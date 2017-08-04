7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Сталинский удар: 80 лет назад в СССР начался Большой террор

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31 июля 1937 года был подписан один из самых страшных документов в истории: секретный оперативный приказ НКВД № 00447, положивший начало событиям, известным как "ежовщина", хотя по справедливости следовало бы говорить о сталинщине.

2. Двуличные англичане? #Londonблог учит, как правильно общаться с британцами

Изучать английский язык из учебника - одно дело. Другое - общаться с самими британцами, которые далеко не всегда говорят то, что думают на самом деле.

3. За что Дональда Трампа любят в американской глубинке

Джеймстаун - очень бедный городок в штате Теннесси. Он влюблен в Дональда Трампа. На последних выборах 83% жителей проголосовали за него и затаили дыхание в ожидании экономического чуда. Дождутся ли?

4. Киллеры, исламисты или сатанисты: кем же были члены "банды ГТА"

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Пятеро обвиняемых по делу "банды ГТА" во вторник напали на конвой в Мособлсуде, завязалась перестрелка. Погибли трое подсудимых, двое были тяжело ранены. Неожиданная развязка этой истории заставила вспомнить, что же это была за банда: жестокие убийцы, террористы или кто-то еще.

5. Блог Пастухова. Трамп и Путин: любовь вождей 2.0

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Путин и Трамп готовятся принять конфронтацию как неизбежность... Похоже, мы все действительно являемся свидетелями того, как психологический триллер перерождается в геополитический боевик, пишет политолог Владимир Пастухов.

6. Биба и гора героина: последний босс русской мафии в Нью-Йорке

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Уроженец Гомеля Борис Найфельд, которому в октябре исполнится 70, выслушал в суде Южного округа Нью-Йорка очередной приговор - на сей раз за вымогательство. Найфельда, известного под кличкой Биба, называют последним боссом старой русской мафии, орудовавшей в городах Восточного побережья США в последние десятилетия ХХ века.

7. Почему Швейцария решила быть нейтральной

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У швейцарцев богатая военная история, и они отнюдь не всегда соблюдали нейтралитет. На протяжении столетий Швейцария была страной наемников, за деньги поставляя солдат армиям других государств.