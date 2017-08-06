Фотомодель похитили в Милане и пытались продать на онлайн-аукционе
20-летнюю британскую фотомодель похитили в Милане и пытались продать через аукцион в интернете.
Об этом рассказала итальянская полиция.
Девушка, чье имя не называется, приехала в Милан в июле, чтобы поучаствовать в фотосъемках. Поездку организовал агент потерпевшей.
В квартире, куда она приехала вскоре после прибытия в Италию, на нее напали двое мужчин.
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Преступники накачали жертву кетамином (наркотиком, применяемым в качестве наркоза в медицине) и закрыли в большом чемодане, который, в свою очередь, погрузили в багажник легковой машины.
После этого ее несколько часов везли в дом на северо-западе от Турина.
"Представьте, что бы случилось, если бы она страдала астмой", - сказал итальянский прокурор Паоло Сторари.
В доме девушку заковали в наручники и заперли в деревянном комоде. Ее освободили только шесть дней спустя.
По словам полиции, похититель организовал несколько аукционов, на которые были выставлены якобы похищенные люди. Каждый "лот" содержал описание и стартовую цену.
Действительно ли организатор похитил всех людей, которых выставил на торги, остается невыясненным.
Используя зашифрованный аккаунт, преступник связался с агентом жертвы и потребовал выплатить ему 230 тысяч фунтов стерлингов (300 тысяч долларов) в обмен на снятие девушки с "аукциона".
Автор сообщений утверждал, что работает на "группу "Черная смерть", - преступную организацию, якобы работающую в Глубокой паутине (части интернета, которую не видят поисковые системы) и промышляющую контрабандой.
По словам потерпевшей, злоумышленник отпустил ее на свободу, потому что у нее был маленький ребенок, а удерживать в неволе матерей противоречит принципам "группы".
Похититель был задержан, когда сопровождал девушку до британского консульства в Милане, пишет Daily Telegraph.
Задержанный оказался 30-летним гражданином Польши Лукашем Хербой, проживавшим в Великобритании. Ему предъявили обвинения в похищении человека.
Правоохранительные органы Италии, Польши и Великобритании продолжают расследование.