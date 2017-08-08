Убрике - секретный поставщик самых известных брендов мира

Городок Убрике на юге Испании - очень живописен, но находится очень далеко от крупных городов. В нем нет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала, и даже автобусы ходят нерегулярно.

Он расположен в долине, окруженной высокими холмами, и потому удобнее всего добираться до него на машине. Но водителям тоже приходится нелегко на извилистых и часто крутых дорогах.

Город находится примерно в 120 километрах к югу от Севильи, вдалеке от мировых столиц моды - Милана, Парижа, Нью-Йорка или Лондона.

Тем не менее этот холмистый городок с выбеленными домами, известный как pueblo blanco (белый город), - родина кожаных изделий, которые закупают многие известные модные бренды.

Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Chanel, Chloe, Loewe и Carolina Herrera нанимают ремесленников именно здесь. В Убрике рождаются самые востребованные сумочки, кошельки и ремни.

Image caption Работникам фабрики не разрешается разглашать имена заказчиков

Но почти никто из этих дизайнеров не хочет об этом говорить.

В основном эта секретность вызвана опасениями, что кто-то скопирует дизайны дорогих брендов для производства дешевых изделий, - а это затратная проблема для люксовых брендов.

Менеджер по производству кожаных изделий Ranchel Хуан Антонио Санчес говорит, что крупные бренды часто выдвигают строгие требования.

"Мы должны подписывать договор о конфиденциальности, затем его должны подписать фабрика, менеджер и каждый работник, - объясняет он. - Работники не могут ничего фотографировать, не могут использовать дизайн или любые детали продукции", - объясняет он.

Фирма Антонио Санчеса, основанная его отцом, производит кожаные изделия уже более сорока лет. Но история ремесла по обработки кожи в этом городе гораздо длиннее.

Image caption Кожаными ремеслами в городе занимаются уже два столетия

Все началось более 200 лет назад - изначально здесь занимались дублением кожи. Постепенно жители стали изготавливать и изделия из кожи, которые и принесли городу известность.

Теперь кожа закупается в другом месте, и уже обработанная доставляется в Убрике, где мастера сосредоточены на более квалифицированной работе.

Сегодня в этой отрасли заняты более половины жителей города. Они производят большую часть кожгалантереи, продаваемой в стране, а также снабжают многие крупные дома моды за границей.

Искусство создания таких кожаных изделий высшего качества передается из поколения в поколение.

Антонио Санчес говорит, что большинство жителей Убрике приобретают необходимые навыки еще в детстве, наблюдая за своими родителями за работой.

"Эта техника может передаваться только от отца к сыну, потому что она очень специфична. Это как бы у них в крови", - говорит Санчес.

Image caption Многие фабрики по-прежнему отказываются использовать конвейр

Именно такие навыки, которые оттачиваются поколениями, нужны дорогим брендам.

Хосе Уррутия, основатель компании по производству высококачественной обуви и аксессуаров La Portegna, говорит, что о городе ему рассказал знакомый.

"Я попросил у них образцы, и я был потрясен качеством их изделий", - говорит он.

Для Хосе Уррутии история города и то, как мастерство передается из поколения в поколение, также является привлекательной чертой - это помогает ему создать историю вокруг своего собственного бренда.

Он говорит, что идея создания фирмы родилась у его бабушки, которая в свое время много путешествовала и даже подружилась с писателем Эрнестом Хемингуэем во время кругосветных поездок.

Image caption Хосе Уррутия говорит, что ремесло постепенно умирает

Хосе Уррутия просматривает ее фотографии и сожалеет о безвозвратно ушедшей эпохе - когда вещи ценились по достоинству.

Он хотел попытаться создать такое же чувство с помощью изделий своей компании.

"Умельцы Убрике очень мне в этом помогают, потому что у них много опыта. Они занимаются своим ремеслом на протяжении веков", - говорит он.

Он отмечает, однако, что такой медленный, но тщательный способ работы с кожей вымирает, и настоящих мастеров все труднее найти в других местах.

Умирающее ремесло

"Вся концепция этого ремесла умирает. Прекрасно то, что это не просто одна улица или пара домов. Это целый город", - говорит Уррутия.

Он признает, что мог бы найти более дешевых и крупных производителей в других местах, но, по его словам, это не главное.

"Все всегда говорят об экономии на масштабе, но здесь это не работает. На создание хорошей сумки требуется определенное количество часов. Тут не получится "срезать углы", - говорит он.

Некоторые из местных фабрик начали использовать сборочную линию для ускорения производственного процесса, однако многие все же отказались идти на компромисс.

Image caption Некоторые жители города считают, что необходимо официально ввести лейбл "Сделано в Убрике"

Хорхе Олива Перес, генеральный менеджер местного кожаного бренда El Potro, говорит, что один мастер по-прежнему делает всю сумку целиком - включая ремешки и отделку.

"Очень важно не терять эти навыки", - говорит Хорхе.

Как и многие из тех, кто работает здесь, Хорхе хотел бы, чтобы это мастерство было официально признано с введением лейбла "Сделано в Убрике".

"Я думаю, что это очень важно для нашего будущего", - отмечает он.

Image caption Городские мастера сталкиваются с конкуренцией со стророны более дешевых производителей

Это могло бы также помочь городу бороться со все более явной угрозой - конкуренцией со стороны более дешевых соперников.

Примерно десять лет назад во время финансового кризиса у производителей резко снизилось число заказов.

Многие из крупных брендов решили сократить расходы, сменив поставщиков. По большей части они переключились на производителей в Китае или в других странах Азии.

В то время как заказы от более дешевых брендов продолжались, работы в целом стало меньше, в результате некоторые мастера потеряли работу и перешли в другие отрасли.

Image caption Все сумки изготавливаются одним мастером от начала до конца и потому немного отличаются друг от друга

Тем не менее советник по культуре в Убрике Хосе Мануэль Фернадес Ривера говорит, что большинство мастеров продолжали работать, потому что знали, что качество их изделий лучше, чем у других, и что крупные бренды вернутся.

Так и произошло. Через год большинство крупных брендов вернулись к мастерам Убрике.

Image caption Покупатели в Азии хотят, чтобы их дорогая сумка была сделана руками настоящего мастера

"Китайцы учатся очень быстро, но мы знаем, что качество, отделку каждого изделия, которых требуют бренды, можем предоставить только мы", - говорит он.

Другая проблема, побудившая бренды вернуться к европейскому производителю, заключалась в том, что сумки, сделанные в Азии, оказалось сложно продать некоторым из их крупнейших клиентов - жителям Гонконга, Китая и Сингапура.

Когда они платят сотни или в некоторых случаях тысячи евро за сумку итальянского или французского дизайнера, они рассчитывают, что сделана она в Европе, а не в их родной стране.

И, конечно же, они хотят, чтобы она была сделана руками мастера.

"В этом бизнесе вы должны работать руками. Все изделия уникальны, поскольку вы создаете каждое из них от начала до конца", - отмечает Антонио Санчес.