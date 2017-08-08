Сколько денег Россия выделяет Абхазии и как их тратят

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Влияние России на экономику Абхазии не снижается

За восемь лет Россия выделила отколовшейся от Грузии Абхазии почти 37 млрд рублей помощи (616 млн долларов по нынешнему курсу). Это больше, чем годовой ВВП республики, который в 2015 году составил 28,6 млрд рублей. Все эти годы российские деньги тратились с нарушениями, однако громких уголовных дел возбуждено не было. Хищений аудиторы не выявили, а за неэффективное использование средств в Абхазии ответственности не предусмотрено.

8 августа, в годовщину российско-грузинского конфликта 2008 года, президент России Владимир Путин приехал в Абхазию, где встретился с ее руководителем Раулем Хаджимбой.

"Абхазия и ее народ искренне благодарны вам за все те решения, которые принимаются в развитие наших отношений", - заявил Хаджимба на встрече с Путиным.

Из числа стран-членов ООН независимость Абхазии признают лишь Россия, Никарагуа и Венесуэла, а также два карликовых островных государства Науру и Вануату.

Россия ежегодно выделяет миллиарды рублей на развитие республики, которая не имеет своей валюты и пользуется российским рублем.

Бюджет Абхазии с 2009 года зависит от российской помощи более чем на 50%. Деньги из бюджета России выделяются по двум статьям: "социально-экономическое развитие" и "бюджетные инвестиции".

В 2009-2016 годах Абхазия получила 36,86 млрд рублей, свидетельствуют данные законов об исполнении федерального бюджета России. Вторая отколовшаяся от Грузии республика - Южная Осетия - получила за этот же срок 52,45 млрд рублей.

Российская помощь в Абхазии направляется на ремонт жилья и госучреждений, содержание силовых структур, строительство дорог, здравоохранение и другие социальные проекты.

В ноябре 2010 года Счетная палата РФ первый раз проверила, как в Абхазии расходуются выделенные Москвой средства. Аудиторы обнаружили нарушения на 347 млн рублей. Результаты проверки активно обсуждались в абхазском обществе.

Нарушения были связаны с отсутствием нормативов: госэкспертиза проектной документации не проводилась, подрядчики могли самостоятельно вносить изменения в сметы, что приводило к росту цен на материалы и услуги строителей.

Кроме того, государственные заказчики сами выбирали подрядчиков, конкурсы не проводились, во многих случаях отсутствовали проектно-сметные документы.

Сергей Степашин, занимавший должность главы Счетной палаты, заявил тогда, что "никаких разворовываний в прямом смысле слова" не было обнаружено.

"Жуликов, слава богу, пока у вас не нашли, по крайней мере, что касается бюджетных средств, выделяемых Россией", - сказал Степашин после проверки. По его словам, были выявлены завышения цен в сметах на 300 млн рублей, но они имели "объективный характер".

Бюджетные деньги в Абхазии распределялись "понятийно", рассказывала Татьяна Голикова, куратор программы помощи Абхазии в 2012-2013 годах, ставшая затем главой Счетной палаты. Из-за отсутствия своих законов власти Абхазии зачастую применяли российские нормы, которые во многих случаях применять было нельзя, отмечала она.

На сайте Счетной палаты опубликованы три отчета проверок в 2010-2012 годах. Каждый раз аудиторы находили нарушения. В некоторых случаях после проверок возбуждались уголовные дела.

Например, в одном из отчетов аудиторы сообщают, что при реконструкции водопровода в Гагрском районе подрядчик - компания "Абхазводоканал-сервис" - купила трубы на 107 млн рублей, которые в итоге оказались непригодными. К тому же партия труб из-за несвоевременных расчетов компании с поставщиком была задержана в порту Одессы, штраф за хранение составил 1,8 млн долларов.

