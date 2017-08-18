Медный всадник: дух французского Просвещения на берегах Невы

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18 (по юлианскому календарю 7) августа 1782 года был торжественно открыт Медный всадник - символ Петербурга и всего императорского периода российской истории, пожалуй, самый известный и популярный в стране памятник конкретному лицу, обросший многочисленными мифами и литературными реминесценциями.

По знаку облаченной в мантию и корону Екатерины II под барабанную дробь с огромной статуи соскользнуло покрывало. Отдавая честь своему создателю, прошла парадом гвардия.

Интересные факты

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ни один правитель России не произнес столько красивых слов о просвещении, прогрессе и гражданских добродетелях

Конная статуя Петра на самом деле отлита из бронзы. Название "Медный всадник" придумал Александр Пушкин ради гармонии стихотворного размера в своей одноименной поэме. Впрочем, в то время слово "медный" нередко употреблялось вместо "бронзовый".

Включая разработку эскизов, монумент создавался 16 лет. Идея увековечить предшественника посетила Екатерину вскоре после прихода к власти, а открытие памятника было приурочено к 20-летию ее царствования. Одновременно дата совпадала со 100-летием восшествия на престол самого Петра.

На постаменте нанесены надписи на русском и латинском языках: "Петру первому Екатерина вторая". Екатерина позиционировала себя как продолжательница дела Петра. Впрочем, иной точки опоры в сравнительно недавнем прошлом у нее не было. Шесть монархов, сменивших друг друга между Петром и Екатериной, опять же, с легкой руки Пушкина, вошли в историю под общим именем "ничтожные наследники".

Ключевой вклад в разработку концепции памятника внесли Дидро и Вольтер, постоянно ставившие его крутую реформаторскую решительность в пример Екатерине. Та отвечала, что Петр был природный русский царь, а она иностранка на троне и должна вести себя осторожней.

С подачи французских философов, Петра решили изваять не со скипетром в руке или воителем в латах либо мундире, как обычно изображали королей и как предлагали императрице русские советники, а цивилизатором: в нейтральном неброском наряде, озирающим построенный им город и страну, в которую он принес свет прогресса.

Властно поднятая всадником на дыбы лошадь символизировала Россию, попираемая копытами змея - ретроградов, огромный дикий валун вместо классического постамента - покорившуюся Преобразователю природу.

Как и было задумано, Петр указывает рукой в сторону Швеции. В центре Стокгольма есть конный памятник Карлу XII с рукой, протянутой в направлении России.

Создатель и помощники

Монумент мой будет прост. Там не будет ни Варварства, ни олицетворения Народа. Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать людям из письма Фальконе Дидро, 1768 год

Скульптора Этьена Фальконе также рекомендовал Дидро. Голову Петра изваяла юная ученица Фальконе Мари-Анна Колло, получившая за это от Екатерины пожизненную пенсию, а змею - русский мастер Федор Гордеев, сын царскосельского слуги, ставший впоследствии ректором Академии художеств.

При создании лошадиной фигуры Фальконе позировали орловские скакуны из императорских конюшен, Каприз и Бриллиант. Скульптор делал эскизы, глядя, как гвардейский офицер верхом взлетал верхом на помост и ставил коня на дыбы.

Отливка скульптуры весом в восемь тонн и высотой в пять метров прерывалась разными авариями и заняла свыше двух лет.

Пушечный мастер Емельян Хайлов, взявшийся за это дело после отказа французских литейщиков, намочив свой армяк, потушил пожар в мастерской, возникший, когда лопнула труба, по которой текла расплавленная бронза.

Еще труднее было доставить в Петербург гранитную глыбу для постамента весом около полутора тысяч тонн, названную "Гром-камень".

Уникальная операция

Подходящий валун нашел в окрестностях села Конная Лахта грамотный казенный крестьянин Семен Вишняков, откликнувшийся на объявление в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и получивший в награду огромную для простого человека сумму в 100 рублей. Когда камень извлекли из земли, образовался водоем, существующий и поныне под названием Петровский пруд.

Чтобы переместить Гром-камень на расстояние чуть меньше восьми километров к специально оборудованной пристани на берегу Финского залива, понадобились четыре с половиной месяца - вся зима 1769-1770 годов. С наступлением тепла его переправили водой на Сенатскую площадь.

