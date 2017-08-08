Пресса Британии: кто он, человек Трампа в Москве?

В обзоре британских газет:

От мормона до посла - дипломатическая карьера Джона Хантсмана

Очередной сильный лидер: Алексей Навальный как новый Путин

Развод олигарха: ждет ли Абрамовича тяжба за его миллиарды?

"Мазохизм в острой форме"

Газета Guardian рассказывает о новом человеке Трампа в Москве - Джоне Хантсмане.

Хантсман, которого американские либералы часто называют одним из немногих здравомыслящих республиканцев, в отличие от Трампа, верит в науку о климате и в сочувственное отношение к детям иммигрантов, пишет газета.

Популярный в прошлом губернатор и кандидат в президенты, если его утвердит сенат, станет новым послом США в Москве. Это желание столь успешного в США политика и дипломата у многих вызвало неподдельное удивление.

"Честно говоря, я думаю, ему следует поставить диагноз "мазохизм в острой форме", - цитирует газета бывшего советника Хантсмана, американского политолога Ану Наварро. - Он богат, счастлив, у него прекрасные дети и внуки, а он хочет работать на Трампа. И не где-нибудь, а в России!"

"Я понимаю желание служить своей стране. Но это выглядит как желание высечь себя самого", - сказала Ана Наварро в интервью Guardian.

Джон Хантсман родился в семье мормонов, его отец работал в администрации президента Никсона и впоследствии стал одним из богатейших людей Америки, не в последнюю очередь благодаря изобретению упаковки для Биг Маков.

В дипломатию Хантсмана привела миссионерская деятельность. Он работал в миссии мормонов на Тайване, глубоко заинтересовался китайской культурой, выучил китайский язык и работал экспертом по странам Азии у президента Джорджа Буша.

В 32 года он уже стал послом США в Сингапуре. С тех пор Хантсман заслужил репутацию эффективного дипломата, причем не столько технократа, сколько человека, прекрасно умеющего налаживать человеческие отношения.

Когда Барак Обама предложил ему пост посла США в Китае, республиканец Хантсман согласился работать на демократов, не задумываясь, и позже высказывался об Обаме как о выдающемся лидере.

Теперь Хантсман, пишет Guardian, горит желанием как можно скорее отправиться в Москву, и если его утверждение пройдет гладко, он там будет уже в середине сентября.

Хантсман приедет в посольство, урезанное на две трети и должен будет лавировать во враждебной атмосфере, где власти с подозрением относятся к любому, кто общается с американскими дипломатами.

Что, пишет Guardian, возвращает нас к вопросу: Джон Хантсман вообще понимает, во что он ввязывается?

В поисках ответа газета ссылается на слова дочери дипломата, работающей в Fox News: "Как только Трамп победил, мой папа сказал: "Я хочу самого лучшего для этой страны".

"Час Навального"

Деловая газета Financial Times посвящает большую статью российскому оппозиционному политику Алексею Навальному.

"В результате своей замечательной антикоррупционной кампании Алексей Навальный стал реальным претендентом на президентских выборах будущего года. Но ему нелегко представить убедительную программу широкой публике", - пишет автор статьи Кэтрин Хилл.

Несмотря на развернутую против него активную кампанию запугивания, Навальный смог создать на удивление массовое движение своих сторонников, в числе которых 130 тыс. приверженных его кампании волонтеров и десятки тысяч активистов, дважды за последние четыре месяца выходивших на акции протеста, отмечает FT. Кроме того, у его видеоканалов в интернете 1,7 млн подписчиков.

Но по мере того как он превращается в потенциального кандидата в президенты, даже если его шансы по-прежнему малы, Навальный оказывается под пристальным вниманием, к которому он не всегда готов.

В то время как некоторые на Западе наблюдают за его деятельностью и задаются вопросом о том, не появляется ли в России политика нового типа, многие российские либералы, которые по идее должны были быть его союзниками, боятся, что эволюция Навального превратит его в нового Путина.

Financial Times отмечает, что Навальный не силен в экономике, его обещания расплывчаты, его экономическая программа пока малоубедительна, а в международной политике он недалеко ушел от Кремля.

