Эрдоган: подозреваемых в попытке переворота в Турции оденут в комбинезоны
Президент Турции Тайип Эрдоган приказал одевать подсудимых в делах о попытке госпереворота и терроризме в одинаковую одежду после того, как один из подозреваемых пришел на суд в футболке "Герой".
Ранее турецкий лидер предлагал переодеть участников неудавшегося госпереворта 2016 года в комбинезоны, как узников американской тюрьмы в Гуантанамо.
Эрдоган подтвердил это намерение в своей субботней речи и добавил, что подозреваемых в терроризме будут обязаны носить куртку и брюки.
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Куртки и комбизнезоны будет темно-миндального цвета, уточнил глава государства, выступая с речью на стадионе в иле Малатья на востоке страны в субботу, 5 августа.
"Больше они не будут приходить [на суд] одетые, как им хочется", - цитирует Эрдогана агентство Рейтер.
Последний герой
В июле незадолго до годовщины неудавшегося переворота бывший солдат турецкой армии явился на судебное заседание в майке с надписью "Герой".
Впоследствии десятки людей, надевших такие же футболки, были задержаны полицией по подозрению в пропаганде терроризма.
Попытка военного переворота и свержения президента Турции была предпринята 15 июля прошлого года и унесла жизни 249 человек.
С тех пор более 50 тысяч вероятных путчистов были арестованы, еще 150 тысяч человек потеряли работу.
Облава на "мятежников" была раскритикована некоторыми союзниками Турции по военному блоку НАТО.
Комбинезоны в обязательном порядке носили заключенные лагеря Гуантанамо на американской военно-морской базе на Кубе, где годами без суда содержались сотни подозреваемых в терроризме.
Тюремная роба была двух цветов: белая для "послушных" заключенных, и оранжевая - для "непослушных".