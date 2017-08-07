Молодежь в собственном соку: чем занимаются на прокремлевской "Территории смыслов"
К толпе шумной молодежи выходят представители четырех партий, заседающих в Думе, - Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Васильев. Юные коммунисты в этот момент пытаются перекричать "Молодую гвардию", настаивая: "В коммунизме смысл есть!"
- Нет! Смысла нет! - ехидно кричит им с другой стороны молодняк ЛДПР. Так проходит политическая смена молодежного провластного форума "Территория смыслов", пришедшего на смену знаменитому "Селигеру" Василия Якеменко.
В 2017 году форум с новым названием проходит на берегу озера во Владимирской области в третий раз: Якеменко уже не у дел, "НАШИ" давно не существуют. Да и накал страстей на новом форуме уже не такой: здесь даже представить невозможно селигерскую инсталляцию с наколотыми на колья "головами" правозащитницы Людмилы Алексеевой и музыканта Юрия Шевчука.
Нет ни огромных портретов Путина, ни развешанных между деревьями цитат политических лидеров, как на "Селигере". В этом году даже первые лица не приехали. Российский президент Владимир Путин прислал приветствие с дежурными словами, а вместо премьера Дмитрия Медведева партию власти представляет лидер фракции в Госдуме Владимир Васильев.
На политической смене несколько групп участников: канареечного цвета эсеры, не менее яркие - красные - "Ленинский комсомол", "Молодая гвардия Единой России" и юный актив ЛДПР. Беспартийные тоже есть: они подают заявку самостоятельно, и, говорят, им сложнее пройти отбор.
- Они считают себя элитой, а представителей оппозиционных партий - фанатиками и недалекими людьми, - жалуется на молодых единороссов Ольга из "Ленинского комсомола". - Нашу фракцию постоянно зажимают, не дают задать вопросы. Пытаются обвинить в том, что Сталин был тираном. Но мы же не Сталин, мы даже не жили, когда был Сталин!
Молодогвардейцы дискриминацию отрицают.
- Я против них ничего не имею. Как сказал Вячеслав Викторович [Володин - спикер Госдумы], конкуренция должна быть всегда. Конкуренция дает возможность развиваться, совершенствоваться, - объясняет Рамис Шаяхметов из Удмуртии. Чего он не может объяснить - это почему у доминирующей в Госдуме "Единой России" как раз нет конкуренции на политическом поле.
- Помимо внешней конкуренции, есть внутренняя, - находится он. - [В партии] все едины, но есть конкуренция во мнениях.
Рамис с отличием закончил ИжГТУ, причем поставил себе целью стать лучшим еще и во внеучебных активностях. На "Территории смыслов" Шаяхметов попросил грант на приложение, которое агрегирует информацию об общественных мероприятиях в регионе, чтобы молодежь постепенно увлеклась политикой и начала ходить на выборы.
Молодежь и "сомнительные организации"
Приехавшие на форум активисты ищут способы обустроить Россию без того, чтобы ходить на митинги. Здесь всем очевидно - если протестную молодежь выслушать и дать ей слово, она перестанет протестовать.
Пока же, говорит 21-летний депутат Госдумы Василий Власов, в молодежные парламенты в регионах оппозицию не зовут, поэтому они и не выполняют свои функции
"Система, когда в молодёжном парламенте одна политическая партия - неправильная. Почему люди на улицу выходят и с уточкой крякают? Пусть бы у вас люди из "Партии прогресса" были в вашем парламенте, их бы тоже услышали! Парламент - место для дискуссии!" - настаивает он.
Виталий Климонскис из "Молодой гвардии" Татарстана считает, что проблему решит введение должности молодежного омбудсмена.
"Сделаем омбудсмена рупором между властью и молодежью, - объяснил он Би-би-си. - Мы будем видеть больше людей в рядах общественников и меньше людей, которые протестуют, когда что-то идет не так. Ведь из-за чего люди выходят: потому что они не могут что-то где-то сказать, чьи-то интересы не услышаны".
"Недосказанность дает почву, чтобы молодежь могли использовать сомнительные организации, у которой есть только одна цель - дестабилизировать обстановку", - продолжает Виталий.
Интересно, что назвать эти организации он отказался наотрез - совсем как взрослые политики, от которых оппозиционер Алексей Навальный получал титулы "этот господин", "упомянутый гражданин", "оппозиционный и осужденный персонаж" и "иной политик".
