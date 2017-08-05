17 отпускных дней Трампа, или Почему в США не принято уходить в отпуск?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Не уходите в отпуск", - посоветовал Трамп другим

Президент Дональд Трамп, как и многие жители Вашингтона, в августе уезжает из города, чтобы скрыться от жары.

Однако его отпуск коротким не будет. Президент проведет в своем частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, 17 дней, что Белый Дом называет "рабочим отупском".

Практически трехнедельный отпуск Трампа мало вяжется с имиджем человека, который рисует себя как неутомимого работника, что уже вызвало не одну усмешку.

В своей вышедшей в 2004 году книге "Думай, как миллиардер" ("Think Like a Billionaire") Трамп предлагает такой совет: "Не берите отпуск. Какой в нем смысл? Если вам не нравится ваша работа, то вы занимаетесь не своим делом".

С другой стороны, как отмечает представитель администрации Линдзи Уолтерс, отъезд президента из Белого дома - это часть запланированного ремонта. Все работники его западного крыла (где расположен рабочий кабинет президента США) должны в августе освободить помещение, поскольку там будут заменены старые отопительные трубы, кондиционеры и система вентиляции, прослужившие 27 лет.

Также будут заменены внешние ступени со стороны резиденции президента, выходящие на Национальную аллею, покрашены стены, постелены новые ковры, повешены новые гардины и починены протекающие трубы в пресс-офисе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп не раз критиковал Обаму за пристрастие к гольфу

Почему критикуют Трампа?

Трамп не раз выражал недовольство по поводу любви президента Барака Обамы к гольфу.

Однако, как указывают критики, 17-дневный отпуск Трампа почти в два раза дольше, чем тот, который взял Обама в августе своего первого президентского года.

Если сюда включить и выходные, то получится, что Трамп взял 13 дней по сравнению с восемью у Обамы.

"Я будут работать для вас, я не буду отлучаться для игры в гольф", - говорил Трамп толпе в Вирджинии во время президенсткой кампании, пытаясь еще раз кольнуть Обаму.

До отпуска, который Обама провел в августе 2009 года на острове Мартас-Винъярд (Martha's Vineyard), у него было еще два рабочих отпуска, включая поездку на выходные в Аризону и Колорадо и четырехдневное путешествие в фамильный дом в Чикаго на День святого Валентина.

Трамп уже брал 11 дней "рабочего" отпуска, чтобы провести их в своих поместьях в Палм-Бич и в Нью-Джерси. Помимо этого в июне он провел выходные в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Обаму, правда, тоже называли лицемером, обнаружив в его книге "Дерзость надежды" (2006г.) замечание о том, что никакой президент не должен брать отпуск.

Дональд Трамп в ноябре прошлого года сказал в интервью программе "60 минут" телеканала CNBC: "Так много всего нужно сделать, поэтому не думаю, что мы будем увлекаться отпусками, конечно, нет".

В прошлом месяце он заявил сенаторам-республиканцам, что они должны отменить свои отпуска до тех пор, пока не примут план по пересмотру реформы охраны здравоохранения, принятой при Обаме.

Законопроект так и не был принят в сенате, а конгрессмены разъехались в отпуска до 5 сентября.

Вышедший в минувший четверг номер журнала "Newsweek" поместил на обложку фото развалившегося в кресле Трампа с телевизионным пультом и пакетом чипсов в руках и надписью "лентяй".

"Представьте, как плохо он бы себя почувствовал, если бы что-то начал делать", - съязвил журнал.

Некоторые жители Бедминстера тоже раздражены долгим отпуском Трампа в его главной резиденции в Нью-Джерси, поскольку это будет означать повышенные меры безопасности, что может помешать обычному течению жизни города.

Местный аэропорт, к примеру, закрыт до 20 августа. Спецслужбы также сказали, что во время пребывания там Трампа будет задействован беспилотник с оптическим видоискателем и инфракрасной камерой. Кому это понравится?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семья Буш в Кеннебанкпорте в августе 1986 года

Нормально ли для президентов уходить в отпуск?

Традиция президентстких отпусков берет свое начало с Джорджа Вашингтона, который предпочитал проводить время на своей плантации Маунт-Вернон на реке Потомак.

И ровно столько же существуют споры по этому вопросу.

Когда в 1797 году столицей была все еще Филадельфия, а в отношениях с Францией нарастало напряжение, президент Джон Адамс подвергся критике за то, что несколько месяцев провел у себя дома в Массачусетсе, где находилась его больная жена Эбигейл.

Президент Гарри Труман предпочитал пальмы Ки-Уэста во Флориде, тогда как Рональд Рейган постоянно уезжал на свое калифорнийское ранчо, чтобы поездить верхом, занять себя починкой забора и подстричь кусты, как пишет член Ассоциации по сохранению истории Белого дома Лоуренс Кнутсен.

Есть известные фотографии с загорелым Джоном Кеннеди в загородном доме в Гианнисе, штат Массачусетс, и Джорджем Бушем, отдыхающим в своей резиденции в Кеннебанкпорте, штат Мэн.

Президент Ричард Никсон распределял свой отдых между двумя своими "дачами" - в заливе Бискейн во Флориде и в калифорнийском Сан-Клементе, что даже привело к расследованию того, как миллионы общественных средств были использованы им на улучшение обеих резиденций и укрепление тамошней безопасности, в частности, строительство плавучей посадочной площадки для вертолета в заливе Бискейн.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Большинство американцев берут только две недели отпуска в год

Почему у американцев не принято брать отпуск?

США являются единственной развитой страной, где отпуск не является обязательным требованием трудового соглашения, в связи с чем американская рабочая этика кажется иностранцам несколько странной.

Согласно данным благотворительной европейской организации "Научно-исследовательский центр по экономической политике" (CEPR), в большинстве европейских стран работникам по закону предписано иметь 20 или более выходных дней в году.

Австралия и Новая Зеландия также обязуют работодателей предоставлять своим сотрудникам не менее 20 отпускных дней в год; французы получают 30 отпускных дней, а шведы - пять недель отпуска ежегодно.

В США наоборот - большинство американцев берут только две недели в год, хотя некоторые не позволяют себе и этого из опасений потерять работу.

По данным спецпроекта, проведенного американской Ассоциацией по туризму, в 2016 году 54% работающих американцев завершили год, имея неиспользованные отпускные дни, в совокупности составившие 662 млн дней.

На деле, как заявляет Статистическое управление министерства труда США, почти треть всех работников не получают оплачиваемого отпуска по болезни, а более 25% вообще не берут никаких выходных.

Такие штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, внесли в эту ситуацию некоторые изменения, обязав работодателей предоставлять оплачиваемый отпуск по болезни.

Вместе с тем, по данным отчета интернет-ресурса по трудоустройству Glassdoor, 66% американцев заявили, что продолжали работать во время прошлогоднего отпуска.

Так что посмотрим, сколько своего "рабочего отпуска" Дональд Трамп проведет, управляя страной, а не играя в гольф.