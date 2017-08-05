"Убирайтесь домой!": левые в Испании объявили войну туристам

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Плакат на английском гласит: "Это не туризм, а вторжение"

Иностранцы оставляют в Испании миллионы евро, но некоторые молодые люди в Каталонии и Стране Басков в разгар летнего сезона исписывают стены домов лозунгами: "Туристы, убирайтесь домой!".

Представитель каталонских левых заявил, что существующая модель туризма приводит к усилению бедности рабочего класса.

Их единомышленники в Стране Басков намереваются устроить марш против туризма в столице региона Сан-Себастьяне 17 августа, в разгар Semana Grande ("Большой недели") - традиционного фестиваля баскской культуры, неизменно привлекающего много иностранцев.

Местные власти сожалеют по поводу, как они выражаются, одиночных проявлений протестов, напоминая, что туризм - ключевая отрасль испанской экономики, и заверяют, что иностранцы по-прежнему желанные гости.

В прошлом году страну посетило рекордное число туристов - 75,6 млн человек. 18 млн из них пришлись на Каталонию, занявшую по этому показателю первое место среди испанских провинций.

Кто и почему протестует?

Случаи направленного против туристов вандализма имели место в Барселоне и на острове Майорка (в обоих местах говорят на каталанском языке). Последние по времени инциденты имели место в Сан-Себастьяне - туристической Мекке Страны басков.

Несколько молодых людей атаковали автобус с туристами возле стадиона в Барселоне. Никто не пострадал, но вандалы прокололи покрышку и написали на автобусе: "Туризм убивает традиционные микрорайоны".

Ответственность за нападение взяла на себя организация Arran Jovent - левое молодежное движение, связанное с партией СUP ("Кандидаты народного единства"), выступающей против капитализма и за отделение Каталонии от Испании.

CUP разместила в своем "Твиттере" фотографию автобуса с подписью: "Мы поддерживаем @Arran_jovent, надо бороться за нашу среду обитания любыми способами".

Arran опубликовала в "Фейсбуке" несколько видео похожего содержания. На одном из них активисты на Майорке стоят с большим плакатом возле стоянки яхт, поджигают дымовые шашки и забрасывают конфетти посетителей ресторана.

В нескольких местах у взятых туристами напрокат велосипедов были проколоты шины.

По словам активистов Arran, существующая модель массового туризма "превращает нас в рабов, а страну - в парк развлечений, и приносит пользу только буржуям и капиталу".

В "Твиттере" развернулась ожесточенная дискуссия под хэштегом #touristgohome.

"Мы против капитализма, мы хотим уничтожить систему, а туриндустрия - часть этой системы", заявил Би-би-си представитель движения Arran.

"Нынешняя модель туризма заставляет людей работать за низкую зарплату, изгоняет их из привычных мест обитания, разрушает традиционные связи, ведет к повсеместной застройке побережья, - перечислил он претензии активистов. - Поэтому наши действия - не вандализм, а самооборона".

Правообладатель иллюстрации Аlex Segre/BBC Image caption Сан-Себастьян славится, помимо прочего, отличной кухней

В Стране Басков действует аналогичное молодежное движение Ernai, взаимодействующее с каталонской Arran. Оно образовалось в 2013 году на базе националистических групп, боровшихся главным образом за освобождение из тюрем членов сепаратистской организации ЭТА.

Сейчас ЭТА разоружается, но официальный Мадрид отказывается вести диалог с теми, кого считает террористами.

Представитель Arran заявил Би-би-си, что его организация и Ernai - "революционные движения, выступающие против репрессивного испанского государства".

По его словам, у Arran около 500 активистов, и число их растет.

Так экономика или политика?

В обоих регионах движение против туризма имеет сильную националистическую окраску.

Активисты критикуют связанный с наплывом гостей рост цен, прежде всего на жилье, но больше всего упирают на идентичность и вред глобализации.

Каталонцы и баски имеют давнюю историю борьбы против политического господства испанцев, или, как предпочитают говорить в стране, кастильцев. Особенно обострились отношения в период гражданской войны 1930-х годов и диктатуры Франко.

Туризм в Стране Басков резко пошел на подъем после того, как ЭТА прекратила вооруженную борьбу. Сан-Себастьян превратился в один из мировых центров развлечений и отдыха, привлекая гостей пляжами, отличной кухней и местным колоритом.

Каталония, между тем, проводит в октябре неоднозначно воспринимаемый референдум о государственном суверенитете.

Доминирующие в региональной власти националисты обещают объявить независимость в одностороннем порядке, и немедленно, если так проголосует большинство.

Опросы пока демонстрируют перевес сторонников единства с Испанией, хотя и незначительный.

Жилищная проблема

Кароль Олона, работающая на Би-би-си журналистка из Барселоны, говорит, что в ее городе основным генератором недовольства является рост стоимости аренды жилья, подталкиваемый массовой сдачей частных квартир туристам через интернет-систему Airbnb.

С 2014 года цены на жилье в городе увеличились на 10%, сообщает газета El Periodico.

Квартира в центре Барселоны сегодня обходится в среднем в 800 евро в месяц, тогда как многие молодые жители довольствуются зарплатами в районе 1000 евро в месяц. В результате им приходится перебираться на окраины, говорит Кароль Олона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Туризм не только ведет к росту цен, но и создает множество рабочих мест

При этом пространства для расширения города не так-то много: с одной стороны море, с другой горы.

Согласно данным последнего опроса, проведенного местным муниципалитетом в июне, туризм впервые вышел на первое место среди проблем, волнующих барселонцев, опередив даже безработицу, давно являющуюся бичом Испании.

Наплыв туристов больше всего тревожит 19% горожан, тогда как уровень занятости - 12,4%, состояние городского транспорта - 7%.

Исполняющий обязанности мэра Херардо Писарелло постарался сгладить впечатление, что жители Барселоны против туристов. "Я не думаю, что барселонцы отвергают туризм - скорее, они хотят как-то его отрегулировать", - заявил он.

Определенное недовольство - уже не на экономическом, а на бытовом уровне - вызывает также огромный наплыв иностранцев с круизных кораблей, особенно в летние месяцы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лето в Сан-Себастьяне: некоторые жители вздыхают о временах, когда такой толчеи на местных пляжах не было

Что говорят власти?

Официальные лица признают наличие проблемы, но главным образом стараются не отпугнуть туристов, учитывая их колоссальное значение для экономики.

С другой стороны, требованиям противников туризма не достает конкретики. Единстенный практический пункт программы Arran - заморозить строительство новых отелей. Далее идут общие слова о "большем регулировании" и "модели, основанной на уважении к достоинству трудящихся".

Вице-премьер правительства Балеарских островов, куда входит Майорка, Биэль Барсело заявил, что разделяет озабоченность части граждан "несбалансированным" развитием туризма, но решительно осуждает методы Arran.

Глава ведомства по туризму Страны Басков Денис Итхасо сказал, что высокая концентрация приезжих в исторических местах, очевидно, неизбежна, и напомнил, что туризм является одним из основных источников дохода местного населения. "Не шутите с курицей, несущей золотые яйца", - предостерег он.

Ernai откликнулось в "Твиттере" карикатурой, изображающей министра в виде сидящей в гнезде курицы с подписью: "Вам золотые яйца, а молодежи - бедность".