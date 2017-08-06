Зачем сайты меняют дизайн шрифтов?

На этой неделе Би-би-си и "Твиттер" выпустили новые шрифты для своих сайтов, спровоцировав противоречивую реакцию пользователей. Почему же шрифты все-таки меняют?

Во вторник многие пользователи "Твиттера" были удивлены изменением шрифта, о котором их не предупреждали заранее. Для некоторых это стало драматичным изменением, пользователи жаловались, что новый шрифт слишком маленький.

"Твиттер", ты сделал огромную крошечную ошибку", - написал один из недовольных новым дизайном.

В четверг сайт спортивной редакции Би-би-си обнародовал собственный шрифт, названный Reith в честь первого генерального директора корпорации.

В конце концов он заменит шрифты Gill Sans, Arial и Neue Helvetica на всех платформах Би-би-си. Новый шрифт должен лучше читаться на маленьких экранах и мобильных устройствах.

Разработать собственный шрифт Би-би-си помог типограф Том Фоули.

Креативный директор компании, разрабатывающей шрифты, Дэлтон Мааг говорит: "[Шрифты] - действительно фундаментальная часть визуальной коммуникации".

"Когда шрифт вам знаком, изменение в деталаях на экране создает другой ритм чтения", - убежден Фоули.

Разные шрифты выполняют несколько разные задачи.

Такие разные шрифты

Times New Roman был заказан лондонской Times в 1931 году, после того как дизайнер Стэнли Морисон раскритиковал газету за неразборчивый текст. Впервые новый шрифт появился в газете в 1932 году.

Gill Sans был создан дизайнером Эриком Гиллем в 1928 году, это пример шрифта без засечек. Типограф черпал вдохновение у своего наставника Эдварда Джонстона, который разработал шрифт для лондонской подземки.

Comic Sans был разработан для Microsoft Винсентом Коннаре в 1994 году. Дизайнер вдохновлялся шрифтами из комиксов.

Helvetica (оригинальное название Neue Haas Grotesk) была создана двумя швейцарскими дизайнерами в 1957 году. Одна из вариаций этого шрифта в настоящее время используется на сайте Би-би-си.

Helvetica - один из самых популярных шрифтов в мире - часто используется в аэропортах, а также в нью-йоркском метро, поскольку это четкий жирный шрифт, который легко прочитать.

Однако это не значит, что он популярен по всему миру. Основатель Dalton Maag Бруно Мааг как-то сравнил его с "дешевым, противным" мороженым.

Мааг и Фоули вдвоем работали над разработкой шрифта BBC Reith.

"Существующие шрифты, которые используются Би-би-си, были разработаны в прошлом веке и хороши для печатных изданий - однако они не всегда достаточно хорошо читаются с маленького экрана - а сейчас мы все гораздо чаще читаем и смотрим что-то на экранах", - говорит главный дизайнер корпорации Колин Бернс.

Image caption Новый шрифт уже используется на сайте спортивной редакции Би-би-си

Новый шрифт Reith дебютировал на сайте спортивной редакции Би-би-си, пока мнения на счет него разделились.

Один из читателей написал: "Мне он кажется инфантильным, и не слишком ли он жирный?".

"Новый шрифт ужасен, он выглядит дилетантским. Я думал, что оказался на фальшивом сайте, когда открыл "Би-би-си Спорт", именно так он сейчас выглядит", - написал другой.

"Обычно не люблю перемены... Однако сделаю исключение для этого случая: эти перемены мне подходят", - не согласился с критикой читатель Би-би-си.

Изменения на сайте спортивной редакции в итоге распространятся на все платформы Би-би-си.

Однако культовые кубики с буквами BBC (шрифта Gill Sans) останутся на своем месте.

Би-би-си не единственное СМИ, которое разработало собственный шрифт. Times New Roman, привычный для пользователей Microsoft Word, был создан в 1932 году для британской Times.

Когда газета Guardian меняла свой дизайн в 2005 году, у нее также появился собственный шрифт - Guardian Egyptian.

Кроме того, у траснпортной системы Лондона есть собственный шрифт под названием Johnston, который используется с 1916 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У транспортной системы Лондона есть собственный шрифт под названием Johnston

Новый шрифт не только будет легче читаться с экранов, но и позволит Би-би-си сэкономить деньги.

Сейчас организация платит за лицензию на использование шрифтов Gill Sans, Arial и Neue Helvetica.

Дизайнер шрифта получает комиссию от использующих его компаний, издателей и организаций.

"Обычно стоимость лицензии зависит от того, как много у вашего сайта уникальных посещений в месяц. Исходя из их количества стоимость для Би-би-си может быть огромной", - считает графический дизайнер Дэвид Эйри.

"Организация может сделать единовременную выплату для использования шрифтов на длительный срок, однако это будет очень большая сумма", - добавляет он.

Би-би-си не уточняет, сколько денег сейчас тратит на лицензии, однако говорит, что появление собственного шрифта приведет к "существенной экономии".