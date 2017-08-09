В ожидании передачи: почему увольняют сотрудников Исаакиевского собора

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Руководство музея "Исаакиевский собор" начинает сокращать сотрудников, рассказали Русской службе Би-би-си музейные работники. Сейчас могут быть уволены 30 человек из нескольких сотен. Руководство музея называет это оптимизацией, а сотрудники полагают, что их увольняют из-за приближающейся передачи собора в ведение РПЦ.

Марина Корнакова, проработавшая в концертном отделе Исаакиевского собора шесть лет, узнала о своем увольнении около недели назад. Ей позвонили из технического отдела и сказали, что не будут продлевать оплату мобильной связи. Официально последний рабочий день Корнаковой был 30 июня - в этот день истек срок трудового договора.

"О том, что меня уволили, я могла только подозревать. Об этом не сообщили ни мне, ни руководству концертного отдела, ни администратору, который занимается моими документами", - рассказала Корнакова Русской службе Би-би-си. Пока она продолжает ходить на работу. "Я буду работать, пока есть концертный отдел. В него слишком много вложено", - говорит уволенная сотрудница.

Концертный отдел Исаакиевского собора состоял из 12 человек. По словам Корнаковой, его покинули пять человек, включая ее саму. Свою работу прекратил один из четырех администраторов, которые занимаются организацией концертов, распространением и продажей билетов и бумажной работой отдела. Работы также лишились единственный "контролер-билетер" и двое машинистов сцены.

На сайте Исаакиевского собора 3 августа было выложено разъяснение директора музея в связи с сообщениями СМИ об увольнениях сотрудников. В нем Юрий Мудров, назначенный главой музея в июне 2017 года, заявляет, что музей покинули только трое сотрудников, и все - по соглашению сторон.

"В штатном расписании много интересных должностей, например, при отсутствии в музее сцены и концертных площадок беззаботно "трудятся" два машиниста сцены, целый полк концертных администраторов...", - приводятся на сайте Исаакия слова Мудрова.

Марина Корнакова называет эти слова "манипулированием общественным сознанием". "В Исаакиевском соборе нет сцены, но концертная деятельность ведется и на других площадках. То место, где стоят артисты, - это и есть сцена", - говорит она.

В августе у концертного отдела Исаакиевского собора запланировано 13 выступлений, написано в опубликованной на сайте музея афише. Они проходят в самом соборе, в базилике святой Екатерины, Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и храме Спаса на крови. Выступлениям, по словам Корнаковой, предшествуют многочисленные репетиции.

На выступлениях и репетициях концертного отдела машинисты сцены выставляют станки, оборудование, стулья и пульты для музыкантов, а после выступления - демонтируют все оборудование. Они также расставляют и выносят стулья для зрителей, настраивают видеопанели, на которых идет сопровождающий музыкальную программу видеоряд.

Правообладатель иллюстрации Nikolaev Alexandr / TASS Image caption Директор музея уверен, что большой концертный отдел Исаакию не нужен

"Увольнения идут во всех отделах"

О сокращениях в Исаакиевском соборе стало известно в начале августа. Бывший пресс-секретарь музея Мария Морозова рассказала местным СМИ, что восьми сотрудникам музея предложили уйти по соглашению сторон. Морозова отказалась давать дальнейшие комментарии Би-би-си.

Концертный отдел - не единственный, попавший под сокращения. По словам Корнаковой, уволены будут также двое из шести сотрудников выставочного отдела. Работы лишатся не менее пяти человек из информационного отдела, говорит источник Би-би-си, близкий к руководству музея.

"Они увольняют, с одной стороны, немного людей, а с другой - парализуют работу целых отделов. Я знаю, что готовится пачка приказов об увольнении с 10 августа. Это только начало. Очередь в отдел кадров стояла днями", - говорит Корнакова.

Петербургская новостная группа "Горожанин" на своей странице "ВКонтакте" опубликовала список сотрудников музея, которые покинут Исаакиевский собор 10 августа. По данным сообщества, работы в музее могут лишиться более 20 человек, включая сотрудников концертного отдела и отдела по связям с общественностью. Всего сократят более 30 человек, уверяет один из сотрудников музея.

