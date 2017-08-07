Гольф и политика: с чем столкнется Трамп, вернувшись из отпуска

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В минувшую пятницу президент Дональд Трамп ушел в 17-дневный отпуск, который он проведет в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси.

В Белом доме сразу же сделали оговорку, заявив, что отпуск Трампа - "рабочий". Президент, таким образом, не будет полностью забывать о делах.

Несмотря на это, можно предположить, что Трамп проведет на поле достаточно много времени. Белый дом уклончиво отвечает на вопрос о том, сколько дней Трамп провел, играя в гольф, с тех пор как вступил в должность. Учитывая, что за это время Трамп посещал свои гольф-клубы по меньшей мере 43 раза, можно сказать почти наверняка, что сейчас он обгоняет всех предыдущих президентов США по этому показателю.

17-дневный отпуск Трампа вызвал бурные обсуждения.

Интересно, будут ли воспоминания о событиях последних шести месяцев мешать Трампу сосредоточиться на игре? Не дрогнет ли рука от неприятной мысли, превращая сильный драйв в вялый слайс, или точный удар паттером - в неожиданный промах?

Сколько вторых шансов - на поле для гольфа у Трампа их запас кажется неограниченным - понадобится президенту, чтобы забыть о проблемах?

Президент может утешаться мыслью о падении безработицы и росте фондовых индексов. Может быть, он улыбнется, вспомнив о недавних встречах с избирателями - массовых, как во время избирательной кампании, - или о том, как губернатор Западной Виргинии решил перейти из демократов в партию республиканцев.

Известный факт, что, когда возвращаешься из отпуска, работы становится в два раза больше, и вдобавок приходится разбираться со всем, что накопилось в твое отсутствие. Даже если отпуск Трампа будет беззаботным, в Вашингтоне его будут ждать накопившиеся проблемы. Каковы же они?

Правообладатель иллюстрации Reuters

Пробуксовка в законодательстве

Самым серьезным законодательным достижением администрации Трампа можно назвать закон о введении новых санкций против КНДР и Ирана и об усилении существующих санкционных мер против России. Президент США подписал закон, сопроводив это множеством оговорок, так что можно предположить, что в его планы это изначально не входило.

Работа по замене закона о здравоохранении, связанного с именем Барака Обамы, провалились в сенате, после того как демократы и присоединившиеся к ним несколько республиканцев проголосовали против. Проект налоговой реформы не слишком интересует законодателей. Недавно опубликованные Белым домом предложения по реформе имиграционных законов были сочтены нежизнеспособными, как только достигли конгресса. Обещанные Трампом законопроекты по обновлению инфраструктуры также вряд ли быстро пройдут голосование.

Когда в сентябре члены конгресса вернутся из отпуска, у них будут более срочные дела. Противники повышения госдолга, скорее всего, будут пытаться предотвратить выпуск казначейством новых облигаций - повышения "долгового потолка" - без сокращения расходов. Для того чтобы предотвратить новый "шатдаун" правительства, нужно будет принять законопроекты, заново распределяющие бюджетные расходы по ведомствам и департаментам.

На фоне всего этого у членов конгресса остается мало времени на новые масштабные законопроекты - уже не за горами 2018 год, когда им пора будет задуматься о собственных избирательных кампаниях.

Ситуация на поле:

Президенту предстоит сложный курс на четыре лунки, с водными преградами с обеих сторон и песчаным бункером вокруг последней.

Правообладатель иллюстрации kcna

Проблемы за рубежом

Если внутренняя повестка для Трампа - это головная боль, то международную можно считать полноценной мигренью.

КНДР продолжает работу над программами по запуску баллистических и ядерных ракет, игнорируя жесткие президентские твиты и суровые речи вице-президента. Администрация США предупредила Северную Корею о серьезных последствиях - что дальше?

Трамп обратился к Китаю с призывом активнее воздействовать на КНДР, в то же время пригрозив Пекину ограничительными торговыми мерами из-за невыполнения законов о защите интеллектуальной собственности. Несмотря на крайне дружелюбную апрельскую встречу Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Мар-а-Лаго, отношения между двумя странами, возможно, ждет сложный период.

Президенту предстоит сделать сложный выбор в ситуации с Афганистаном - американские генералы призывают увеличить контингент войск в стране, чтобы преодолеть стратегический тупик в борьбе с повстанцами из "Талибана". Хотя в прошлом Трамп не раз обещал, что будет прислушиваться к Пентагону в военных вопросах, многие его советники из числа гражданских считают, что увеличение контингета будет противоречить предвыборным обещаниям Трампа и его девизу "Америка прежде всего".

Проблемы обещает Иран - страна может стать очагом политической напряженности, если президент - как, по слухам, он собирается поступить - не подтвердит в октябре, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе [администрация президента США обязана подтверждать это конгрессу каждые 90 дней - Би-би-си]. Это еще одна сфера, в которой советники Трампа дают диаметрально противоположные рекомендации, и принять решение предстоит президенту.

