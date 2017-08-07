Охраняется государством: особняк хоббита и приют извозчика в Британии

Правообладатель иллюстрации James O Davies/Historic England

Дом-холм в английской деревне Холм, напоминающий жилище хоббита, и чайный павильон у обочины, больше века привечающий лондонских таксистов, пополнили список охраняемых зданий в год 70-летия его существования.

Британцы озаботились защитой архитектурного наследия еще в конце XIX века, однако только после Второй мировой войны, когда началась масштабная реконструкция пострадавших от бомбежек районов, кампания приобрела размах. Трехуровневый листинг был узаконен в 1947 году.

В первое десятилетие в него включили 45 тысяч зданий, а сейчас он насчитывает примерно 400 тысяч, включая 710 ветряных мельниц, 514 свинарников, 262 дворца, 13 выгребных ям, два аттракциона и ракету.

Все дома, попавшие под охрану в этом году, отнесены к низшей - третьей - категории, то есть они "представляют особый интерес, и для их защиты необходимо приложить все усилия".

"Дом хоббита" в Уэст-Йоркшире

Правообладатель иллюстрации James O Davies/Historic England

Роскошный дом, напоминающий жилище хоббитов из волшебного мира Дж. Р. Р. Толкина, архитектор Артур Квормби построил для себя почти полвека назад.

Недостаток окон он компенсировал стеклянной крышей и куполами. "Архитекторы убрали небо из архитектуры - а я люблю наблюдать, как плывут облака".

Правообладатель иллюстрации James O Davies/Historic England

Здание попало под охрану как первая современная землянка на территории Великобритании.

"Затерянный среди просторов национального парка Пик-Дистрикт подземный дом заботливо вписан в окружающие холмы и создает гармонию между природой и человеческим творением", - объяснила свой выбор организация Historic England.

Правообладатель иллюстрации James O Davies/Historic England

Приют извозчика в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Historic England

Зеленый домик появился на улице Гровенор-гарденс в лондонской Белгравии в 1904 году на радость извозчикам, которые могли тут передохнуть, укрыться от капризов погоды и выпить чаю.

В ту эпоху правила обязывали их дожидаться пассажиров на козлах и запрещали оставлять экипажи без присмотра.

Правообладатель иллюстрации Historic England

Однако дисциплина среди кучеров не всегда была на высоте, и часто они платили мальчишкам, чтобы те присмотрели за лошадьми, а сами разбегались по пабам, где "выпивкой расстраивали здоровье и нрав сверх всякой меры".

Для исправления ситуации с 1870-х годов на обочинах дорог стали появляться приюты, призванные обеспечить таксистов доступным и культурным местом для отдыха.

Правообладатель иллюстрации Historic England

Правообладатель иллюстрации Historic England

За небольшую плату в них можно было пользоваться кухней и мини-библиотекой из подаренных публикой книг и периодики.

Попавший под охрану лондонский киоск - один из десятка сохранившихся, и до сих пор используется по назначению.

Напитки и горячее продают всем желающим, но погреться внутрь пускают только водителей кэбов.