"Должности помощников чернорабочих"

Части из тех, кто сейчас увольняется, предлагали другие должности, но менее оплачиваемые. По словам Корнаковой, многим сотрудникам предложат получать сокращенную зарплату или перейти на более низкие должности после 9 августа.

Источник Би-би-си, близкий к руководству музея, добавил, что до октября сотрудники смогут обдумать предложение о понижении зарплаты. Нововведения касаются только рядовых сотрудников с зарплатой около 10 тысяч рублей, добавляет собеседник Би-би-си. Тех, кто занимает руководящие должности в музее, оптимизация не коснется.

В руководстве музея и города говорят, что на самом деле увольнений немного. Пресс-секретарь музея Игорь Стахеев сказал Би-би-си, что число людей, прекративших работать в Исаакиевском соборе, "стало больше трех, но не сильно". Точное количество тех, кого коснулись сокращения в пресс-службе музея назвать не смогли. Директор Исаакия также отказался называть конкретную цифру сотрудников, которые покинут музей.

Глава комитета Санкт-Петербурга по культуре Константин Сухенко пообещал рассмотреть ситуацию с сокращением числа сотрудников, если она "примет массовый характер".

Правообладатель иллюстрации Nikolaev Alexandr / TASS Image caption В РПЦ уверены: собор должен быть не музеем, а служить церкви

Директор Мудров заявил, что "в музее не было ни одного увольнения по решению руководства". "Ни один человек по моему решению не уволился. Те, кто уходят, уходят по собственному желанию и получают денежную компенсацию", - заявил он. "Не надо раздувать дешевую сенсацию. Люди прибежали и сказали, мы больше работать не будем и хотим денежную компенсацию. Вот и все", - добавил директор музея.

По словам Стахеева, в музее сейчас идет "оптимизация бюджета". Однако сотрудники уверены, что оптимизация - это подготовка к передаче музея церкви. "Мы знаем, что в планах - передача Исаакиевского собора РПЦ. Для того, чтобы передать его церкви, нужно совершить некую зачистку, вот она и началась", - говорит Корнакова.

"Сейчас хлынет больше верующих, а, значит, билетов будет продаваться меньше, потому что они будут заходить бесплатно. Готовят реорганизацию музея - в нем будет больше церковных служб. Мудров и его команда думают, что надо экономить, так как что дальше будет с музеем - непонятно", - согласен источник Би-би-си.

Музей или храм?

Исаакиевский собор сейчас имеет статус государственного музея. В начале января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что власти согласовали вопрос о передаче собора в ведение Русской православной церкви. Это вызвало массовые митинги противников передачи собора: многие горожане считали, что он должен остаться городским музеем и приносить прибыль городу.

Однако юридически передача до сих пор не состоялась.

4 августа Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сказал, что надеется на скорейшее решение вопроса: "Хочется, чтобы в этом соборе было побольше служб, и вход в храм стал бесплатным для народа. Пока добиться желаемого не удается. Хотя я думаю, что в ближайшее время это случится и, как положено по закону, собор будет возвращен церкви", - сказал он.

Именно статус музея сейчас мешает передать Исаакий церкви, объясняет депутат Дмитриева. "Есть возможность передачи отдельных предметов музея во временное пользование церкви. Но тогда по каждому объекту полагается отдельная экспертиза. А у музея 62 предмета являются неотделимыми от здания собора", - объяснила она.

"Если Исаакиевский собор будет передан, это будет обозначать, что государственный музей ликвидирован", - добавила она. В начале июня Мудров говорил, что Исаакий продолжает работать как музей, а с Петербургской епархией достигнута договоренность о проведении служб.

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский 7 августа провел встречу с директором музея. Он рассказал Би-би-си, что в планах руководства Исаакиевского собора - сохранение статуса музея. "Юрий Витальевич выступает за то, чтобы все осталось, как есть сейчас. То есть за сохранение за Исаакием статуса государственного музея. Но при этом там могут идти службы", - сказал депутат.