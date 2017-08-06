6 августа, 72 года назад - день, изменивший мировую историю
6 августа 1945 года в японской Хиросиме остановились стрелки часов. Это произошло в 8.15 утра. В этот день США сбросили на город атомную бомбу с кодовым названием "Малыш". 9 августа атомная бомба была сброшена на город Нагасаки.
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Плотно застроенная и густонаселенная Хиросима была в одно мнговение фактически стерта с лица земли. По приблизительным оценкам специалистов, из общего количества погибших в Хиросиме (140-200 тысяч) примерно 70-80 тысяч человек погибли одновременно, в момент взрыва бомбы. Люди, оказавшиеся вблизи эпицентра, просто исчезли, распавшись на молекулы в раскаленном воздухе. Температура под плазменным шаром достигала 4000 градусов по Цельсию.
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Это макет бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму. Бомба содержала 64 кг урана, из которых лишь приблизительно в 700 граммах происходила реакция деления.
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Сброс был произведен с этого бомбардировщика B-29 "Суперфортресс", с бортовым именем Enola Gay. Командиром экипажа был полковник Пол Тиббетс, который впоследствии не испытывал сожалений по поводу решения сбросить бомбу. В интервью 1975 года он говорил, что "спит спокойно каждую ночь". 30 годами позже Тиббетс сказал: "Если вы поставите меня в такую же ситуацию, то да, чёрт побери, я сделаю это снова". Тиббетс умер 10 лет назад, в 2007 году.
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От непосредственного воздействия ядерного взрыва погибли до 80 тысяч человек. Уже к концу 1945 года в связи с действием радиоактивного заражения и других отложенных эффектов взрыва общее количество погибших составило до 166 тысяч человек.
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Почти все выжившие в результате взрыва над Хиросимой до конца жизни не могли справиться с психологическим шоком от происшедшего.
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Взрыв бомбы оставил после себя пепелище. Радиоактивое загрязнение распространилось на сотни километров. Но эвакуация населения из зараженных районов не проводилась.
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Каркас некоторых зданий в Хиросиме не разрушился. На фотографии - Промышленная палата Хиросимы, спроектированная и построенная чешским архитектором Яном Летцелем. Это здание было всего в 160 метрах от эпицентра взрыва. Так называемый "купол Гэмбаку" не стали восстанавливать в память о трагедии, в 1996 году это здание было внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Три дня спустя, 9 августа в 11.02 вторая атомная бомба по прозвищу "Толстяк" взорвалась над крупным японским портовым городом Нагасаки. В результате этого взрыва к концу 1945 года умерли до 80 тысяч человек. В результате этих ядерных ударов прекратилась война в Азии, однако историки заявляют, что Япония и без того собиралась объявить о поражении. Эти бомбардировки, как и объявление войны Японии Советским Союзом 8 августа 1945 года, не оставили Японии иного выбора: 14 августа Япония объявила о капитуляции.
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Ежегодно десятки тысяч японцев собираются в Хиросиме, чтобы почтить память погибших и принять участие в церемонии в Мемориальном музее мира в Хиросиме.