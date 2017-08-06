Фото: непобедимый Усэйн Болт повержен на прощальной стометровке

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Ямайский спринтер Усэйн Болт завоевал бронзу на стометровке Чемпионата мира в Лондоне и завершил блистательную карьеру первым - и единственным - поражением в финале крупного соревнования.

Но он остался хозяином вечера, и даже новый чемпион мира преклонил колено перед легендой легкой атлетики.

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Болт приехал в Лондон не в лучшей форме, по ходу соревнований жаловался на стартовые колодки, и в итоге ушел на дистанцию последним, потеряв 0,183 секунды.

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Зрители привыкли к его манере и ждали фирменного рывка на финише, но на этот раз волшебство не сработало.

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Болта опередили американцы Джастин Гэтлин и Кристиан Коулман. Стадион на секунду умолк в недоумении, а когда на табло показались результаты - ахнул.

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Освистав по традции Гэтлина, замаранного допинговыми скандалами, трибуны вернулись к теме вечера и вскоре уже дружно скандировали: "Усэйн Болт! Усэйн Болт!".

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"Болт гримасничал, такого мы еще не видели, - сказал четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон. - Ни в каких архивах таких фотографий Болта не найти".

"Я считал главным соперником Болта Коулмана, а не Гэтлина".

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Гэтлину 35, Болту - 30. Только раз в карьере американец был фаворитом - на Чемпионате мира в Пекине в 2015 году. Но вопреки всем прогнозам Болт тогда вырвал золото, и остался непобежденным.

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Гэтлина дважды отстраняли от соревнований за допинг, и он едва избежал пожизненной дисквалификации, согласившись сотрудничать с властями в 2006 году. Восьмилетний запрет позже сократили вдвое, и американец вернулся на беговую дорожку.

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Гэтлин после лондонского забега преклонил колено перед Болтом и обнялся с ним. "Первым делом он меня поздравил и сказал, что меня освистывают незаслуженно. Я всегда на него равнялся", - сказал американский спринтер.

"Он [Гэтлин] - отличный соперник. Против него нужно быть только в лучшей форме. Мне нравится бегать с ним, и он - хороший человек", - ответил Болт.

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