Ситуация на поле:

Крайне рисковая ситуация, потенциально способная принести большую выгоду. Всем будет легче, если президент решит действовать осторожно.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Российский фактор

В четверг на встрече со своими сторонниками в Западной Виргинии Трамп попытался изобразить расследование возможных связей своей избирательной кампании с Россией как политическое противостояние.

"Они пытаются лишить вас лидера, который вам нужен, с помощью фальшивой истории", - сказал он.

Президент сделал это заявление вскоре после того, как стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных. Мюллер таким образом получил право выдавать повестки в суд, допрашивать свидетелей и - при наличии достаточных доказательств - предъявлять обвинения.

На протяжении последних недель в СМИ появлялись сообщения о том, что Мюллер решил предельно расширить масштаб расследования - он проверяет сведения о встрече высокопоставленных членов избирательной команды Трампа с российскими адвокатами и анализирует деловые связи Трампа и близких к нему людей.

Отдельные расследования ведутся в комитетах конгресса. Зять Трампа Джаред Кушнер и бывший менеджер его кампании Пол Манафорт уже встречались с представителями комитетов за закрытыми дверями. В какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев либо их, либо Дональда Трампа-младшего могут вызвать на дачу публичных показаний, начав тем самым грандиозное политическое представление.

Все эти расследования могут ни к чему не привести - или нанести сильнейший удар по карьере президента Трампа. Ответ будет известен только осенью.

Ситуация на поле:

Словами Карла Спаклера, которого сыграл Билл Мюррей в сериале "Гольф-клуб" - "Все самое тяжелое еще впереди".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Перетасовка кадров

Около двух недель назад у Трампа были глава аппарата и пресс-секретарь, а директора по коммуникациям не было. Перед отъездом в отпуск у него появился новый глава аппарата, новый пресс-секретарь, а с директором по коммуникациям он успел расстаться.

Генеральный прокурор Джефф Сешнс жалуется, что выпады президента в его сторону были "немного болезненными". Недавно он созвал пресс-конференцию, чтобы доказать Трампу, что будет крайне решительно бороться с утечками, как и просил президент.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер методично снимает с должностей помощников, назначенных при его предшественнике Майкле Флинне - уходят люди, которым были близки националистические взгляды Стива Бэннона.

В результате Макмастер сам стал целью скоординированной информационной атаки с правого фланга, целью которой было сместить его с должности. На сайте под названием Macmasterleaks недавно появилась карикатура, в которой Макмастер изображен в виде марионетки, за ниточки которой дергает миллиардер-либерал (демонизируемый консерваторами) Джордж Сорос, а Соросом, в свою очередь, управляют "Ротшильды".

За прошедшие две недели в ход пошли длинные ножи - с высоких постов были уволены представители республиканского истеблишмента, например, глава администрации Райнс Прибус и пресс-секретарь Шон Спайсер.

Еще один бывший генерал, глава президентской администрации Джон Келли, по замыслу должен привнести в Белый дом дисциплину, но судить о том, удалось ли ему это, можно будет только после возвращения Трампа.

Ситуация на поле:

Когда кэдди воюют между собой, гольф-клуб не работает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Человек в зеркале

Президенту будет о чем подумать, разъезжая от лунки к лунке. Но момент истины, скорее всего, наступит позже, когда Трамп будет приводить себя в порядок после игры.

Когда он посмотрит в зеркало, чтобы поправить волосы, он увидит самое серьезное препятстсвие на пути своей президентской карьеры - себя самого.

В течение последних шести месяцев Трамп раз за разом вредил своим интересам, публикуя несвоевременные твиты и отпуская комментарии во время своих выступлений - без нужды усложняя и без того непростую работу президента США.

Трамп умудрился поссориться с несколькими сенаторами-республиканцами - Лисой Мурковски от Аляски и Джоном Маккейном от Аризоны - позже они помогли провалить в сенате его проект реформы здравоохранения.

Не далее чем на прошлой неделе Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес конгрессменов, в том числе лидеров его собственной партии - Трамп заявил, что они "выглядят, как дураки", потому что не перешли к другой системе голосования, и обвинил их в ухудшении отношений США с Россией.

Учитывая, что президенту в течение будущих месяцев понадобится помощь конгресса, мудрость таких поступков вызывает сомнение.

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк уже открыто критикует президента, а в СМИ появляется все больше сообщений о том, что ряд других сенаторов могут пойти тем же путем.

Конгресс связал Трампу руки в вопросе антироссийских санкций. Готовится законопроект, который лишит Трампа возможности уволить спецпрокурора Мюллера. Сенат не ушел в отпуск только ради того, чтобы не дать Трампу использовать прореху в протоколе для увольнения генпрокурора Сешнса без согласия сенаторов. Несмотря на призывы президента, члены обеих партий сегодня работают над модификацией, а не отменой реформы Obamacare.

Ситуация на поле:

Легенда гольфа Бен Хоган как-то сказал: "самый важный удар в гольфе - это следующий удар". Следующие решения в карьере президента Трампа будут самыми важными.