В нем бездна тонкого вкуса, ума и деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. Корысти не знает. Дидро о Фальконе, 1766 год

На доставке камня были заняты 400 рабочих. Деревянная платформа, двигавшаяся по желобам на огромных медных подшипниках, домкраты и полузатапливаемое судно конструкции галерного мастера Григория Корчемникова сами по себе являлись технологическими чудесами.

По пути к пристани груз пять раз срывался с платформы. Задачу дополнительно затруднила прихоть Екатерины, запретившей обтесывать камень перед транспортировкой, что значительно уменьшило бы вес, и приказавшей доставить его "в диком виде без утраты объема".

"Бог" и "Антихрист"

Петр I являлся культовой фигурой века Просвещения с его безграничной верой в прогресс. "Он Бог, он Бог твой был, Россия!", - восклицал Михаил Ломоносов.

"России нужен новый Петр Первый", - утверждал Виссарион Белинский.

Сергей Соловьев называл Петра великим мужем, мощною рукою схватившим кормило государства.

Позднее возникли критические оценки как методов и личности Петра, так и достигнутых им результатов. Знаменитая фраза из пушкинского "Медного всадника": "…уздой железной Россию поднял на дыбы" стала звучать как пример того, чего не нужно делать.

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Василий Ключевский, деликатно указывал на "недостаток суждений и нравственную неустойчивость" Петра, и полагал, что в его лице "природа готовила скорее хорошего плотника, нежели великого государя".

Лев Толстой, собиравшийся писать роман о Петре, после знакомства с историческими источниками отказался от замысла, заявив: "Зверь, Антихрист, забыть, а не памятники ставить!".

Николай Бердяев называл Петра "чистым большевиком" и "предтечей русского коммунизма".

Сталин поднял Петра на щит как сильного правителя и военачальника, но в неофициальной обстановке называл "Петрухой" и порицал за преклонение перед заграницей.

В советскую эпоху Петр признавался единственным прогрессивным правителем дореволюционной России, хотя, конечно, классово ограниченным.

Сейчас бюст Петра I украшает парадный кремлевский кабинет президента РФ, но никакого определенного отношения к нему власти не артикулируют.

Городской фольклор и большая литература

Говорят, что Петр в подпитии решил верхом перескочить Неву. Воскликнул: "Все божье и мое!", и получилось. Второй раз крикнул: "Все мое и божье!", и тут же был наказан за нескромность - окаменел на Сенатской площади.

Говорят, что Петру, также в веселом расположении духа, примстилось, что наступают шведы. Вскочил он на коня и хотел ринуться на врага, но тут выползла змея, обвила ноги коня и не дала Петру свалиться в Неву и погибнуть.

Говорят, во время войны 1812 года некий майор Батурин увидел призрак Петра, сказавший: "Пока я на месте, моему городу нечего опасаться". Действительно, Медный всадник ни разу не покидал постамента. Во время Великой Отечественной войны его для защиты от снарядов и бомб обшили досками и укрыли мешками с песком.

Ильф и Петров в "Золотом теленке" процитировали частушку: "У Петра Великого близких нету никого! Только лошадь и змея - вот и вся его семья!".

Самая известная и нелестная для Петра легенда, легшая в основу пушкинской поэмы, гласит, что в темные безлунные ночи бронзовый монстр скачет по улицам, топча насмерть каждого, попадающегося ему на пути.

Федор Достоевский в "Подростке". Андрей Белый в "Петербурге" и Даниил Андреев в "Розе мира" также связывали с Медным всадником инфернальные ассоциации.

Фальконе и Церетели

Этьен Фальконе плодотворно работал во Франции, но ничего, равного по значению Медному всаднику, не создал.

Главное творение жизни не принесло автору счастья. Из-за конфликта с куратором проекта, директором Канцелярии строений и домов Ее Величества Иваном Бецким он уехал из России, не дождавшись открытия памятника и приглашения на церемонию не получил.

Ему выплатили предусмотренный контрактом гонорар в 200 тысяч франков, но более ничем не наградили. Перед отъездом скульптор тайком сделал в складке петровского плаща надпись: "Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 год".

В разных городах России имеются 15 памятников Петру. Первый по времени установки и самый известный из них - Медный всадник, самый большой - московский памятник работы Зураба Церетели, единственный, похожий на реальный прототип - небольшая скульптура работы Михаила Шемякина в Петропавловской крепости.