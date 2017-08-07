Молодежь в собственном соку: чем занимаются на прокремлевской "Территории смыслов"

Image caption На форуме политиков учат делать селфи

К толпе шумной молодежи выходят представители четырех партий, заседающих в Думе, - Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Васильев. Юные коммунисты в этот момент пытаются перекричать "Молодую гвардию", настаивая: "В коммунизме смысл есть!"

- Нет! Смысла нет! - ехидно кричит им с другой стороны молодняк ЛДПР. Так проходит политическая смена молодежного провластного форума "Территория смыслов", пришедшего на смену знаменитому "Селигеру" Василия Якеменко.

В 2017 году форум с новым названием проходит на берегу озера во Владимирской области в третий раз: Якеменко уже не у дел, "НАШИ" давно не существуют. Да и накал страстей на новом форуме уже не такой: здесь даже представить невозможно селигерскую инсталляцию с наколотыми на колья "головами" правозащитницы Людмилы Алексеевой и музыканта Юрия Шевчука.

Нет ни огромных портретов Путина, ни развешанных между деревьями цитат политических лидеров, как на "Селигере". В этом году даже первые лица не приехали. Российский президент Владимир Путин прислал приветствие с дежурными словами, а вместо премьера Дмитрия Медведева партию власти представляет лидер фракции в Госдуме Владимир Васильев.

На политической смене несколько групп участников: канареечного цвета эсеры, не менее яркие - красные - "Ленинский комсомол", "Молодая гвардия Единой России" и юный актив ЛДПР. Беспартийные тоже есть: они подают заявку самостоятельно, и, говорят, им сложнее пройти отбор.

- Они считают себя элитой, а представителей оппозиционных партий - фанатиками и недалекими людьми, - жалуется на молодых единороссов Ольга из "Ленинского комсомола". - Нашу фракцию постоянно зажимают, не дают задать вопросы. Пытаются обвинить в том, что Сталин был тираном. Но мы же не Сталин, мы даже не жили, когда был Сталин!

Молодогвардейцы дискриминацию отрицают.

- Я против них ничего не имею. Как сказал Вячеслав Викторович [Володин - спикер Госдумы], конкуренция должна быть всегда. Конкуренция дает возможность развиваться, совершенствоваться, - объясняет Рамис Шаяхметов из Удмуртии. Чего он не может объяснить - это почему у доминирующей в Госдуме "Единой России" как раз нет конкуренции на политическом поле.

- Помимо внешней конкуренции, есть внутренняя, - находится он. - [В партии] все едины, но есть конкуренция во мнениях.

Рамис с отличием закончил ИжГТУ, причем поставил себе целью стать лучшим еще и во внеучебных активностях. На "Территории смыслов" Шаяхметов попросил грант на приложение, которое агрегирует информацию об общественных мероприятиях в регионе, чтобы молодежь постепенно увлеклась политикой и начала ходить на выборы.

Молодежь и "сомнительные организации"

Приехавшие на форум активисты ищут способы обустроить Россию без того, чтобы ходить на митинги. Здесь всем очевидно - если протестную молодежь выслушать и дать ей слово, она перестанет протестовать.

Пока же, говорит 21-летний депутат Госдумы Василий Власов, в молодежные парламенты в регионах оппозицию не зовут, поэтому они и не выполняют свои функции

"Система, когда в молодёжном парламенте одна политическая партия - неправильная. Почему люди на улицу выходят и с уточкой крякают? Пусть бы у вас люди из "Партии прогресса" были в вашем парламенте, их бы тоже услышали! Парламент - место для дискуссии!" - настаивает он.

Виталий Климонскис из "Молодой гвардии" Татарстана считает, что проблему решит введение должности молодежного омбудсмена.

"Сделаем омбудсмена рупором между властью и молодежью, - объяснил он Би-би-си. - Мы будем видеть больше людей в рядах общественников и меньше людей, которые протестуют, когда что-то идет не так. Ведь из-за чего люди выходят: потому что они не могут что-то где-то сказать, чьи-то интересы не услышаны".

"Недосказанность дает почву, чтобы молодежь могли использовать сомнительные организации, у которой есть только одна цель - дестабилизировать обстановку", - продолжает Виталий.

Интересно, что назвать эти организации он отказался наотрез - совсем как взрослые политики, от которых оппозиционер Алексей Навальный получал титулы "этот господин", "упомянутый гражданин", "оппозиционный и осужденный персонаж" и "иной политик".