А вот хабаровчанин Сергей Тижин - тоже из МГЕР - произносит фамилию Навальный спокойно. Сергей красуется на форуме в футболке с Лавровым на груди и Шойгу на спине.
"Кто не слушает Лаврова, будет иметь дело с Шойгу", - весело читает он мне надпись на майке. Сергей говорит, что пытался подружиться со сторонниками Навального: "Мы в "Молодой гвардии" со всеми готовы общаться. Они понаставят кубов по всему городу и раздают агитацию. Я говорю: приходите в нашу молодежную палату, у нас есть формат открытого микрофона. А они (во время митинга) дошли до здания краевой думы, стали по ней стучать и кричать: "Мы здесь власть!" Ну какой тут конструктив?"
Лекция главы Центризбиркома Эллы Памфиловой больше похожа на протестный митинг: глава ЦИК призывает всех записываться в наблюдатели и называет фальсификаторов мерзавцами, а суды - недостаточно независимыми. Участники тянут руки и рассказывают про "карусели" и вбросы, которые пытались остановить.
- С подвозом избирателей некоторыми партиями - не будем показывать пальцем - еще можно справиться. Но на выборах Госдумы лично я поймал восемь газелей, полных дагестанцев, - рассказывает член КПРФ из Астрахани. - Даже в полицию забрали две газели, но они просто там посидели, и их отпустили.
- Есть проблемы, которые выходят за рамки компетенции избирательной комиссии, - сетует Памфилова в ответ. - Это задача правоохранительных органов, но они уходят от этого.
Кажется, на этой лекции весь зал занимается тем, что не показывает пальцем.
Александр в майке ЛДПР рассказывает Памфиловой, как на выборах в парламент Курской области раскрыл проплаченное голосование - целых две схемы. 24-летний Александр на прошлогодних выборах был кандидатом в областную думу. "Надо в оправдание Единой России сказать: это не только у них", - рассказывает он уже мне после лекции. Так же, по его словам, поступали и справедливороссы.
Молодежь и ее учителя
В последний день политической смены приезжает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Участники задают ему вполне серьезные вопросы: например, почему единый день голосования перенесен на сентябрь, ведь невозможно пообщаться с избирателями - все отдыхают.
"Кто-то уехал на дачу, кто-то дверь не открывает - это оправдания своей неэффективности", - переходит в атаку Володин.
Когда "Ленинский Комсомол" спрашивает, не вернуть ли право выборов мэра народу (в большинстве регионов мэра назначает губернатор), спикер Думы принимается объяснять принцип работы демократии: "Если люди видят, что их депутаты приняли решение непрямых выборов (мэра), а при этом мэр неэффективен, в следующий раз не будут голосовать за такого депутата". И заканчивает увесистым аргументом из международной практики: а вот во Франции губернаторов не выбирают, а назначают.
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Спикер Госдумы уходит от прямых ответов так же ловко, как и сами участники, когда вопросы им задаю я.
- Мы, здесь присутствующие, знаем, как у нас выстроена структура в государстве. Если человек нарушает закон, его в любом случае привлекут к ответственности, - этим татарстанец Виталий Климонскис, по его мнению, снимает все вопросы, которые могли появиться после публикации Навальным фильма о Медведеве.
- Это не всегда так: Сердюкова так и не посадили.
- Я, к сожалению, недостаточно осведомлен в ситуации с данным человеком, - мгновенно сообщает Виталий.
- С тех пор, как они были маленькими, на политической арене одни и те же лица. Может, молодежи просто скучно? - спрашиваю я Рамиса Шаяхметова - того самого юношу из Ижевска, который создал приложение для повышения явки на выборы, но не может назвать причины, почему молодежь на участки не ходит.
- Им не может быть скучно, потому что жизнь движется и предлагает новые поприща для самореализации, - предлагает юноша универсальный ответ.
У активистов есть и еще один лайфхак: в любой ситуации можно сослаться на первых лиц государства.
"В заключение хотелось бы процитировать Владимира Владимировича Путина: "Отечественная история — основа нашей национальной идентичности", - свердловчанин Артем Николаев придумал историческую игру-квест, чтобы школьники, играя, узнавали историю России. И этими словами он завершает на форуме презентацию своего проекта.
В 2017 году никто не заставляет подытоживать свои выступления на манер публичного выступления советской эпохи. Участники "Территории смыслов" традицию продолжают добровольно.
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