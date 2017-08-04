Губернаторы и деятели культуры: кто просил Путина остаться

Правообладатель иллюстрации Metzel Mikhail/TASS Image caption За кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах готовы отдать голоса 82% тех россиян, которые точно придут на участки, свидетельствуют данные проведенного в мае 2017 года опроса "Левада-центра"

Житель бурятского села от лица местных жителей попросил Владимира Путина выдвинуться на выборы в 2018 году. Обращения с просьбами не покидать свой пост появлялись на разных этапах президентской карьеры Путина - даже тогда, когда исполнить их мешала конституция.

Во время совещания по борьбе с пожарами в Бурятии в пятницу с президентом по видеосвязи пообщался один из жителей местного села Черемушки.

"Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост", - цитирует его слова "Интерфакс".

"Я подумаю, спасибо", - ответил Путин.

Русская служба Би-би-си вспоминает о нескольких просьбах и обращениях к Владимиру Путину пойти на очередной срок.

Актер Василий Ливанов

Одна из последних публичных просьб к Путину не покидать пост президента прозвучала на церемонии вручения госнаград в Кремле в январе 2017 года.

Актер Василий Ливанов поблагодарил главу государства за награду, а затем вспомнил: "Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли, что вам, может быть, и не стоит продолжать деятельность президента".

По всей видимости, речь идет о разговоре, который состоялся у Путина с работниками челябинского предприятия "Этерно". Тогда президент сказал, что мечтает "успешно завершить карьеру", больше путешествовать, "посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности".

"Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже не думай!" И это будет голос нашей с вами великой Родины - России", - предупредил Ливанов.

Рамзан Кадыров

О том, что Владимир Путин должен пойти на четвертый в своей жизни президентский срок заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

Во время большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Путин, отвечая на вопрос о возможном выдвижении, сказал, что будет следить за событиями в стране и мире и исходя из них примет решение, "когда время созреет".

"Это исключительно правильный подход. Но Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во всем мире", - написал в своем "Инстаграме" в тот же день Кадыров.

"Считаю необходимым высказать свое мнение, основанное на мнении всех жителей Чечни и, уверен, мнении миллионов россиян. Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть президентом России и после 2018 года", - заявил глава Чечни.

Режиссер Станислав Говорухин

В последние месяцы президентства Дмитрия Медведева в 2011 году к премьер-министру Владимиру Путину обратился депутат и кинорежиссер Станислав Говорухин.

"Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать свое согласие баллотироваться на пост президента Российской Федерации", - сказал Говорухин на съезде "Единой России" в ноябре 2011 года. К тому времени Путин и Медведев уже объявили, что в следующем году намерены поменяться местами: Путин пойдет в президенты, а Медведев станет премьером.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Победа Путина на выборах президента в марте 2012 года стала поводом для массовых акций протеста

"России нужен руководитель - смелый, сильный, умный, способный не только защитить права и свободы граждан, но и напомнить им об их обязанностях. И заставить их выполнять эти обязанности, в первую очередь, самую святую обязанность - соблюдать законы РФ. Такой человек у нас есть - это Владимир Владимирович Путин", - заявил кинорежиссер.

"Если духовные силы нации иссякнут, то никакое наилучшее экономическое устройство не спасет. С гнилым дуплом дерево не стоит… Он понимает, что есть самая главная задача страны и руководства - укрепить дух народа", - объяснил Говорухин свою уверенность в необходимости выдвижения Путина.

Никита Михалков и Зураб Церетели

Незадолго до выборов 2008 года, по итогам которых президентом стал Дмитрий Медведев, несколько деятелей культуры выступили с открытым письмом к Владимиру Путину. Под документом стоят четыре подписи, в том числе кинорежиссера, главы Российского фонда кино Никиты Михалкова и скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

"Российская академия художеств еще раз обращается к Вам с просьбой, чтобы Вы остались на своем посту на следующий срок, выражая мнение всего художественного сообщества России", - говорится в письме, опубликованном в "Российской газете".

По словам авторов обращения, они выражают позицию "более 65 000 художников, живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного, театрально-декорационного, народного искусства".

"Для нас жизненно важно, что и после 2008 года Вы продолжите осуществлять свою выверенную и благотворную политику, что позволит сохранить позитивное направление государственной политики, гарантирующее стабильность и процветание отечественной культуры".

Через несколько дней после публикации другие деятели культуры обратились к Путину с "антиписьмом". Авторы призывали главу государства соблюдать конституцию, запрещающую занимать президентский пост более двух сроков подряд.

"[Вы] не должны, на наш взгляд, выстраивать на глазах у всей нации хитроумные комбинации ради того, чтобы остаться у руля", - говорилось в обращении. Подписи под ним среди прочих поставили актеры Сергей Юрский и Олег Басилашвили, писатель Василий Аксенов, режиссер Андрей Смирнов.

Валентина Матвиенко и Леонид Маркелов

Впрочем, еще до деятелей культуры пойти на изменение конституции призывали региональные власти.

В поддержку третьего срока Путина высказывались несколько губернаторов. Так в 2006 году возглавлявшая Санкт-Петербург Валентина Матвиенко в интервью "Московским новостям" говорила: "На мой взгляд, третий срок для страны принципиально важен. Во-первых, нужно завершить начатое, а, во-вторых, сделать важнейшие процессы необратимыми".

"Обязательно нужен еще один срок, дальше за Россию можно быть спокойным", - предположила Матвиенко.

"Глава государства должен отдавать себе отчет в том, что будет с его уходом с поста президента", - говорил в 2005 году губернатор Новгородской области Михаил Прусак.

"Если уйдет Владимир Владимирович Путин, то в стране начнется такой же раздрай, который у нас был в начале XX века, когда были так называемые партии, которые все куда-то стремились, требовали отставки царя, а в итоге профукали страну", - отмечал тогда новгородский губернатор.

Тогда же, в августе 2005 года, продлить президентские полномочия на законодательном уровне предлагал глава республики Марий Эл Леонид Маркелов: "Глава государства у нас в стране должен иметь возможность избираться не два раза подряд, а три", - говорил он.

"Я не вижу абсолютно никакого покушения на демократические нормы, если депутаты Госдумы инициируют внесение соответствующих поправок в конституцию страны", - заявлял тогда Маркелов.

Арест по делу о получении взятки не повлиял на отношение бывшего губернатора Марий Эл к Путину. В опубликованном телеканалом "Дождь" в июне обращении Маркелова к президенту говорится:

Мое горе не измерить,

И, по правде говоря,

Продолжаю все же верить

В справедливого царя.