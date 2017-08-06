Эрдоган: подозреваемых в попытке переворота в Турции оденут в комбинезоны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спустя год после попытки свержения Эрдогана президент Турции (на плакате в центре) упорно борется с героизацией путчистов

Президент Турции Тайип Эрдоган приказал одевать подсудимых в делах о попытке госпереворота и терроризме в одинаковую одежду после того, как один из подозреваемых пришел на суд в футболке "Герой".

Ранее турецкий лидер предлагал переодеть участников неудавшегося госпереворта 2016 года в комбинезоны, как узников американской тюрьмы в Гуантанамо.

Эрдоган подтвердил это намерение в своей субботней речи и добавил, что подозреваемых в терроризме будут обязаны носить куртку и брюки.

Куртки и комбизнезоны будет темно-миндального цвета, уточнил глава государства, выступая с речью на стадионе в иле Малатья на востоке страны в субботу, 5 августа.

"Больше они не будут приходить [на суд] одетые, как им хочется", - цитирует Эрдогана агентство Рейтер.

Последний герой

В июле незадолго до годовщины неудавшегося переворота бывший солдат турецкой армии явился на судебное заседание в майке с надписью "Герой".

Впоследствии десятки людей, надевших такие же футболки, были задержаны полицией по подозрению в пропаганде терроризма.

Попытка военного переворота и свержения президента Турции была предпринята 15 июля прошлого года и унесла жизни 249 человек.

С тех пор более 50 тысяч вероятных путчистов были арестованы, еще 150 тысяч человек потеряли работу.

Облава на "мятежников" была раскритикована некоторыми союзниками Турции по военному блоку НАТО.

Комбинезоны в обязательном порядке носили заключенные лагеря Гуантанамо на американской военно-морской базе на Кубе, где годами без суда содержались сотни подозреваемых в терроризме.

Тюремная роба была двух цветов: белая для "послушных" заключенных, и оранжевая - для "непослушных".