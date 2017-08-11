Почему в Силиконовой долине мало женщин-программистов
8 августа Google уволил Джеймса Дамора, автора нашумевшего доклада о гендерном составе компании, "за нарушение корпоративной этики".
Автор служебного отчета написал, что "возможности мужчин и женщин частично различаются из-за биологических причин".
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"Эти различия могут объяснять, почему в технологическом секторе и в руководстве женщины не представлены в равной степени [с мужчинами] - говорится в отчете. - Нам нужно перестать воспринимать различия между полами как сексизм."
Доклад, утекший в прессу днем ранее, наделал немало шуму, а сам Дамор после своего увольнения заявил, что получил немало частных сообщений от сотрудников Google с поддержкой своей точки зрения и благодарностью за то, что не побоялся затронуть столь "политически некорректную" тему.
Руководство компании предсказуемо отозвалось заявлениями о приверженности политике гендерного равенства. В обращении к сотрудникам глава Google Сундар Пичаи написал, что автор текста "перешел черту" и что он "распространяет вредные гендерные стереотипы в компании".
Недавно назначенная вице-президент компании Даниэлла Браун высказалась, что разнообразие и вовлечение работников - "это ключевой элемент нашего успеха как компании" и Google будет бороться за это сегодня, завтра и ежедневно.
А сегодня Google отменил назначенную ранее встречу всех сотрудников, на которой должен был обсуждаться доклад. По сообщениям, некоторые сотрудники выразили беспокойство в связи с тем, что, если их смогут идентифицировать, они станут объектами травли в интернете.
Компания объявила, что найдет "лучший способ" помочь сотрудникам обсудить содержание доклада.
Немного статистики
Статистически в крупнейших корпорациях Силиконовой долины женщин-программистов действительно гораздо меньше, чем мужчин.
В Google лишь 19% программистов - женщины, при том, что в целом в компании женщин 31%. Похожая ситуация в Apple - 23% против 32%, и в Facebook - 17% против 33%.
Причин тому может быть несколько. Например, британская статистика подтверждает, что многие студентки факультетов точных наук по окончании университетов не работают по специальности - таковых гораздо больше, чем мужчин.
В частности, исследование британского Королевского химического общества и Центра ресурсов для женщин в 2015 году показало, что на первом году обучения 72% студенток выражают желание продолжать работу по специальности по окончании курса. По окончании учебы количество желающих падает до 37%. У студентов мужского пола эти показатели - 61% и 59% соответственно.
По мнению исследователей, за время подготовки к защите докторской диссертации значительное число женщин приходит к трем выводам: академическая работа непривлекательна, для достижения успеха придется преодолеть непропорционально большое количество препятствий и придется пойти на слишком большие жертвы.
Возможно, дело не только в этом: например, большое исследование "Elephant in the Valley", посвященное гендерным проблемам Силиконовой долины, выявило, что 84% работающих там женщин коллеги предъявляли претензии в том, что те ведут себя "агрессивно" и "излишне напористо".
"Гендер - это конструкт, отражающий не столько биологию, сколько социальное устройство общества, - считает научный сотрудник Международного института миграции и гендерных проблем Оксана Моргунова. - И если в принципе равенство в образовании женщин и мужчин - это вообще нечто очень новое, то равенство между женщинами и мужчинами в отдельных профессиях - это, наверное, дело будущего".
"Мужские шовинистические свиньи"
Надо сказать, что мужчины время от времени предпринимают действия, чтобы оправдать определение, данное им несгибаемыми феминистками.
Например, в том же 2015 году нобелевский лауреат Тим Хант, состоявший тогда в должности почетного профессора в Университетском колледже Лондона, заявил, что женщины в научных лабораториях мешают мужчинам работать.
Его утверждения о том, что женщины на рабочем месте приводят к отвлекающим от работы служебным романам, а тот факт, что у них "глаза на мокром месте", лишь усугубляет ситуацию, - вызвали бурю гневных откликов в социальных сетях, преимущественно политически некорректного толка.
Разросшийся скандал быстро привел к увольнению Ханта. Однако разделяющие его точку зрения не преминут напомнить, что из 881 лауреата Нобелевской премии (не считая организаций) лишь 48 - женщины, при этом едва ли не две трети из них получили премию мира или по литературе.
"Мы живем в патриархальной культуре, - возражает на это заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова. - Судьями, как правило, являются мужчины. В том числе и те, что касаются премий. А у мужчин, как правило, скептическое отношение к женским возможностям в науке. Известная фраза - "женская логика" как нечто вторичное, уступающее мужской логике. К сожалению, этот гендерный стереотип живуч".
"Скажем, в Италии, где девочкам не говорят, что математика - это очень сложный предмет, в составе математических кафедр практически поровну женщин и мужчин. Хотя никто к этому равенству не стремится, оно возникает естественным образом", - утверждает Оксана Моргунова.
"Если мы говорим девушкам, что они не приспособлены к тому, чтобы быть программистами и математиками, а после пытаемся компенсировать отсутствие женщин в профессии искусственными методами - вот здесь начинается головная боль", - продолжает она.
Мы ждем перемен!
Во многих западных корпорациях существуют специальные программы для помощи женщинам в движении по карьерной лестнице и защите их интересов. Но иногда они выглядят как механическое наполнение рабочих коллективов женщинами с сопутствующими этому заявлениями о гендерной справедливости и инвестиции значительных средств в гендерное равноправие.
Так что женщин-программистов в Силиконовой долине, видимо, будет немного еще какое-то время. С другой стороны, не все так плохо.
В списке самых богатых руководителей компаний Fortune 500, составляемом изданием Forbes, четыре наиболее высокооплачиваемые женщины руководят технологическими компаниями.
Глава Oracle Сафра Катц в 2016 году заработала почти 41 миллион долларов. Более 30 миллионов получила руководитель Hewlett Packard Маргарет Уитман, почти столько же - Вирджиния Рометти из IBM, 27 миллионов заработала бывшая до июня этого года главой Yahoo Марисса Майер.
А что же Джеймс Дамор? Вряд ли Джулиан Ассандж, предложивший ему работу после увольнения из Google, сможет платить столько же.