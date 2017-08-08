СМИ России: Удальцов расскажет "всю правду" о Болотной

В обзоре российских СМИ:

Оппозиционер Сергей Удальцов выходит из колонии

Расширение санкций не подорвет экономику России, но остановит ее рост

Регионам готовят правила временного изъятия полномочий

Российские работники знают себе цену

Cудьба оппозиционера

В среду, 9 августа, после четырех с половиной лет заключения на свободу выйдет координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, считавшийся одним из лидеров протестного движения в России. А уже на 10 августа запланирована пресс-конференция политика, где он, по словам его жены Анастасии, "расскажет всю правду о "болотном деле", ситуации в российских тюрьмах, а также выскажет свое мнение о перспективах российской оппозиции".

"Тот факт, что Сергей Удальцов встречается с журналистами практически сразу же после освобождения, означает, что он рассчитывает на триумфальное возвращение в российскую политику, - пишет "Независимая газета". - Тем более что он был арестован как раз на пике своей активности - после протестов 2011-2012 годов".

По информации НГ, на грядущий пресс-конференции будут и заявления в адрес оппозиционера Алексея Навального. Исходя из того, что скажет Удальцов, будет понятно - уйдет ли он вновь в радикальную оппозицию или же выберет одну из подконтрольных Кремлю площадок.

Активист Левого социалистического действия Николай Кавказский в беседе с НГ высказался в пользу второго варианта: "Левое движение сейчас в упадке, оно раскололось по вопросам Украины, отношения к ЛГБТ и национализма. Из-за нынешней позиции Удальцова он вряд ли сможет сотрудничать с левыми демократами".

В хорошем политическом будущем Удальцова уверен его соратник, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев: "Первоочередной задачей для Сергея будет восстановление отношений в нашей среде и с активистами других левых организаций. Затем нужно найти организационный проект, вокруг которого будет идти развитие движения. Не думаю, что одни лишь "акции прямого действия", сторонником которых раньше был Удальцов, на это способны. В любом случае скучно нам всем не будет".

"У него есть два пути в политике - либо системный, безопасный и мертвый. Либо внесистемный, опасный, но живой", - считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Без надежды на рост

Влияние новых американских санкций на экономику России оценило рейтинговое агентство Moody's. Как рассказывает газета "Ведомости", расширение санкций не подорвет рост экономики России, но создаст угрозу для его стабильности. Они приведут к усилению кризиса в отношениях России с западными странами, и преодолеть его будет все труднее, считает агентство.

"Резких изменений здесь абсолютно ждать не стоит - рубль, конечно, будет колебаться, но в ограниченном диапазоне", - на эту же тему высказался и министр экономического развития Максим Орешкин, напоминает газета "Ведомости".

Издание считает, что у президента США Дональда Трампа есть небольшое пространство для маневра - он может определять, как именно санкции будут применяться. Но для отмены или ограничения санкций потребуется одобрение конгресса США.

"А значит, они останутся практически на неопределенный срок - пока Россия кардинально не изменит позицию в отношении Украины", - пишет газета.

Газета пишет хоть о небольшом, но неизбежном падении инвестиционной активности, отмечая, впрочем, что и до введения санкций в России заметного инвестиционного бума не наблюдалось.

"Это до 2014 года, когда были мечты о строительстве международного финансового центра, делалась ставка на иностранные инвестиции, а сейчас иллюзий нет - надо ориентироваться на внутренних инвесторов", - комментирует газете чиновник финансово-экономического блока правительства.

"Мы сами против своего бизнеса де-факто вводим столько санкций, ограничивая его работу, что нам скорее нужно заняться ими, а не жаловаться на внешние санкции", - рассуждает он.

РБК со ссылкой на агентство S&P пишет, что новые санкции могут вызвать перебои в экспорте российского газа в Европу. По мнению издания, они также могут ударить по действующим и будущим экспортным трубопроводным проектам России.

У регионов заберут полномочия

Полномочия регионов можно будет передать на федеральный уровень, если это необходимо для безопасности, реализации международных обязательств или позволит сократить расходы бюджета. Такие поправки правительство внесло в Госдуму.

Газета "Коммерсант", которая пишет на эту тему отмечает, что в Белом доме давно обещали провести масштабную оценку полномочий субъектов РФ, которые недовольны, что иногда вынуждены реализовывать полномочия, "не подкрепленные финансово".

Собеседники газеты в региональных администрациях говорят, что в некоторых случаях будут рады возможности передавать полномочия "наверх". Эксперты же опасаются злоупотреблений при изъятии полномочий.

"Я не знаю ни одного региона, который сказал бы "забирайте полномочия", если они подкреплены финансово, - прокомментировал газете высокопоставленный чиновник одного из субъектов РФ. - На практике передаются полномочия, которые не подкрепляются финансово. Но есть регионы-доноры, которые могут позволить себе выполнение ряда повышенных социальных обязательств, а есть те, кому требуется софинансирование".

Эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов говорит, что логично искать полномочия, "которые, напротив, можно передать с федерального на региональный уровень, а с регионального - на муниципальный". Он отмечает, что централизация процессов в России и так "порой избыточна".

"Работники знают себе цену"

В поисках работы россияне стали намного увереннее, чем еще пару лет назад: теперь они не согласны терять в зарплатах и не соглашаются искать работу сколько нужно, лишь бы она соответствовала их финансовым запросам. Такой вывод делает газета "Коммерсант" основываясь на данных рекрутингового портала HeadHunter:

38% опрошенных (газета называет эту цифру рекордно высокой) категорически не рассматривают возможность согласиться на работу менее оплачиваемую, чем имеется сейчас, даже под угрозой долгого поиска вакансии.

"Граждане все лучше оценивают как ситуацию с поиском работы в целом, так и свои перспективы на нынешнем месте работы - снижающаяся даже в кризис безработица и рост номинальных и реальных доходов превращают рынок труда России более в рынок продавца, а не покупателя", - пишет газета.

Эксперты прогнозируют, что "рыночная сила" работников на переговорах с работодателями будет расти и далее.

"Осенью работодатели будут очень активны на рынке труда - пришла пора развивать бизнес, а для этого необходимы новые кадры. В первую очередь высокий спрос ожидает IT-специалистов, специалистов по маркетингу и продажам", - говорит Марина Тарнопольская, управляющий партнер рекрутинговой компании "Контакт".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си