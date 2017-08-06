6 августа, 72 года назад - день, изменивший мировую историю

Сброс был произведен с этого бомбардировщика B-29 "Суперфортресс", с бортовым именем Enola Gay. Командиром экипажа был полковник Пол Тиббетс, который впоследствии не испытывал сожалений по поводу решения сбросить бомбу. В интервью 1975 года он говорил, что "спит спокойно каждую ночь". 30 годами позже Тиббетс сказал: "Если вы поставите меня в такую же ситуацию, то да, чёрт побери, я сделаю это снова". Тиббетс умер 10 лет назад, в 2007 году.