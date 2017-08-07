Пресса Британии: французы не хотят платить "первой леди"

В обзоре британских газет:

Cherchez la femme: почему падает популярность Макрона

Елизавета Пескова о проблемах судостроения

Футбольный клуб как атрибут культа личности

Статус для супруги президента

Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Guardian, рискует вызвать народное восстание своими планами предоставить супруге официальную должность "первой леди".

Более 150 тыс. французов подписали петицию против такого решения, в результате которого Бриджит Макрон получила бы свой офис, штат сотрудников и зарплату.

Эти протесты, отмечает газета, проходят на фоне и без того падающей популярности Макрона во Франции. Согласно июльским опросам, лишь 36% французов довольны своим новым лидером.

В тот же период президентства деятельность его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози пользовалась поддержкой, соответственно, 56% и 66% избирателей.

В ходе своей предвыборной кампании Макрон пообещал "прояснить" роль супруги президента Франции, предоставив ей официальный статус. Он назвал нынешнее положение вещей в этой сфере примером французского лицемерия.

Нынешняя конституция Франции и официальный протокол Елисейского дворца не подразумевают официального статуса для супруги президента, однако позволяют расходовать из президентского бюджета примерно 450 тыс. евро в год на ее охрану, помощников и содержание офиса.

Guardian цитирует французского актера и писателя Тьерри Пола Валетта, подписавшего петицию: "Нет причин, по которым жене главы государства нужно выделить особый бюджет из общественных средств. Сейчас у Бриджит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два охранника, и этого достаточно".

Ни у мужа канцлера Германии Ангелы Меркель, ни у супруга британского премьер-министра Терезы Мэй нет никакого официального статуса, отмечает Guardian.

В США, согласно закону 1978 года, жена Дональда Трампа Мелания имеет штат из 12 сотрудников и официальный статус "первой леди".

"Можно не стыдиться"

Газета Times обращает внимание на состоявшийся в начале августа визит в Севастополь дочери пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Елизавету Пескову, пишет газета, высмеяли после того, как "не понимающая в судостроении светская дамочка отправилась давать деловые советы крымской судоверфи, переживающей нелегкие времена".

19-летняя Елизавета Пескова, которая, как отмечает газета, изучает маркетинг в Париже, появилась на судоверфи в дорогом дизайнерском платье, сшитом дочерью Рамзана Кадырова.

Ее визит в аннексированный Россией Крым прошел в рамках кампании ассоциации предпринимателей АВАНТИ, пропагандирующей "бизнес-патриотизм".

"Я лично не знаю ни одного человека, который даже задумывался бы о том, что есть такие люди, которые занимаются судостроительством", - сказала Пескова на пресс-конференции после своего похода на верфь.

По ее мнению, российской молодежи следует показать, что судостроение "не считается чем-то, чего можно стыдиться".

Елизавета Пескова не разъяснила, иронизирует Times, "как с точки зрения ее друзей и знакомых корабли появляются на свет и почему судостроение может кому-то показаться постыдным занятием".

Пескова вступила в организованную Умаром Джабраиловым ассоциацию АВАНТИ в качестве советника по молодежному предпринимательству.

Ее назначение, пишет газета, рассматривалось многими критиками как пример кумовства в путинской России, где дети высших чиновников регулярно занимают доходные должности в связанных с государственными структурами компаниях.

"На небосклоне феодальной кадровой политики нашего государства окончательно оформилась новая звезда", - цитирует газета оппозиционного политика Алексея Навального.

"Наша страна разваливается именно из-за таких вещей. Все настоящие специалисты прозябают, работая за 20 тыс. рублей (255 фунтов) в месяц", - обращает внимание газета на твит россиянина.

Times вспоминает историю с часами Дмитрия Пескова, оцененными в 397 тыс. фунтов, а также с самой дорогой в мире яхтой, на которой, по утверждению Навального, Песков проводил отпуск. Сам Песков это утверждение отвергает.

Газета напоминает, что Россия - страна с самым высоким в мире социальным неравенством: 10% самых богатых россиян владеют 87% национального богатства.

Наследие Рамзана

Financial Times, чей корреспондент недавно побывал в Чечне, пишет о появлении еще одного признака культа личности - футбольной команды "Ахмат".

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, пишет FT, пустился во все тяжкие ради церемонии, посвященной первой игре своей новой футбольной команды.

Он пригласил в Грозный на эту красочную церемонию полдюжины российских поп-звезд, дочку пресс-секретаря Путина и даже ушедшего из большого спорта чемпиона мира по футболу Роналдиньо.

Рождение команды "Ахмат", известной раньше как "Терек", как пишет Financial Times , - это еще один шаг к созданию культа личности отца Кадырова, портретами которого увешан Грозный.

В остальной России, отмечает газета, Ахмат Кадыров больше всего известен тем, что до своего перехода на сторону Кремля он призывал "убить как можно больше русских".

Чечня, ставшая синонимом самых ужасных нарушений прав человека в путинской России, как отмечает Financial Times, почти полностью субсидируется Москвой.

Это не мешает мэру Грозного повторять слова Кадырова о том, что деньги им посылает Аллах.

Эти деньги позволили Кадырову восстановить Грозный, превратив в его в провинциальную столицу с небоскребами в стиле Дубая.

В ответ на эту щедрость Кадыров обеспечивает Путину 99% голосов на выборах, пишет газета.

Корреспондент Financial Times приехал в Грозный, так как его пригласили на интервью с Кадыровым, на которое тот так и не пришел.

Вместо этого глава Чечни запостил видео в "Инстаграм", на котором он за 40 секунд 50 раз отжал 50-килограмовую штангу.

Дурная слава Кадырова не отпугнула и Роналдиньо, приехавшего, как утверждают чеченские власти, совершенно бесплатно на церемонию, посвященную переименованию "Терека" в "Ахмат".

Подводя итог, газета цитирует замдиректора "Ахмат-Арены" Магомеда Хадисова: "Каждый хочет что-то оставить своим потомкам. Это - наследие которое пытается создать Рамзан".

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com