А вот хабаровчанин Сергей Тижин - тоже из МГЕР - произносит фамилию Навальный спокойно. Сергей красуется на форуме в футболке с Лавровым на груди и Шойгу на спине.

"Кто не слушает Лаврова, будет иметь дело с Шойгу", - весело читает он мне надпись на майке. Сергей говорит, что пытался подружиться со сторонниками Навального: "Мы в "Молодой гвардии" со всеми готовы общаться. Они понаставят кубов по всему городу и раздают агитацию. Я говорю: приходите в нашу молодежную палату, у нас есть формат открытого микрофона. А они (во время митинга) дошли до здания краевой думы, стали по ней стучать и кричать: "Мы здесь власть!" Ну какой тут конструктив?"

Лекция главы Центризбиркома Эллы Памфиловой больше похожа на протестный митинг: глава ЦИК призывает всех записываться в наблюдатели и называет фальсификаторов мерзавцами, а суды - недостаточно независимыми. Участники тянут руки и рассказывают про "карусели" и вбросы, которые пытались остановить.

- С подвозом избирателей некоторыми партиями - не будем показывать пальцем - еще можно справиться. Но на выборах Госдумы лично я поймал восемь газелей, полных дагестанцев, - рассказывает член КПРФ из Астрахани. - Даже в полицию забрали две газели, но они просто там посидели, и их отпустили.

- Есть проблемы, которые выходят за рамки компетенции избирательной комиссии, - сетует Памфилова в ответ. - Это задача правоохранительных органов, но они уходят от этого.

Кажется, на этой лекции весь зал занимается тем, что не показывает пальцем.

Александр в майке ЛДПР рассказывает Памфиловой, как на выборах в парламент Курской области раскрыл проплаченное голосование - целых две схемы. 24-летний Александр на прошлогодних выборах был кандидатом в областную думу. "Надо в оправдание Единой России сказать: это не только у них", - рассказывает он уже мне после лекции. Так же, по его словам, поступали и справедливороссы.

Молодежь и ее учителя

В последний день политической смены приезжает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Участники задают ему вполне серьезные вопросы: например, почему единый день голосования перенесен на сентябрь, ведь невозможно пообщаться с избирателями - все отдыхают.

"Кто-то уехал на дачу, кто-то дверь не открывает - это оправдания своей неэффективности", - переходит в атаку Володин.

Image caption Володину на форуме задали несколько неудобных вопросов

Когда "Ленинский Комсомол" спрашивает, не вернуть ли право выборов мэра народу (в большинстве регионов мэра назначает губернатор), спикер Думы принимается объяснять принцип работы демократии: "Если люди видят, что их депутаты приняли решение непрямых выборов (мэра), а при этом мэр неэффективен, в следующий раз не будут голосовать за такого депутата". И заканчивает увесистым аргументом из международной практики: а вот во Франции губернаторов не выбирают, а назначают.

Спикер Госдумы уходит от прямых ответов так же ловко, как и сами участники, когда вопросы им задаю я.

- Мы, здесь присутствующие, знаем, как у нас выстроена структура в государстве. Если человек нарушает закон, его в любом случае привлекут к ответственности, - этим татарстанец Виталий Климонскис, по его мнению, снимает все вопросы, которые могли появиться после публикации Навальным фильма о Медведеве.

- Это не всегда так: Сердюкова так и не посадили.

- Я, к сожалению, недостаточно осведомлен в ситуации с данным человеком, - мгновенно сообщает Виталий.

- С тех пор, как они были маленькими, на политической арене одни и те же лица. Может, молодежи просто скучно? - спрашиваю я Рамиса Шаяхметова - того самого юношу из Ижевска, который создал приложение для повышения явки на выборы, но не может назвать причины, почему молодежь на участки не ходит.

- Им не может быть скучно, потому что жизнь движется и предлагает новые поприща для самореализации, - предлагает юноша универсальный ответ.

У активистов есть и еще один лайфхак: в любой ситуации можно сослаться на первых лиц государства.

"В заключение хотелось бы процитировать Владимира Владимировича Путина: "Отечественная история — основа нашей национальной идентичности", - свердловчанин Артем Николаев придумал историческую игру-квест, чтобы школьники, играя, узнавали историю России. И этими словами он завершает на форуме презентацию своего проекта.

В 2017 году никто не заставляет подытоживать свои выступления на манер публичного выступления советской эпохи. Участники "Территории смыслов" традицию продолжают добровольно.

Фото автора