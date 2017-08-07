Мечеть, где рады всем: либеральный ислам пустил корни в Берлине

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Людовик-Мохаммед Захед и Сейран Атеш планируют европейскую экспансию.

Красный кирпич, шпиль, витражи: внешне берлинская церковь Святого Иоанна ничем не отличается от других протестантских храмов. Кроме одной комнаты на задворках.

У входа в светлый зал сброшена обувь, внутри - пестрые молельные коврики. Это мечеть. Самая молодая в Германии и первая в своем роде.

И не только потому, что расположена в действующем христианском храме, но и потому, что здесь мужчины и женщины молятся вместе, причем женщинам даже дозволяется вести пятничные молитвы, а кроме того, здесь рады и мусульманам из ЛГБТ-сообщества.

"Наша мечеть открыта для всех, - говорит ее основатель Сейран Атеш, адвокат и феминистка. - Мы не Господь. Не нам решать, кто хороший, а кто плохой мусульманин".

Число сторонников прогрессивного движения, известного как инклюзивный ислам, растет, и то тут то там появляются центры отправления культа - однако пока преимущественно в частных домах.

Берлинская Ибн Рушд-Гёте - первая в мире либеральная мечеть с постоянным общественным помещением, вывеской на двери и свободным входом для всех, говорит Атеш: "Это не какой-нибудь закрытый клуб или место, куда приходят только по знакомству. Мы открыто говорим, что ждем всех".

Исламская реформация

Одну из первых инклюзивных мечетей открыл в Париже в 2012 году Людовик-Мохаммед Захед, алжирский имам-гей, который живет во Франции в законном браке со своим партнером.

Захед помогает Атеш - немке турецкого происхождения - с открытием либеральных мечетей в других странах Европы, включая Великобританию.

"Европа - то самое место, где мы можем работать над реформацией ислама, - рассказал Захед, заглянувший в новую берлинскую мечеть. - Поскольку тут у нас есть свобода слова, демократия, доступное образование и развитая система социальной поддержки".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В мечети Ибн Рушд-Гёте мужчины и женщины молятся вместе.

"А братьям-мусульманам, которые верят, что эмансипированные женщины и геи не могут быть правоверными, я скажу: настоящему мусульманину должны претить гомофобия, женоненавистничество и антисемитизм, - добавляет он. - Поскольку ислам учит быть в мире с самим собой и с окружающими".

Угрозы и охрана

Либеральные порядки новой мечети далеко не всем пришлись по душе.

Атеш сотни раз угрожали расправой, причем особенно активно - после репортажа турецкого телевидения о том, как немцы якобы топчут Коран.

Грубый фейк, расстраивается она: сотрудник турецкого телеканала сам бросил книгу на пол и наступил на нее.

Image caption Церковь Св. Иоанна - на вид обычный протестантский храм

Турецкие чиновники обвиняли Атеш в связях с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом, которого Анкара считает вдохновителем и организатором прошлогоднего мятежа.

Египетские власти также упрекали ее в искажении ислама.

После этих угроз полиция, и без того опекавшая Атеш, усилила охрану.

Даже те, кто осуждает угрозы в адрес Атеш, не всегда соглашаются с ней.

Опа приехал в Германию из Гамбии. Он признается, что концепция совместной молитвы мужчин и женщин до сих пор не укладывается у него в голове.

"Меня это очень удивило, потому что традиционно - мужчины спереди, а женщины сзади. И за перегородкой, чтобы они не видели друг друга. Для меня это новшество", - поясняет он, добавляя, что присутствие противоположного пола во время молитвы может отвлекать верующих.

"Не суди"

Мириам ведет в мечети группу чтения Корана наизусть. Она терпеливо ставит произношение Лаке - пакистанцу, 28 лет прожившему в Берлине.

Мириам говорит, что считает главной задачей мечети привить мусульманам терпимость друг к другу и к тому, что чей-то взгляд на ислам может отличаться от твоего собственного.

Но разделяет ли она сама взгляды Атеш?

Image caption Лака и Мириам

"Ну, по мне же сразу видно, - смеется Мириам, поправляя хиджаб. - Я ношу платок, а она к этому относится совсем иначе. Но она хочет, чтобы тут была не "мечеть Сейран Атеш", а место для всех верующих. Я бы не хотела навешивать ярлыки - либералы, консерваторы. В моей религии терпимость - основополагающая ценность".

Лака соглашается: "Мы все равны. В независимости от внешнего вида, цвета кожи и сексуальной ориентации".

"Откуда мне знать, кто из нас ближе к Богу? И почему я должен это решать? Я не могу. И не буду", - говорит он.

В берлинской мечети хиджабы не обсуждают, темы для бесед тут посерьезнее. Цель Атеш - радикальное обновление ислама.

"Чтобы нас приняли консерваторы и фундаменталисты, как мы приняли их. Чтобы мы жили в мире и согласии. Чтобы примирились все течения ислама. Такая вот у меня мечта", - говорит она.