Сингапурский рецепт экономического роста в Руанде

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Руанды Пол Кагаме пользуется огромной популярностью в стране

В Руанде состоялись президентские выборы. Как ожидается, победу на них одержит действующий президент страны Пол Кагаме, который незадолго до голосования назвал выборы "формальностью" - настолько он уверен в их результате.

В победе 59-летнего Кагаме, действительно, мало кто сомневается: на предыдущих выборах президент набрал 93% голосов, в 2015 году примерно столько же жителей страны голосовало на референдуме за то, чтобы дать ему возможность баллотироваться не следующие сроки в обход конституции. Теоретически Кагаме может быть президентом до 2034 года.

У популярности Кагаме есть объяснение. Именно он прекратил геноцид в Руанде, стоивший жизни 800 тысячам тутси и умеренных хуту. Он стал президентом в 2000 году, и под его руководством Руанда совершила неслыханный по меркам африканских стран экономический скачок - темпы роста до сих пор составляют около 7%, что западным странам может только сниться, и вполне сопоставимы с темпами роста в Китае в последние пару лет.

Однако оппоненты президента обвиняют его в том, что экономические успехи страны достигнуты диктаторскими методами, а оппозиция в стране регулярно и жестоко преследуется.

Вопрос о том, насколько авторитарное правление способствует экономическому росту, обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев обсуждал с заслуженным профессором Натальского университета в Кейптауне Ириной Филатовой.

Ирина Филатова: "Экономическое чудо" в Руанде действительно происходит. Это поразительно чистая страна, очень ухоженная, аккуратная, никто не требует взяток ни от туристов, ни от бизнесменов. Страна развивается очень-очень быстро, и доходы растут, и доноры очень любят Руанду. Кроме того, после геноцида в Руанде 1994 года страна абсолютно стабильна. Для Африки это совершенно удивительно. Правительство работает очень четко. Кагаме требует исполнения обещаний, выполнения намеченных правительством задач, и требует очень жестко.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На прошлых выборах в 2010 году Кагаме набрал 93% голосов. Мало кто сомневается, что на нынешних выборах результат будет не хуже

Би-би-си: Именно в жесткости оппоненты его в первую очередь и обвиняют. Но есть и другая, очень серьезная проблема: преодолеть разделение страны по племенным линиям, в свое время закончившееся геноцидом, судя по оценкам наблюдателей, Кагаме так и не удалось.

И.Ф.: Преодолеть разделение, конечно, очень трудно. Страна действительно разделена по этническому принципу, 85% хуту бантусского происхождения, остальные - тутси бантусско-нилотского происхождения. Проблема в том, что это не совсем этническое разделение, но для простоты давайте будем называть его так.

Преодолеть это, конечно, очень трудно, потому что это вековые накопившиеся противоречия, не столько хозяйственные, сколько исторические, за один день это не преодолевается. К тому же Кагаме не то чтобы пытается разрешить эти противоречия и как-то примирить противоборствующие стороны. Пропаганда единства страны проводится, но любые действия оппозиции, любые проявления диалога, любое осуждение его партии (Патриотический фронт Руанды - это, в основном, партия тутси) подавляются. Оппозиция подавляется все время, и многие высшие чиновники бегут из страны, или их убивают - в основном это хуту. Такие вещи, конечно, не забываются.

Вдобавок, когда после геноцида Кагаме пришел к власти, 2 миллиона человек попали под суд. Казнены, правда, были не очень многие, но суды, очень упрощенные, проводились даже в деревнях, и под них попали 2 миллиона человек - при том, что население Руанды в то время составляло 6 миллионов. Такие вещи тоже не забываются.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отряды Пола Кагаме (на фото с президентом Руанды Пастером Бизимунгу) в 1994 году положили конец геноциду в стране, а впоследствии трансформировались в партию Патриотический фронт Руанды, до сих пор пребывающую у власти

Би-би-си: Сегодня население Руанды - 13 миллионов человек, что говорит о том, что экономика страны все эти годы не стояла на месте. Кагаме, кстати, неоднократно говорил, что в качестве образца для подражания рассматривает Южную Корею и Сингапур. Если взглянуть на результаты предыдущих выборов, то его результаты - 93%-95% - в демократических странах недостижимы. Оппозиция считает эти результаты сфальсифицированными и, видимо, имеет на то основания, но наверняка общую тенденцию эти цифры отражают: Кагаме популярен.

