Следственный комитет за прошедший со дня ареста Маркива месяц никак не прокомментировал его задержание. Александр Миронов говорит, что последний раз он был в СК зимой 2017 года.
Меня включили в список потерпевших, но опрашивали не по конкретному эпизоду, а в рамках большого "украинского дела", - сказал он Русской службе Би-би-си.
Бородулин вспоминает, что примерно полтора года назад следователи допрашивали и его: "И по эпизоду гибели Миронова, и вообще по всему, чему я был свидетелем".
Тогда же, говорит журналист, в "Фейсбук" ему написал человек, который представился украинским следователем. Но его расспросы были неформальные, и настойчивости он не проявлял.
Рино Рокелли говорит, что с украинской стороной не контактирует.
"В документах украинского следствия сказано, что из тела был извлечен осколок снаряда, он есть в их распоряжении, - говорит Александр Миронов. - Но почему в Киеве не провели его полноценную экспертизу, я не знаю, и это очень странно".
Бородулин добавляет, что украинские власти могли опросить и ключевого свидетеля - таксиста.
Игорь Корнелюк и Антон Волошин, ВГТРК
Единственный случай, когда дело о гибели российских журналистов в Донбассе довели до российского суда, произошел с Надеждой Савченко.
Взятую в плен в Луганской области украинскую военнослужащую обвинили в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли 17 июня 2014 года в результате обстрела на блокпосту у поселка Металлист под Луганском.
В плену, а затем в российском СИЗО Савченко пробыла в итоге почти два года, пока в марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области не признал ее виновной в убийстве журналистов ВГТРК и не приговорил к 22 годам заключения.
За время, пока Савченко находилась в российском СИЗО, ее успели избрать депутатом Верховной рады и назначить делегатом ПАСЕ.
В тюрьме после вынесения приговора Савченко находилась недолго: уже в мае 2016 года российский президент Владимир Путин ее помиловал по просьбе родственников убитых журналистов. Савченко обменяли на Александра Александрова и Евгения Ерофеева - россиян, попавших в плен в Луганской области, которых в Киеве называли действующими бойцами ГРУ, а российская сторона - добровольцами народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
Впрочем, этот громкий суд был скорее исключением из правила.
Разница в подходах
В марте 2017 года глава СК Александр Бастрыкин говорил в интервью "Российской газете", что ведомство расследует 104 уголовных дела по событиям на Украине.
"76 из них объединены в одно производство с уголовным делом о применении запрещенных средств и методов ведения войны, - рассказал Бастрыкин. - В этом деле к ответственности привлекаются более 90 человек".
Бывший адвокат Надежды Савченко Илья Новиков сказал Русской службе Би-би-си, что между тем, как российские и итальянские правоохранительные органы расследуют гибель своих журналистов, есть фундаментальная разница.
"Русские с самого начала отчитывались количеством. Массово объявляли в розыск украинских генералов, политиков, олигархов. В такой ситуации и нельзя никогда выйти на конкретного исполнителя", - говорит он.
"В результате каких-то осмысленных новостей о ходе расследования большого "украинского дела" не было уже очень давно, - говорит Новиков. - У итальянцев же был один эпизод, по которому они могли вести конкретную работу. Я не берусь судить о качестве собранной ими доказательной базы, но разница в подходах к следствию была просто принципиальная".