Прокуратура Абхазии в конце 2012 года возбудила уголовное дело в отношении гендиректора "Абхазводоканал-сервис". О судебном процессе в отношении руководителя компании ничего не сообщалось.

В 2015 году абхазский вице-премьер Дмитрий Сериков приводил другие примеры нарушений. "Договоры заключались на 40 млн рублей, акты закрывались на 80 млн рублей, а деньги перечислялись в размере 90 млн рублей, - рассказывал Сериков. - Никакие дополнительные сметы, подписанные к договорам, не оформлялись, а если и оформлялись, то они утеряны и, как доказывает практика, восстановлению не подлежат".

По словам вице-премьера, к тому моменту Россия обязала Абхазию проводить в Краснодаре экспертизу проектов, на которые тратятся российские деньги.

Недостатки законодательства в Абхазии компенсируются народной демократией, говорит директор Института Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Владимир Лепехин.

"Представим себе ситуацию, что какое-то должностное лицо пошло навстречу своему родственнику в предоставлении подряда. Такое происходит сплошь и рядом. Но с другой стороны, поскольку все друг друга знают и все всё видят, это сказывается на репутации", - говорит Лепехин.

Он отмечает, что такие нарушения часто происходили в правительстве президента Александра Анкваба, ушедшего в отставку в 2014 году из-за политического кризиса и массовых выступлений оппозиции. "Семейственность или клановость была главным принципом принятия решения и распределения госзаказов. И это вызвало как раз отторжение власти Анкваба, недовольство населения такой нечестной игрой, и в итоге он был свергнут", - добавляет эксперт.

Media playback is unsupported on your device В марте 2017 года в Абхазии состоялись парламентские выборы

В Абхазии действительно есть элементы демократии, соглашается главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов. "Это очень хорошо и в долгосрочной перспективе может помочь в борьбе с коррупцией. Но я не думаю, что в перспективе ближайшего года-двух это позволит преодолевать коррупцию более эффективно", - добавляет он.

Своя палата

После первой проверки Степашин заявил, что Абхазии нужен свой государственный аудитор. В итоге в Абхазии была создана контрольная палата, которую возглавил Роберт Аршба.

В конце 2016 года Аршба рассказал, что контрольная палата проверила расходование российских средств в 2010-2014 году. Были обнаружены нарушения на миллиард рублей. По словам аудитора, по фактам нарушений в генпрокуратуру направлены семь материалов, два из которых находятся на рассмотрении.

Руководитель палаты приводит примеры нарушений. В переданных прокурорам материалах палата сообщает, что одна из абхазских компаний необоснованно завысила затраты на 22 млн рублей. "Это было финансирование по инвестпрограмме, это российские деньги. Мы проводили замеры и хотели получить бухгалтерские документы. В этот момент документы сгорели", - рассказывал Аршба.

Около 4 млн рублей было потеряно при строительстве республиканского стадиона. "Эти деньги были выделены, но нет ни проектно-сметной документации, ни денег, ни самого человека тоже нет, - сообщал Аршба. - Никаких работ проведено не было - ни акта выполненных работ, ни результата работы [нет]".

Во многих случаях прокуратура отказывает в возбуждении уголовных дел, потому что абхазские законы не предусматривают никакой ответственности за неэффективное использование средств, отмечал Аршба.

Россия продолжит выделять деньги Абхазии. В 2017 году, по данным закона Абхазии о бюджете, помощь составит 4,7 млрд рублей (78 млн долларов).

В 2018-2020 годах Абхазии планируется выделить еще 11,5 млрд рублей, а Южной Осетии - 16,8 млрд рублей, сообщается в "Методических указаниях по распределению бюджетных ассигнований" министерства финансов России.

Влияние России на Абхазию с точки зрения экономики существенно растет, отмечает Шведов. Абхазия в отличие от Южной Осетии не заявляет о желании стать частью России, но в связи с ростом влияния Москвы реальной независимости здесь все меньше и меньше, говорит он.