Внешнеполитические взгляды Навального не дают больших надежд на сближение с Западом, пишет Financial Times.

Но больше, чем политические взгляды Навального, отмечает газета, многих его критиков беспокоит то, что российский народ хотел бы просто сменить одного "сильного лидера" на другого.

Подобные страхи объясняются тем, что путинская политическая система заточена под единоличного авторитарного лидера.

Несмотря на успех антикоррупционной кампании Навального, его шансы выиграть выборы и даже просто быть зарегистрированным в качестве кандидата малы, признает газета. Но его команда не скрывает целей Навального.

"Представляется все более вероятным, что Россию ожидают непредвиденные события - это может быть протест, или же кто-то из близкого окружения Путина изменит свое мнение о том, каким должно быть будущее России", - цитирует Financial Times одного из советников Навального.

"Тогда ситуация станет открытой. Может появиться переходная фигура, но также начнутся и широкие дискуссии. Для этого на самом деле написана наша программа. Тогда придет час Навального".

Третий развод олигарха

Крупнейшие британские газеты пишут о грядущем разводе российского бизнесмена Романа Абрамовича.

"Абрамович уходит от жены номер три", - под таким заголовком сообщает об этой новости газета Guardian.

Газета напоминает, что Абрамович объявил о разводе со своей предыдущей женой Ириной в 2007 году, когда стало известно о его романе с Дарьей Жуковой.

Развод обошелся ему в 300 млн долларов, пишет Guardian, что составляло лишь малую часть его состояния.

Пара развелась в России. Случись это в Великобритании, ему, возможно, пришлось бы заплатить больше, считает газета.

Со своей первой женой Ольгой Роман Абрамович развелся в 1987 году после трех лет совместной жизни.

Абрамович - чрезвычайно скрытный человек во всем, что касается его личной жизни, замечает Guardian. Настолько, что долгое время не было понятно, были ли они с Дарьей Жуковой вообще женаты.

Однако в 2015 году она подтвердила, что свадьба действительно была.

Daily Telegraph называет другую сумму его прошлого развода - 150 млн фунтов, замечая, что это - мелочь для миллиардера Абрамовича.

Но на этот раз, предполагает газета, такая удача ему может и не улыбнуться.

Пара, которая поженилась в 2008 году и имеет двух детей, утверждает, что разводится по обоюдному согласию, однако стороны могут оказаться вовлеченными в самый дорогостоящий в истории бракоразводный процесс, если на кон будет поставлено состояние Абрамовича, оцениваемое в 7 млрд фунтов, пишет газета.

50-летний Роман Абрамович владеет футбольным клубом "Челси", второй по величине яхтой в мире и несколькими шикарными особняками, среди которых - дом в Нью-Йорке стоимостью в 60 млн фунтов и особняк в центре Лондона, оцененный в 50 млн фунтов.

Среди его машин - прототип Ferrari FXX стоимостью в 1,5 млн фунтов и Bugatti Veyron за 2 млн фунтов.

Однако Дарья Жукова, которая моложе Абрамовича на 15 лет - тоже не из бедной семьи, как замечает газета: она дочь российского нефтяного магната, финансово независима и, возможно, у нее нет желания судиться с мужем из-за денег.

Юристы предполагают, что у Абрамовича есть брачный договор, а весь бракоразводный процесс он будет вести в российском суде, чтобы защитить свои активы. То же самое произошло при его предыдущем разводе, отмечает газета.

Daily Telegraph цитирует лондонского адвоката Рэймонда Туса, специализирующегося на разводах и считающего "непостижимым" вариант, при котором у этой пары не было бы брачного договора.

"Он все это разрулит в России, чтобы избежать любых претензий в английском суде", - говорит юрист.

Газета Times приводит мнение адвоката лондонской юридической фирмы Russell-Cooke Кейт Хэмилтон: "Если бы они разводились в этой стране, она могла бы претендовать на половину их совместного состояния, если только нет причин, по которым она не могла бы это сделать".

"У них двое детей, но женаты они были всего 10 лет. Большая часть его состояния была сделана до их брака. К тому же она также финансово независима и богата. Все эти факторы были бы учтены", - объясняет Кейт Хэмилтон.

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com