Охраняется государством: особняк хоббита и приют извозчика в Британии
Дом-холм в английской деревне Холм, напоминающий жилище хоббита, и чайный павильон у обочины, больше века привечающий лондонских таксистов, пополнили список охраняемых зданий в год 70-летия его существования.
Британцы озаботились защитой архитектурного наследия еще в конце XIX века, однако только после Второй мировой войны, когда началась масштабная реконструкция пострадавших от бомбежек районов, кампания приобрела размах. Трехуровневый листинг был узаконен в 1947 году.
В первое десятилетие в него включили 45 тысяч зданий, а сейчас он насчитывает примерно 400 тысяч, включая 710 ветряных мельниц, 514 свинарников, 262 дворца, 13 выгребных ям, два аттракциона и ракету.
Все дома, попавшие под охрану в этом году, отнесены к низшей - третьей - категории, то есть они "представляют особый интерес, и для их защиты необходимо приложить все усилия".
"Дом хоббита" в Уэст-Йоркшире
Роскошный дом, напоминающий жилище хоббитов из волшебного мира Дж. Р. Р. Толкина, архитектор Артур Квормби построил для себя почти полвека назад.
Недостаток окон он компенсировал стеклянной крышей и куполами. "Архитекторы убрали небо из архитектуры - а я люблю наблюдать, как плывут облака".
Здание попало под охрану как первая современная землянка на территории Великобритании.
"Затерянный среди просторов национального парка Пик-Дистрикт подземный дом заботливо вписан в окружающие холмы и создает гармонию между природой и человеческим творением", - объяснила свой выбор организация Historic England.
Приют извозчика в Лондоне
Зеленый домик появился на улице Гровенор-гарденс в лондонской Белгравии в 1904 году на радость извозчикам, которые могли тут передохнуть, укрыться от капризов погоды и выпить чаю.
В ту эпоху правила обязывали их дожидаться пассажиров на козлах и запрещали оставлять экипажи без присмотра.
Однако дисциплина среди кучеров не всегда была на высоте, и часто они платили мальчишкам, чтобы те присмотрели за лошадьми, а сами разбегались по пабам, где "выпивкой расстраивали здоровье и нрав сверх всякой меры".
Для исправления ситуации с 1870-х годов на обочинах дорог стали появляться приюты, призванные обеспечить таксистов доступным и культурным местом для отдыха.
За небольшую плату в них можно было пользоваться кухней и мини-библиотекой из подаренных публикой книг и периодики.
Попавший под охрану лондонский киоск - один из десятка сохранившихся, и до сих пор используется по назначению.
Напитки и горячее продают всем желающим, но погреться внутрь пускают только водителей кэбов.