И.Ф.: Знаете, в таких странах судить о степени поддержки трудно. Кагаме популярен, в этом нет ни малейшего сомнения. Уж не знаю, наберет ли он на выборах 98%, которые ему предсказывают, но 98% проголосовало за то, чтобы дать ему возможность идти на новый срок, хотя это и противоречит конституции. Он, безусловно, получит больше 90%, но, возможно, его поддерживает несколько меньше людей.

Би-би-си: То есть авторитаризм для экономического роста лучше, чем демократия?

И.Ф.: Вопрос кардинальный, и я думаю, что тут надо прежде всего смотреть на Китай - пример этой страны покажет нам в будущем, что лучше. Но Руанда в этом смысле - отнюдь не показатель. Все предыдущие политические потрясения в Руанде происходили тоже при авторитарных режимах. Авторитаризм не дает гарантий стабильности. На начальных этапах - да, какой-то авторитаризм был нужен для того, чтобы объединить эту разорванную страну. Но насколько подавление любой оппозиции будет способствовать дальнейшему развитию, судить очень трудно.

Би-би-си: Это так. Но, если можно спорить о том, полезен ли авторитаризм для экономического развития в кратко- и среднесрочной перспективе, то, глядя на другие африканские страны, можно с уверенностью говорить о том, что демократия в том виде, как она там понимается, совершенно точно экономическому развитию не способствует.

И.Ф.: Это очень сложный вопрос, тут вмешиваются очень многие факторы. Если правительство "чистое", если нет патернализма, если нет коррупции, если правительство не стремится использовать этнические противоречия, то тогда эксперимент будет чистым. Но я таких правительств в Африке не знаю. Если такой эксперимент провести в чистом виде, тогда можно будет судить о том, что более эффективно для экономического развития.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший соратник, а затем один из наиболее заметных оппонентов Кагаме, полковник Патрик Карегейа, сбежал из Руанды в Южную Африку, где и был убит. Кагаме по этому поводу сказал: "Нельзя предать Руанду и не быть за это наказанным"

Би-би-си: Авторитаризм легко приживается на любой почве, а демократия и в странах "золотого миллиарда" сейчас испытывает сложности. В постколониальной Африке у демократии всегда был свой "местный колорит". Но что поделать - другой демократии для чистого эксперимента у нас нет. И получается, что демократические режимы хорошо выглядят лишь в глазах западных доноров, а диктаторы тихо ведут свои страны к экономическому благополучию, разумеется, жестоко нарушая при этом права человека. С этим не поспоришь.

И.Ф.: Верно. Я бы поспорила с тем, что донорам обязательно нужна демократия. Они как раз очень счастливы давать деньги Кагаме, очень его хвалят, и Руанде достается сейчас львиная доля донорской помощи. Но авторитарный режим тоже не гарантирует стабильности. Я не знаю, что вообще в Африке может гарантировать стабильность, по всей видимости, она долго еще будет сотрясаться от всяких конфликтов.

Но посмотрите: авторитаризм в 90-е годы приводил и к войнам, и к внутринациональным конфликтам, к гражданским войнам, к бесконечным военным переворотам. В 2000-е годы, когда такой минимальный элемент демократии, как выборы, проводится регулярно в большинстве стран, этих ужасных конфликтов (типа двух конголезских войн, гражданской войны в Нигерии или того же геноцида в Руанде) стало меньше, а в некоторых странах они прекратились вовсе. А стабильность - это первое условие для экономического роста.

На первых этапах, действительно, правление Кагаме дало стране многое. Что будет происходить дальше, насколько этот процесс продлится - посмотрим.